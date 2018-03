Che domanda. Quando possiamo dirci felici. In tempi come questi poi, in cui niente sembra più lo stesso e la depressione sembra essere lo stato d’animo predominante, perfino nelle nuove generazioni che dovrebbero sprizzare felicità da tutti i pori.

E’recente la notizia che l’Università di Yale ha istituito un corso sulla felicità, “Psychology and the Good Life” (La psicologia e la buona vita), perché ci si è accorti che gli studenti al liceo hanno dovuto mettere in secondo piano la felicità per lo studio.

Il saggio di un antropologo

Eppure uno dei più vivaci antropologi viventi, Marc Augè, ha scritto nel recente libro “Momenti di felicità”, che la felicità esiste “nonostante tutto” e ha una dimensione antropologica.









Il fatto è che tanti usano la parola felicità senza conoscerne la portata. Le grandi aziende hanno inventato il Chief happiness officer, che in sostanza si occupa della crescita professionale dei dipendenti dove la ricerca della felicità è vincolata a un aspetto meramente politico-economico. L’ONU nel World happiness report ha stilato la classifica dei paesi più felici mettendo ai primi posti i paesi nordici dove è forte il senso del bene comune, confermando la bontà della politica sociale attuata, ma nulla dice sulla felicità del singolo individuo. Paesi come Francia, Italia, Spagna o Grecia in cui invece esiste una importante solidarietà familiare si trovano in fondo a questa classifica. Qual è il criterio di valutazione?

L’ovvietà e la grandezza della rivelazione sta nel riconoscimento che la felicità è di tutti, non un concetto astratto dato dalla parola ma come pluralità di momenti. Momenti improvvisi, “slanci dell’anima” che ci colgono quando meno ce l’aspettiamo, legati alla

percezione di un movimento, da un luogo a un altro, da un momento a un altro, da un essere a un altro

Questo sembra essere il vero messaggio positivo: la felicità è sempre in relazione al rapporto con gli altri.

La felicità nonostante tutto

Il segreto è riconoscere i momenti di felicità nel quotidiano, come resistenza al terrore, alla vecchiaia o alla malattia: felicità appunto, nonostante tutto.

La felicità che troviamo nella routine, persa e riacquistata, di una passeggiata, permettendoci di coglierne la gioia e la reale essenza.

Il concetto del ritorno, ritrovare in un medesimo luogo le stesse emozioni e stati d’animo che ci hanno fatto stare bene. La soddisfazione dell’autore quando ha un riscontro nel pubblico o nei lettori, perché la conferma della nostra esistenza ci viene comunque dagli altri.

La felicità come conquista

A volte la felicità sembra qualcosa di inafferrabile ma forse per la natura strettamente materialistica che gli si attribuisce. Sembra che per essere felici dobbiamo sempre aspirare a qualcosa: alla macchina, a una vacanza, ai soldi.

Peter Pan per poter volare ha bisogno del ricordo di un momento felice, e lo trova subito nella propria memoria.

Augè suggerisce che la felicità va cercata con determinazione, come la virtù di Machiavelli: una forza d’animo cosciente con la quale l’uomo persegue lo scopo che si è preposto.

In un film tratto da una storia vera, il protagonista cerca a prezzo di notevoli sacrifici ma con coraggiosa caparbietà la propria strada, e appena capisce di averla imboccata si rende conto che quel piccolo momento di consapevolezza è felicità.

La felicità può e deve essere di tutti e ognuno ha il proprio esclusivo modo di raggiungerla. La bellezza di questo pensiero è che esiste indipendentemente da cultura, origini, sesso.

I momenti di consapevolezza dell’essere umano generico in rapporto agli altri sono definiti momenti di felicità. Aprendo alla speranza che un giorno possano sfociare nella presa di coscienza dell’essere umano in quanto tale. Forse significa che i momenti felici di ognuno possono servire per rendere felici gli altri.

Alessandro Desogus