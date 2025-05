Martina Carbonaro aveva solo 14 anni. Era uscita di casa per andare a prendere un gelato con un’amica e aveva detto alla madre che sarebbe rientrata presto. Nessuno immaginava che non sarebbe mai più tornata. La sera dello scorso 26 maggio 2025 si è consumato il femminicidio di Martina Carbonaro, proprio quando la giovanissima ha incontrato il suo ex fidanzato, Alessio Tucci, 18 anni, che le aveva chiesto di rivedersi in un luogo a loro familiare. Martina aveva chiarito che non voleva riallacciare la relazione, ma ha accettato comunque l’incontro. Una decisione che le è costata la vita.

Il ritrovamento del corpo

Sebbene non ancora dichiarato dal colpevole, il femminicidio di Martina Carbonaro era già annunciato. Già dal giorno della scomparsa, denunciata dalla famiglia, le ricerche sono partite. I carabinieri della Compagnia di Casoria, insieme al nucleo investigativo di Castello di Cisterna, hanno battuto palmo a palmo la zona fino a scoprire il corpo della ragazza, ormai senza vita, nascosto in un vecchio armadio all’interno di un edificio abbandonato vicino all’ex stadio Moccia di Afragola.

Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore del 28 maggio, dopo un’intera notte di perlustrazioni coordinate dalla Procura di Napoli Nord.

L’indagine e la confessione

Alessio Tucci è stato tra i primi a essere ascoltati dagli inquirenti. Secondo la testimonianza della madre di Martina, il ragazzo era addirittura presente a casa loro quando i carabinieri sono arrivati per portarlo in caserma. Inizialmente reticente, ha fornito versioni contraddittorie fino a crollare davanti alle prove raccolte: le telecamere di sorveglianza, le impronte rilevate sul luogo del ritrovamento, e le incongruenze nei suoi racconti. Alle 2.30 di notte, Alessio ha confessato. “L’ho uccisa perché mi aveva lasciato”, avrebbe detto. Ora si trova in carcere, accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Una violenza brutale

La dinamica del femminicidio di Martina Carbonaro, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è agghiacciante. Dopo una lite nata dal rifiuto della ragazza di tornare insieme, Tucci l’avrebbe colpita più volte alla testa con una pietra, uccidendola sul colpo. L’omicidio sarebbe avvenuto all’interno o nei pressi dell’edificio dove il corpo è stato nascosto. Il gesto è stato premeditato? È una delle domande a cui gli inquirenti stanno cercando di dare risposta, ma resta evidente la ferocia con cui il delitto è stato compiuto. Una ferocia scandita dalla necessità di affermare il potere dell’uomo sopra ogni cosa, violando e violentando l’autodeterminazione e la libera scelta delle donne.







Il dolore della famiglia e della comunità

La notizia del femminicidio di Martina Carbonaro ha scosso profondamente la comunità di Afragola e l’intero Paese. La famiglia di Martina aveva lanciato appelli disperati sui social nei giorni precedenti al ritrovamento. “Non si era mai allontanata senza avvertire”, aveva detto la madre, sottolineando quanto fosse strano il silenzio della figlia. La giovane indossava jeans e una maglietta nera quella sera. Il suo ultimo messaggio risale alle 20.30, quando rassicurava la madre che sarebbe tornata a breve. Da quel momento, il silenzio. Un silenzio diventato assordante.

Una relazione tossica

Martina e Alessio si erano frequentati per un periodo, ma la ragazza aveva deciso di interrompere la relazione. Nonostante il rifiuto, il giovane aveva continuato a cercarla. Un comportamento insistente, che oggi molti definiscono e riconoscono pienamente come persecutorio e violento. L’incontro del 26 maggio doveva essere solo un chiarimento, ma si è trasformato in una trappola mortale. La giovane non immaginava che quell’appuntamento avrebbe messo fine alla sua vita.

Il femminicidio di Martina Carbonaro si aggiunge alla lunga lista di crimini contro le donne, spesso giovani, spesso giustificati da una cultura ancora troppo indulgente con la violenza maschile. L’età delle vittime si abbassa, ma il movente resta sempre lo stesso: l’incapacità di accettare un “no”, la pretesa di possesso, dominio, controllo. Questa tragedia è il riflesso di una società che non protegge abbastanza, che non educa abbastanza e non previene quando gli abusi sono considerate delle flebili spie. Le istituzioni sono chiamate a fare di più, la scuola e le famiglie a parlare di rispetto, di libertà, di autonomia.

La storia di Martina non può essere archiviata come un fatto di cronaca nera ad Afragola, limitata della pornografia del dolore e lasciata in pasto alla vittimizzazione della donna. È un grido che chiede giustizia, ma anche prevenzione. Perché nessuna ragazza debba più accettare un incontro per paura, per pietà, o per educazione. Perché ogni adolescente abbia il diritto di dire “basta” e vivere libera. E perché chi trasforma un rifiuto in vendetta non possa più trovare alibi o silenzi complici.

Lucrezia Agliani