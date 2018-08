L’enciclopedia più grande e conosciuta del web, ha deciso di disegnare una felpa di Wikipedia e metterla in commercio. L’obiettivo è donare tutto il ricavato alla Wikimedia Foundation che riuscirà, in questo modo, a mantenere il proprio sito online. Il design della felpa è stato pensato insieme alla marca di Streetwear statunitense: Advisory Board Crystals.

La felpa di Wikipedia: una nuova linea di streetwear

Wikipedia è un’enciclopedia gratuita, sostenuta e ospitata dalla Wikimedia Foundation, un’organizzazione non a scopo di lucro statunitense. I suoi contenuti sono scritti quotidianamente da volontari di tutto il mondo, che possono registrarsi gratuitamente e contribuire all’arricchimento della piattaforma.

Nel corso degli anni, infatti, è diventata un punto di riferimento per molti utenti. Questo perchè, oltre a essere libera, è ricca di contenuti di alta qualità che trattano molteplici tematiche: dalla geografia alla storia, dalla polita all’arte, dalla tecnologia alla filosofia. Inoltre, Il suo sostentamento è dovuto unicamente alle libere donazioni degli utenti, grazie a una raccolta fondi avviata ogni anno dalla Wikimedia Foundation.

Spesso però, i costi per il mantenimento della piattaforma sono troppo alti e le donazioni non bastano. Per questo motivo, Wikipedia ha deciso di stringere una partnership con Advisory Board Crystal ( ABC), una società con sede a Los Angeles, che si occupa di streetwear e pietre preziose.

Da questa collaborazione è nata la felpa di Wikipedia, acquistabile sul store ufficiale della società. L’aspetto principale di questa collaborazione è che tutto il ricavato proveniente dalla vendita sarà donato alla Wikimedia Foundation, per tenere in vita l’enciclopedia online. Il prezzo è di 85 dollari ma al momento, a pochi giorni dall’iniziativa, è già sold out. Il design è molto semplice: sul retro, in primo piano c’è lo slogan “Internet Master”, in riferimento alla maglietta indossata in passato da un rapper statunitense ( Frank Ocean) e al centro il simbolo storico di Wikipedia. Sulla spalla, invece, il logo della Wikimedia Foundation.









Accanto all’immagine della felpa, nello store officiale, è possibile leggere la descrizione firmata ABC, in riferimento a Wikipedia: “Il sapere è potere e la consapevolezza è sopravvivenza. Wikipedia ci permette di immaginare un mondo in cui ogni singolo essere umano possa condividere liberalmente la somma di tutta la conoscenza”.

Alessandra Colucci