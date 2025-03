Il femminismo in Italia è costellato di figure rilevanti, donne di ieri e di oggi che hanno combattuto e combattono ancora per i diritti delle donne, per una parità raggiungibile soltanto elevando la figura della donna nella società, al pari dell’uomo. Sul piano sociale, economico e politico le discriminazioni subite dalle donne in quanto tali sono ancora tali da non poter dire conclusa la battaglia.

Femminismo moderno, tra gli anni Cinquanta e Sessanta

Conoscere la storia è parte integrante del movimento femminista. In Italia, dopo il traguardo del suffragio universale nel 1946, tra gli anni ‘50 e ‘60 le donne italiane iniziano a chiedere pari diritti rispetto agli uomini nella vita privata, in quella pubblica e nel lavoro.

In questo periodo saltano all’occhio gli scritti e i pensieri di Elsa Morante, che, per sua stessa volontà non chiamerò scrittrice: l’idea che ci fossero due sponde divise per la letteratura maschile e quella femminile le è sempre sembrato un insulto. La scrittura per lei non era femminile o maschile, quella come qualsiasi altra categoria culturale non era determinata dalle categorie fisiologiche.

Lei, che sperimentò sulla sua pelle l’indifferenza e i pregiudizi che l’essere donna attirava nell’ambiente letterario dell’epoca, si batteva per una libertà, un’uguaglianza di espressione e trattamento da parte della società. L’essere donna non era per lei un fattore rilevante nella scrittura. Il suo femminismo, quindi, non fu incentrato su un’accentuazione del femminile ma su un posizionare maschi e femmine su uno stesso piano.

E se lei stessa è stata una figura emancipata, una donna forte e inamovibile nelle sue opinioni, le donne di cui scrive sono ben diverse: per lei il fulcro della situazione femminile era visibile nella donna debole, imprigionata in un bisogno di maternità, in un corpo oggettificato, fatto per piacere finché giovane ed utile. Nei suoi testi è rilevante il confronto tra madri e figlie, la maternità era intesa come scopo di vita e allo stesso tempo come qualcosa che le donne sono manipolate e spinte a desiderare.

Le donne della Morante rappresentano le umiliazioni e le sofferenze dei perdenti, delle eterne vittime della storia che lei ritrae intrecciando storie personali e storia collettiva. L’archetipo femminile a cui fa riferimento è comunque sempre la donna assoggettata all’uomo.

Femminismo in Italia negli anni Settanta

Negli anni ‘70 il dibattito si sposta sul ruolo della donna nella società. Si sente la necessità di affermare l’indipendenza femminile rispetto a quella maschile, dal punto di vista economico e sociale. La cosiddetta liberalizzazione della donna riguardava anche l’aspetto sessuale affrontando temi quali contraccezione e aborto.

Una delle più significative rappresentati dell’epoca fu Carla Lonzi, che nel 1970 fondò con l’artista Carla Accardi e la giornalista Elvira Banotti Rivolta Femminile, uno dei primi gruppi femministi moderni in Italia.

Portare il femminismo in Italia non fu semplice, e Carla Lonzi ci riuscì con alcuni suoi saggi come Sputiamo su Hegel e La donna clitoridea e la donna vaginale.

Secondo lei le donne non dovevano esistere in funzione dell’uomo, liberarsi non significava accettare e ricercare la stessa vita dell’uomo, ma trovare un proprio senso dell’esistenza. Questo è molto evidente nel suo scritto il Manifesto: «La donna non va definita in rapporto all’uomo. Su questa coscienza si fondano tanto la nostra lotta quanto la nostra libertà. L’uomo non è il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sé da parte della donna.»

L’oppressione della donna, scrive Lonzi, «non si risolve nell’uguaglianza, ma prosegue nell’uguaglianza. Non si risolve nella rivoluzione, ma prosegue nella rivoluzione».

Affrontò in maniera decisa anche la sessualità femminile che secondo lei era il punto centrale della sua inferiorità: alle donne è sempre stato imposto un approccio alla sfera sessuale centrato sul piacere maschile, mentre quello femminile era mirato solo alla procreazione.

Per lei era indispensabile che la donna ritrovasse nel sesso un piacere che non fosse solo legato al parto, alla maternità, ma separato, a sé stante. La donna non libera pensa che il sesso sia solo vaginale e con uno scopo pratico, la donna libera dal patriarcato invece, non più soltanto passiva, è colei che ha scoperto il piacere slegato alla riproduzione.







Il femminismo in Italia al tempo dei social

Al giorno d’oggi il femminismo si combatte a piccoli passi, ma per fortuna grazie all’aiuto dei social media è possibile far arrivare le proprie parole e idee in maniera rapida, gratuita e semplice a grandissime quantità di persone. Certo, al contrario c’è anche chi li usa per spargere odio e portare avanti ideologie antiquate, pericolose e controproducenti, ma il modo in cui ciascuno di noi assimila dell’enorme quantità di contenuti fruibili online è una responsabilità individuale.

Irene Facheris, youtuber e attivista milanese è presidente e fondatrice di Bossy, associazione di divulgazione e di proposte di azione riguardante tematiche quali: stereotipi di genere, sessismo, femminismo e diritti LGBTQ+.

Nel suo canale YouTube, nel quale pubblica video dal 2016 affronta temi di ogni tipo: dalla violenza contro le donne all’educazione finanziaria al femminile, dalla verginità alla body positivity.

Al momento si occupa di un podcast chiamato “Tutti gli uomini – voci maschili si raccontano per cambiare” nel quale uomini sono chiamati a rispondere a domande con le proprie personali esperienze, così da spingere alla comprensione e all’accettazione di alcuni problemi sistemici della nostra società. Questo progetto nasce poiché il ruolo maschile nell’eliminazione della violenza di genere è centrale, e mira a facilitarlo.

Giulia Blasi è una scrittrice, formatrice e autrice di romanzi e saggi. È specializzata in temi relativi alla condizione femminile e ai diritti civili e sociali. Si è già occupata di diverse campagne di sensibilizzazione legate alla parità di genere come #quellavoltache, con lo scopo di raccogliere e rendere note le testimonianze vittime di molestie e abusi sessuali, raccontando non solo i singoli episodi, ma anche le conseguenze sulle loro vite e l’eventuale corso delle loro denunce.

Nei suoi libri ha affrontato vari temi tra cui la body positivity, in particolare nel libro Brutta, storia di un corpo come tanti, tratta il corpo femminile e come la sua percezione sia posta sotto una lente d’ingrandimento sociale fin da piccolissime passando poi per ogni fase della vita, fino ad arrivare a quando non si è più gradevoli, vecchie e come a quel punto si tenda a distogliere lo sguardo.

La domanda a cui vuole portare l’attenzione è: chi ha detto che, per occupare uno spazio pubblico, per vivere appieno in società, si debba per forza essere belle?

In conclusione, tra ieri e oggi molte donne si sono passate il testimone del femminismo, avvocando per la causa ciascuno a modo suo, ma sempre con un solo obiettivo in testa: la parità tra uomo e donna, in ogni ambito. Per questo ancora oggi ci battiamo, per un futuro in cui finalmente poter dire di avercela fatta.

Stefania Bucciol