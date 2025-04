Una ricerca del Max Planck Institute of Animal Behavior durata 30 anni rivela per la prima volta la s trategia grazie alla quale le femmine dominano i maschi : le femmine di Bonobo si alleano per reprimere l’aggressività maschile nei loro confronti

I bonobo sono stati l’ultima specie di scimmia ad essere indentificata, nel 1926. Questo perché vivono solo in un luogo piccolo e sempre più ristretto, le foreste equatoriali paludose della riva sinistra del fiume Congo. I bonobo camminano in posizione eretta, un po’ più facilmente degli scimpanzé. Dal punto di vista comportamentale, bonobo e scimpanzè sono i nostri cugini più prossimi, seguiti da gorilla, orango, gibbone e siamango. Studiarli significa comprendere come si comportavano i nostri antenati umani almeno 6 milioni di anni fa, ma ci sono aspetti che possono sorprenderci e ispirarci.







Per esempio una recente ricerca della Durham University ha confermato come i bonobo risolvono i conflitti facendo sesso, un’altra ha rivelato la raffinatezza del loro linguaggio. I bonobo sono tra i nostri parenti viventi più prossimi, vivono in gruppi o comunità di maschi e femmine insieme e sono diversi da tutte le altre specie di grandi scimmie in quanto le femmine occupano ranghi elevati all’interno delle loro comunità. La società dei bonobo è matriarcale.

Il potere femminile dei bonobo

La ricerca del Max Planck Institute of Animal Behavior ha tentato di comprendere quali meccanismi siano alla base dell’elevato grado di potere femminile sui maschi osservato.

Sono pochissime le specie di mammiferi dove a comandare sono le femmine, per esempio negli scimpanzé la dinamica tra i sessi è in netto contrasto con i bonobo.

Nei bonobo i meccanismi effettivi sottostanti al potere delle femmine sui maschi sono ancora oggetto di dibattito. Fino a questo studio nessuno sapeva come questa dinamica paradossale fosse possibile. Come ha affermato Barbara Fruth che ha diretto la stazione di ricerca sui bonobo per 30 anni ed è autrice della ricerca

C’erano idee contrastanti sul come (la supremazia delle femmine sui maschi avvenisse), nessuna delle quali era mai stata testata sui bonobo selvatici che vivono nelle giungle in cui si sono evoluti.

Il team internazionale di ricercatori ha raccolto 30 anni di dati provenienti da sei comunità di bonobo selvatici in tre siti di ricerca nella Repubblica Democratica del Congo, l’unico Paese in cui i bonobo vivono allo stato brado. I dati raccolgono osservazioni di 1.786 conflitti tra maschi e femmine. I ricercatori hanno analizzato l’esito di questi conflitti, di cui 1.099 vinti dalle femmine. Insieme a una serie di dati sociali e demografici hanno scoperto indizi su cosa abbia influenzato il potere femminile dei bonobo, che hanno definito come l’insieme di tutti i fattori che determinano l’esito di un conflitto.

La ricerca si intitola I fattori che determinano il potere femminile nei bonobo. Come afferma Martin Surbeck, che gestisce la stazione di ricerca sui bonobo di Kokolopori ed è uno degli autori della ricerca

Si può vincere un conflitto essendo più forti, avendo amici che ti sostengono o avendo qualcosa che qualcuno vuole e non può prendere con la forza.

Questa scoperta sottolinea l’importanza del reciproco sostegno sociale tra femmine non imparentate nel plasmare le dinamiche di predominio intersessuale in uno dei nostri parenti viventi più prossimi. Oltre alla solidarietà la ricerca approfondisce altre ipotesi consolidate per spiegare il predominio femminile: il principio di auto-organizzazione dell’effetto vincitore-perdente nelle specie che vivono in gruppo, più vinco e più perdo, più si rafforzano queste tendenze di vincere o perdere. Altre ipotesi enfatizzano i meccanismi del controllo riproduttivo. Secondo l’ipotesi, i maschi sono incentivati ​​a fare affidamento su strategie non aggressive per fare sesso con le femmine. Questo avviene grazie al fatto che la loro capacità di monopolizzare femmine potenzialmente fertili è ridotta. Questa riduzione della capacità di monopolizzare femmine potenzialmente fertili avviene con l’ovulazione nascosta o la sincronizzazione della riproduzione tipiche delle femmine dei bonobo.

Alleanza femminile

Surbeck era convinto che il dominio femminile fosse guidato dalle strategie del controllo riproduttivo. Ma il risultato della formazione di alleanze tra femmine è stato sorprendente. Nell’85% delle coalizioni osservate, le femmine hanno preso di mira collettivamente i maschi, costringendoli alla sottomissione e plasmando la gerarchia di dominio del gruppo.

Le femmine adulte dei bonobo sono spesso immigrate indipendenti provenienti da comunità diverse che non sono cresciute insieme, il che rende inaspettati i loro profondi legami e la loro cooperazione. Inoltre, aggiunge Surbeck

Non si vedono coalizioni formarsi così spesso in natura.

Il primo segnale è un urlo così forte da essere costretti a tapparsi le orecchie. È difficile per gli scienziati capire cosa innesca un’alleanza, dato che si forma entro pochi secondi da un evento, spesso avvengono dopo aggressioni maschili contro femmine mature o contro la prole. Il maschio bersaglio viene inseguito tra gli alberi dalle femmine urlanti che a volte possono causare ferite mortali. Come afferma Barbara Fruth

È un modo feroce di affermare il proprio potere. Sai perché questi maschi non cercano di oltrepassare i limiti.

I fattori scatenanti di alleanza femminile sembrano variare tra i siti e sembrano molto difficili da identificare. Una funzione ipotizzata dell’alleanza femminile è che esse si creino per allontanare le manifestazioni di aggressività maschile.

La comprensione dei fattori alla base dell’alleanza e dominio femminile, come ad esempio le differenze osservate tra bonobo e scimpanzé, è un obiettivo che richiederà studi futuri.

I bonobo sono a rischio estinzione, con circa 20.000 individui vivi in natura.Gli abitanti della foresta di Wamba, uno dei principali siti dei bonobo, hanno da sempre permesso ai bonobo di coesistere con loro per generazioni grazie anche al tabù del consumo di carne di animali selvatici. Tuttavia, due guerre in Congo hanno avuto un impatto significativo su Wamba, la sua gente e i bonobo. La violenza ha costretto gli abitanti del villaggio a rifugiarsi nella foresta, causando deforestazione, bracconaggio e consumo di carne di animali selvatici. Eppure questa specie è ancora tutta da preservare e studiare per i suoi comportamenti unici. Come afferma Barbara Fruth

Sono ancora perplessa sul perché, tra tutti gli animali, siano stati i bonobo a formare alleanze femminili. Potremmo non saperlo mai, ma mi dà un barlume di speranza il fatto che le femmine dei nostri parenti viventi più prossimi, nella nostra linea evolutiva, si siano alleate per prendere le redini del potere al fianco dei maschi.

Questo studio suggerisce che il potere non è determinato esclusivamente dalla forza fisica. Può essere guidato dall’intelligenza sociale e dalla creazione di alleanze da parte delle femmine.

I bonobo traggono benessere dal reciproco sostegno sociale tra femmine non imparentate nel plasmare le dinamiche di predominio intersessuale. Nonostante ci siano ancora tanti aspetti da svelare, studiare i bonobo potrebbe essere di incoraggiamento ai gruppi incel, inoltre ognuno di noi oggi può capire se conta più antenati tra i bonobo o gli scimpanzè.

Federica Sozzi