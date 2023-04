Fedriga presidente FVG. I risultati delle elezioni regionali 2023

Fedriga presidente FVG. Il presidente del Friuli Venezia Giulia è stato riconfermato dal voto dei cittadini e delle cittadine alle elezioni regionali del 2023. I risultati delle elezioni, il programma di governo di Fedriga e l’impatto sulla politica nazionale

I risultati delle elezioni regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia

Fedriga presidente FVG. Massimiliano Fedriga ha vinto le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia – svoltesi il 2 e 3 aprile – ottenendo più del 60% dei consensi. Fedriga era supportato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Fedriga Presidente, Autonomia Responsabile e Lega FVG. Il candidato del centrosinistra Massimo Moretuzzo ha ottenuto meno del 30% delle preferenze, mentre Alessandro Maran non ha superato la soglia di sbarramento del 4% e Giorgia Tripoli si è fermata intorno al 4%.

L’affluenza alle urne dei cittadini e delle cittadine del FVG si è attestata tra il 40% e il 50% in tutti i comuni della regione. A Trieste ha votato il 41% delle persone aventi diritto, a Gorizia il 45%, a Udine il 49%, a Tolmezzo il 43% e a Pordenone il 44%.

Massimiliano Fedriga – in conferenza stampa – ha commentato così i risultati:

Io ringrazio, ovviamente, della fiducia. Non me l’aspettavo di queste dimensioni, e quindi mi sento anche il peso di dover rispondere all’enorme fiducia che mi hanno dato i cittadini del Friuli Venezia Giulia.

Un risultato che non stupisce: in molti si aspettavano la vittoria di Fedriga, che al momento è una delle figure più in vista della Lega.

Il programma di governo di Massimiliano Fedriga

In conferenza stampa, il candidato del centrodestra – appena riconfermato – ha sottolineato:

Come ho detto più volte anche in campagna elettorale vorrei che il nuovo mandato si caratterizzasse esattamente come il precedente. Di un lavoro fatto della quotidianità, senza le facili promesse, che possa programmare il futuro della regione di lungo periodo, non soltanto nel breve periodo.

Nella premessa del suo programma di governo – “FVG è futuro” – Fedriga sottolinea gli «avvenimenti storici epocali» che hanno caratterizzato il suo precedente mandato di governo, dal 2018 al 2023: in particolare, la pandemia e la guerra in Ucraina. Il programma si focalizza su 20 temi, scegliendo di sottolineare e mettere in evidenza per primi i seguenti 5 punti: economia e imprenditoria, accesso al credito, sviluppo economico locale, lavoro, artigianato e commercio. Di ambiente e migrazioni avevamo parlato qui la scorsa settimana, mettendo a confronto i temi a cui i candidati e le candidate hanno scelto di dare più risalto nei programmi.

I 5 temi che Fedriga sceglie di toccare per ultimi, alla fine del documento, sono sport, migrazioni e corregionali all’estero, sicurezza, autonomie locali e protezione civile. Per quanto riguarda il tema migrazioni, nel programma di governo del presidente del FVG possiamo leggere le seguenti parole:









Approvata nell’ultimo scorcio di legislatura, la nuova Legge sull’immigrazione ha un approccio pragmatico che da un lato punta ad una piena integrazione degli immigrati regolarmente arrivati e residenti sul territorio regionale e a un loro inserimento nel mondo del lavoro nei settori di maggiore difficoltà delle nostre imprese nel reperimento dei lavoratori, dall’altro a contrastare l’arrivo di migranti irregolari dalla cosiddetta Rotta Balcanica, intervenendo a supporto delle istituzioni deputate al controllo confinario o finanziando quei comuni che svolgono attività di controllo amministrativo sulla popolazione immigrata.

Purtroppo, però, i modi per arrivare legalmente in Italia – migrando da paesi senza un passaporto privilegiato – sono pochi e di difficile accesso.

Fedriga presidente FVG e l’equilibrio politico nazionale

Dopo le elezioni regionali di febbraio, che hanno visto Fratelli d’Italia superare la Lega in Lazio e Lombardia, in FVG c’è stato il risultato opposto. La Lega, in questa occasione, ha superato Fratelli d’Italia, con circa 1 punto percentuale di differenza.

Ci sarà un impatto sulle alleanze del centrodestra? Quale sarà? Gli equilibri politici nazionali si sposteranno dopo queste elezioni regionali? Potremo osservarlo nelle prossime settimane, ma al momento la forza di Fratelli d’Italia non sembra poter essere scalfita da questo risultato. In questo caso, ha contato sicuramente molto il fatto che Fedriga al momento sia un personaggio politico piuttosto in vista, forse indipendentemente dalla sua appartenenza alla Lega.

Debora Dellago

