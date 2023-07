La Food and Drugs Administration il 13 luglio 2023 ha dichiarato la pillola anticoncezionale Opill acquistabile anche in assenza della prescrizione medica, rendendola così disponibile per milioni di statunitensi

La pillola Opill è il primo metodo contraccettivo ad uso orale che ha ottenuto il via libera e sarà venduto all’interno di farmacie, nei negozi di alimentari, ma anche dai rivenditori online agli inizi del 2024, per essere a disposizione di tutti i consumatori facilmente e velocemente. Patrizia Cavazzoni, direttrice dell’FDA’s Centre for Drugs Evaluation and Research, ha dichiarato: “Se usata come indicato, la pillola anticoncezionale giornaliera è sicura e ci si aspetta che sia più efficace degli odierni metodi contraccettivi disponibili senza ricetta.”

Perché è importante controllare le gravidanze?

Secondo i più recenti studi, quasi la metà delle 6 milioni di gravidanze negli Stati Uniti è indesiderata. Per questo motivo è necessario prendere tutte le misure possibili quando non si desidera avere un figlio e abbattere i possibili impedimenti in cui una donna potrebbe incappare. Tra questi l’impossibilità per alcune persone di pagare le visite mediche necessarie per ottenere la prescrizione, oppure la difficoltà a sopperire al costo del prodotto prescritto. Inoltre, non sempre gli studi medici si trovano vicino alla propria residenza, invece, incrementando i luoghi in cui è possibile acquistare la pillola e riducendone il prezzo, essa diventerà un prodotto davvero egualitario.

Le ricerche effettuate su Opill

Opill era già stata approvata nel 1973 come pillola anticoncezionale, ma per diventare un medicinale da banco è stato richiesto che il prodotto potesse essere utilizzato dalle consumatrici in modo autonomo e sicuro. Senza le indicazioni di un medico, sono le indicazioni della confezione a dover essere estremamente chiare. I risultati ottenuti da un campione di popolazione hanno dimostrato che una percentuale molto elevata comprendeva le istruzioni ed era in grado di utilizzare correttamente il farmaco anche senza la guida del medico.









Tra le indicazioni fondamentali la FDA ricorda di assumere la pillola alla stessa ora ogni giorno, essere consapevoli che altri farmaci potrebbero contrastare gli effetti della pillola, non assumerla insieme ad altri prodotti anticoncezionali ormonali e che non è da considerarsi come una pillola del giorno dopo. Gli effetti collaterali più comuni potrebbero essere: nausea, mal di testa, aumento dell’appetito, crampi, gonfiore, ma anche episodi prolungati di sanguinamento o amenorrea (assenza di mestruazioni). In questi casi è sempre opportuno recarsi da un medico.

Pillola anticoncezionale e aborto

Tenendo presente tutte queste indicazioni e usandolo correttamente, questo farmaco rivoluziona i metodi contraccettivi rendendoli facilmente accessibili. Dopo che gli Stati Uniti hanno restituito le decisioni riguardanti l’aborto ai singoli Stati, si sono susseguiti una serie di divieti o restrizioni diverse per ogni luogo. Texas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, hanno vietato l’aborto a partire dalle sei settimane, quando spesso molte donne non sanno ancora di essere incinte. I medici, per non rischiare sanzioni, lasciano gli Stati che hanno applicato delle restrizioni portando alla chiusura di molte cliniche, come è accaduto ad esempio in Alabama.

È per questo che, in un Paese che cerca di rendere difficoltosa la possibilità di abortire, diventa ancor più fondamentale garantire a tutti l’accesso ai metodi contraccettivi.

Maria Rosa Cottone