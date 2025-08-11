La latitanza di Federico Starnone, considerato un esponente di rilievo della ’ndrangheta, si è conclusa in un appartamento di Cali, in Colombia. L’uomo, 46 anni, originario di Locri, era diventato un punto di riferimento per le connessioni tra i clan calabresi e i cartelli sudamericani, in particolare in Colombia ed Ecuador. La sua rete di contatti e il ruolo di intermediario lo avevano reso una figura centrale nelle rotte della cocaina verso l’Europa.

Un’operazione internazionale coordinata dall’Interpol

A mettere fine alla fuga di Federico Starnone è stata una complessa attività di cooperazione internazionale. La Direzione di Intelligence della Polizia Nazionale Colombiana, supportata dalle Forze Speciali, ha agito in seguito all’emissione di una “red notice” dell’Interpol. Questo strumento, che coinvolge le forze dell’ordine di gran parte del mondo, è una richiesta formale di localizzazione e arresto di un soggetto ricercato, con successiva estradizione.

Grazie alla tecnologia dei droni, gli investigatori sono riusciti a localizzarlo dopo giorni di appostamenti. L’ultima traccia ha portato gli agenti in un quartiere residenziale di Cali, dove Starnone si era rifugiato, spostandosi più volte negli ultimi mesi per sfuggire alla cattura.

Il legame con Platì e i cartelli sudamericani

Secondo l’accusa della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Federico Starnone aveva un ruolo strategico in due distinte organizzazioni criminali. Viveva stabilmente in America Latina, fungendo da intermediario tra la ’ndrangheta di Platì, comune calabrese con una lunga storia di infiltrazioni mafiose, e i narcotrafficanti colombiani ed ecuadoriani.

Il suo compito era facilitare e coordinare le forniture di cocaina verso l’Italia e altre destinazioni europee, sfruttando la posizione geografica e i contatti nei porti sudamericani per far passare carichi di droga di ingenti dimensioni.

I precedenti penali e la condanna in Italia

Il nome di Federico Starnone non compariva nell’elenco ufficiale dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell’Interno, ma era comunque inserito tra i principali ricercati nel contesto delle indagini sul narcotraffico internazionale. A suo carico pendeva già una condanna a cinque anni e mezzo di reclusione per reati legati alle droghe.

Le accuse più recenti riguardano due tentativi di importazione di grandi quantitativi di cocaina dal Sudamerica verso l’Europa, aggravanti che hanno contribuito alla richiesta di arresto del tribunale di Reggio Calabria.







La maxioperazione in Calabria e le connessioni internazionali

La cattura di Starnone si inserisce in un’ampia indagine condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Negli ultimi mesi, questa operazione ha portato all’esecuzione di oltre venti misure cautelari contro persone ritenute coinvolte a vario titolo in traffici di stupefacenti.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Giuseppe Borrelli, ha rivelato la presenza di due reti criminali transnazionali in grado di collegare i cartelli sudamericani direttamente con i clan calabresi, rendendo più efficiente l’importazione di droga e più difficile l’azione di contrasto da parte delle autorità.

La fine della fuga

La cattura non è stata immediata. Dopo il mandato di arresto, Federico Starnone aveva cambiato residenza più volte, spostandosi in diverse zone di Cali per evitare il tracciamento. La sua capacità di mantenere un basso profilo era stata fino a quel momento efficace, ma l’impiego di nuove tecnologie di sorveglianza, come i droni di ricognizione, ha permesso agli investigatori di individuarne gli spostamenti con precisione.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione nel suo appartamento, l’uomo non ha opposto resistenza. L’arresto è avvenuto in un contesto di massima sicurezza, con la partecipazione di reparti specializzati per evitare qualsiasi tentativo di fuga.

L’operazione rappresenta un importante successo per le autorità italiane e colombiane nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale. Sebbene Starnone non fosse inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità, il suo arresto ha interrotto una catena di approvvigionamento di cocaina che coinvolgeva due continenti.

La ’ndrangheta, da decenni radicata nella provincia di Reggio Calabria, è considerata una delle organizzazioni criminali più potenti e pericolose a livello mondiale, con ramificazioni che vanno ben oltre l’Europa. La rimozione di un intermediario strategico come Starnone rappresenta un ostacolo significativo per le sue operazioni in Sudamerica.

La cattura di Federico Starnone non è solo la fine della latitanza di un uomo, ma anche il simbolo di una collaborazione internazionale che ha dimostrato di poter colpire in profondità le reti criminali globali. L’uso combinato di tecnologia, intelligence e cooperazione tra Stati ha permesso di interrompere una delle vie privilegiate del narcotraffico tra Sudamerica ed Europa.

Lucrezia Agliani