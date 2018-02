Fellini è il cinema italiano, ma è anche Cinecittà, e il progetto Fellini 100 parte proprio da Via Tuscolana. Fellini è l’espressione migliore del nostro immaginario, della storia culturale mondiale. Nel 2020 ricorre quello che è forse il più importante e internazionale anniversario del cinema italiano: i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini. Per celebrare quindi un doveroso anniversario e per riappropriarci di una storia e una cultura italiana nel mondo, Istituto Luce Cinecittà, Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca nazionale e Cineteca di Bologna, si uniscono per collaborare al restauro e alla ristampa, in pellicola e in formato digitale, dell’opera omnia del Maestro.









Una vera grande opera destinata al tempo e alla platea più vasta: la retrospettiva dei film restaurati di Fellini nel 2020 viaggerà per tutto il Paese, e sarà proposta al mondo. E’ già prevista la sua programmazione a Los Angeles nell’anno dell’inaugurazione del Nuovo Museo dell’Academy (il museo degli Oscar) realizzato da Renzo Piano.







Fellini 100 un titolo provvisorio per annunciare un percorso di anticipazione che partiranno il 1 gennaio 2019: un lavoro e un progetto sull’identità nazionale, che non coinvolgerà solo le istituzioni del cinema. Lo sforzo economico per un programma che comprenda oltre ai restauri e alle stampe dei film, pubblicazioni, mostre, convegni, dovrà poter contare oltre che sulle Istituzioni Pubbliche Nazionali, in primis MiBACT, Ministero degli affari esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, anche sul contributo di privati e degli sponsor che grazie all’Art Bonus hanno finalmente la possibilità di beneficiare di misure di defiscalizzazione. Sarà un 2019 ricco cadenzato di incontri, proiezioni e masterclass, che si terranno a Cinecittà, al Centro Sperimentale, alla Cineteca di Bologna, e in altri luoghi elettivi e raccontati da Fellini. Saranno coinvolti personalità quali Dante Ferretti, Maurizio Millenotti, Roberto Benigni, Nicola Piovani e altri esperti e studiosi per analizzare e diffondere il suo modo di lavorare partendo dai mestieri del cinema (scenografia, costumi, recitazione, musica, doppiaggio, scrittura).

Fellini 100 offrirà tanti appuntamenti da non perdere destinati a un pubblico di addetti ai lavori, ma anche per tutti coloro che vogliano saperne di più e per la popolazione scolastica. Ognuno di questi appuntamenti, di queste lezioni d’autore, diventerà una pubblicazione, una raccolta di piccoli volumi sul modello di “dispense”. Alla fine del 2019 le pubblicazioni saranno collazionate in un testo unico e originale: un grande libro sul modo felliniano – inafferrabile, e infallibile – di fare cinema.

Foto di copertina: Fellini visto da Scola – Che strano chiamarsi Federico

Maggie Van Der Toorn