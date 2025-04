La morte del pontefice, sebbene non sia stata una doccia fredda inaspettata, è stata una scossa che ha smosso quasi l’intero pianeta. Come a seguito di ogni grande evento che si rispetti, complottismi e simbologie non si sono fatte attendere. Tra gli aspetti più affascinanti, per i fedeli e non solo, ci sono una serie di concorrenze che hanno reso la morte di Papa Francesco un catalizzatore di coincidenze interessanti.

Una scia di “coincidenze”

Papa Francesco si è spento nel giorno di Pasquetta. Il Papa che ha innescato un’epoca di “rinascimento” della Chiesa è deceduto proprio nel giorno del Lunedì dell’Angelo, momento in cui si celebra l’annunciazione della resurrezione di Gesù alle donne giunte al sepolcro. Un Papa che si spenga durante una festività cristiana sembra già una coincidenza importante, ma che muoia proprio Francesco, un riformatore, in un giorno di rinascita, rasenta l’incastro perfetto degli eventi.

Le simbologie vogliono che la Pasqua, quale festività in cui si celebra la speranza nella resurrezione, la speranza di un dopo, si tenga nel periodo primaverile, in quanto la primavera è essa stessa sinonimo di rinascita. Ancor più simbolico, dunque, l’estremo addio al mondo di Bergoglio avvenuto in un giorno, anzi nel giorno più importante della cristianità, la domenica di Pasqua.

La scia di coincidenze non finisce qui: Papa Francesco è infatti morto in un Anno Santo, fatto che non ricorreva dal lontano 1450 con la morte di Niccolò V. Il 2025 è inoltre un momento importantissimo per una seconda ragione legata al suo nome: quest’anno infatti si festeggia l’ottocentesimo anniversario di uno dei primi componimenti poetici in lingua italiana, il Cantico delle Creature, scritto nel 1225 dal santo Francesco d’Assisi da cui Bergoglio, come si sa, ha voluto prendere il nome.

Sul web stanno spopolando molte altre magiche coincidenze e stuzzicanti teorie del complotto. Dalle incredibili promozioni dell’Avellino, che sembrano arrivare puntuali ad ogni morte di un Pontefice, alle teorie in cerca di riflettori di Fabrizio Corona che, insieme ad altri, sostiene che il Papa fosse già morto durante il recente ricovero.

Insomma, in molti, a modo proprio, cercano un significato, cercano di mettere ordine al disordine e allo scombussolamento che notizie di questo peso portano nella vita di tutti i giorni.

Ma quindi, cosa sono queste coincidenze?







Le coincidenze secondo Jung

Fu Carl Gustav Jung, psichiatra, psicanalista e filosofo svizzero di un secolo fa, tra i primi o perlomeno tra i più importanti a dire la sua su questi “fenomeni inesplicabili”.

Secondo la definizione di Treccani, una coincidenza è “l’accadere simultaneo e fortuito di due o più fatti o circostanze diverse”. Un evento fortuito, dunque, frutto di eventi casuali che, nel mescolarsi tra loro, finiscono per incontrarsi.

Le coincidenze, quando avvengono, sembrano mostrare per un momento un ordine nel caos. Per questa ragione Jung le definì “sincronicità significative”: sequenze insolite di eventi che, quando si incatenano, assumono un significato per il singolo individuo o per le persone coinvolte.

La sincronicità per Jung è l’accadere simultaneo di più eventi che non sono collegati da una causa evidente, ma che assumono un significato soggettivo profondo per chi li vive. Tra questi eventi non ricorre dunque un legame di causa-effetto, ma un legame di senso che gli viene attribuito da chi li vive.

Per spiegare cosa fosse la sincronicità, Jung era solito citare un esempio pratico di una coincidenza carica di significato tratto da una seduta di terapia: mentre la paziente gli stava raccontando di sognare in modo ricorrente uno scarabeo dorato, un insetto simile (un coleottero) iniziò a sbattere sulla finestra dello studio.

Secondo lo psichiatra questo collegamento tra gli eventi esterni e l’interiorità potrebbe avere un significato ancora più profondo. Jung arrivò infatti ad ipotizzare che certi eventi sincronici, cioè quelle coincidenze cariche di senso, non accadano per caso, ma perché ci connettiamo, in un modo misterioso, a qualcosa di più grande che egli definiva una realtà psichica collettiva.

Congetture! Cosa avrebbe detto Eco

Secondo le teorie dell’amato Umberto Eco, le coincidenze sono invece una selezione arbitraria di elementi che in determinati momenti sembra mostrino un ordine e un significato magico.

Per Eco, un evento come quello della paziente di Jung e del sogno sullo scarabeo assume significato solo in modo arbitrario, forzato: se la paziente in quel momento avesse parlato d’altro nessuno dei due si sarebbe accorto dell’insetto, insetto che comunque non era uno scarabeo ma un altro coleottero sul genere (che sarebbe come se raccontando di aver sognato un puma e si presentasse un gatto alla porta ci vedessimo una coincidenza perché entrambi sono mammiferi felini).

Umberto Eco si interessò molto al fascino per le coincidenze: ne parlò nei suoi saggi, le tematizzo nei suoi romanzi, talvolta con ironia, talvolta in maniera grottesca, ma sempre col fine di mostrare come, se si vuole, di coincidenze se ne possano trovare sempre e ovunque.

Per Eco, interpretando gli eventi della realtà in maniera forzata, cercando connessioni anche ove non ce ne siano di evidenti, tutto può coincidere in modo magico.

Un evento come la morte del Papa innesca in molti una ricerca di senso spirituale: in chi ci crede, in chi non ci crede ma vorrebbe, in chi non ci crede ma un po’ di complottismo e magia stuzzicano sempre tutti.

Alla morte di un Pontefice si cercano eventi carichi di significato per credere che l’universo, in quel momento, ci stia parlando, stia manifestando il suo ordine.

Tuttavia, razionalizzando, Francesco è sì morto in un anno di Giubileo, ma sono 365 giorni che avvengono ogni venticinque anni, senza contare i Giubilei straordinari. È vero che ci ha lasciati nel giorno di Pasquetta, ma non nel giorno di Pasqua, e il caro Avellino di promozioni negli ultimi ottant’anni ne ha avute 15, di cui solo 6 sono coincise con l’anno della morte di un Papa. Meno della metà è un po’ poco per farne una legge della scienza.

Alessia Cancian