La crisi della struttura patriarcale: chi sono gli Incel e che influenza hanno sulle donne nel mondo? Da un lato, il movimento 4B, che propone alle donne l’astinenza dai rapporti eterosessuali e il celibato involontario, vissuto come colpa sociale femminile, dall’altro. Fenomeni interconnessi o estremismi?

Incel, abbreviazione per involuntary celibate, è di recente diventato il nome dei membri di una subcultura online, dove i partecipanti si autodefiniscono “celibi involontari“, attribuendone la causa alle donne, che post rivoluzione sessuale si sarebbero liberate “troppo“, arrivando così a prediligere solo il 20% della popolazione maschile.

Lo spazio incel è prevalentemente caratterizzato da una tendenza all’oggettificazione sessuale, misoginia, misantropia, autocommiserazione e razzismo. Altri tratti distintivi sono il nichilismo, la promozione della cultura dello stupro che sfocia nell’approvazione della violenza sessuale verso la popolazione femminile come vendetta per l’impossibilità a intrattenere rapporti sessuali con quest’ultime.

Storia del termine “Incel“

Per capire meglio il fenomeno bisogna fare un passo indietro. Il termine incel compare per la prima volta nella metà degli anni ’90 sui primi forum online: coniato da una studentessa queer che creò un sito, appunto, dedicato ai celibi involontari. Nasce privo di significato negativo, che invece assume fino all’apice, dotandosi di un proprio manifesto e di teorie, intorno alla metà del 2010, con il massacro di Isla Vista del 2014.

Il massacro di Isla Vista e il terrorismo incel

Il massacro di Isla Vista può essere considerato un momento cardine per la comunità incel: la sera del 23 maggio 2014, il ventiduenne Elliot Rodger uccide sei persone e ne ferisce quattordici vicino al campus dell’Università della California a Santa Barbara, tra colpi di arma da fuoco, accoltellamenti e speronamenti con auto. Rodger poco dopo si uccide con un colpo di pistola.

E’ considerato un momento cardine proprio perché Rodger sarà lo scrittore del primo manifesto incel, My Twisted World: The Story of Elliot Rodger, inviato via e-mail a trentaquattro persone, tra cui i suoi genitori e il suo terapista. Il giorno che precede l’attentato pubblica un video sul suo canale YouTube.

Un estratto:

Domani è il giorno della punizione, il giorno in cui avrò la mia vendetta contro l’umanità, contro tutti voi. Negli ultimi otto anni della mia vita, da quando ho raggiunto la pubertà, sono stato costretto a sopportare un’esistenza di solitudine, rifiuto e desideri insoddisfatti, tutto perché le ragazze non sono mai state attratte da me. Le ragazze davano il loro affetto, il loro sesso e il loro amore ad altri uomini ma mai a me. Ho ventidue anni e sono ancora vergine. Non ho mai nemmeno baciato una ragazza. Ho frequentato il college per due anni e mezzo, più di tanti in realtà, e sono ancora vergine. […] Non è giusto. Voi ragazze non siete mai state attratte da me. Non so perché voi ragazze non siete attratte da me, ma vi punirò tutte per questo. È un’ingiustizia, un crimine, perché… non so cosa voi non vediate in me. Sono l’uomo perfetto eppure voi vi lanciate contro questi uomini odiosi invece che contro di me, il supremo gentiluomo. Il video fu pubblicato a seguito dei primi tre omicidi, mentre solo un minuto dopo verrà inviata la mail contenente il movente e dunque, il manifesto. Alle 21:35 verrà rinvenuto il cadavere all’interno della sua macchina. Il manifesto All’interno del suo manifesto, che andrà ad ispirare una generazione intera di incel, sono contenute motivazioni a sfondo misogino e razzista: al suo interno sono contenute varie affermazioni su come l’etnia influenzi l’attrazione delle donne. Rodger, su questa linea di pensiero, afferma di essere contrario agli appuntamenti interraziali, secondo l’idea che vedere uomini afroamericani e asiatici socializzare con donne bianche faccia “desiderare di mollare la vita”. La parte successiva è incentrata su un’ipotetica “guerra alle donne“:

La Seconda Fase avrà luogo lo stesso Giorno della Retribuzione, poco prima del massacro culminante… la mia guerra alle donne… attaccherò proprio le ragazze che rappresentano tutto ciò che odio nel genere femminile: la confraternita più sexy della UCSB.

In quello che viene descritto come il suo mondo ideale, le donne dovrebbero essere recluse in campi di concentramento, dove con gioia lui avrebbe potuto osservare, da una torre costruita esclusivamente per sé stesso, la loro dipartita. Con le donne fuori dai giochi, e l’assenza di preoccupazioni riguardanti il sesso e la performatività sociale dietro questo, l’uomo avrebbe potuto sviluppare la sua mente a livelli altissimi e portare l’umanità in quello che da lui viene definito come una civiltà perfetta.

Dopo il massacro di Isla Vista

Rodger è diventato un punto di riferimento ideologico per altri esponenti estremisti della comunità incel. Dopo il massacro di Isla Vista si sono verificati altri attentati legati alla comunità incel: la maggior parte per mano di uomini giovanissimi. Il 1 ottobre 2015, Chris Harper-Mercer, 26 anni, compì una strage in un college dell’Oregon, uccidendo nove persone e ferendone otto. Anche lui pubblicò un manifesto in cui si diceva depresso per non aver mai avuto una relazione, elogiando Rodger.

Il 23 aprile 2018, Alek Minassian, 25 anni, investì decine di pedoni con un furgone a Toronto, causando undici morti e quindici feriti, inneggiando alla “ribellione incel” e lodando Elliot Rodger. Solo pochi mesi dopo, il 22 luglio, un altro attacco a Toronto: Faisal Hussain, 29 anni, uccide due persone e ne ferisce tredici in una sparatoria, prima di suicidarsi: la polizia trovò nel suo cellulare il manifesto di Rodger, oltre a ricerche su Minassian. Per la famiglia era rimasto sconvolto da un litigio in cui gli era stato suggerito di trovarsi una moglie.

Sono altri e molti gli attentati terroristici di matrice incel; nello steso anno, in Florida Scott Beierle, 40 anni, aprì il fuoco in uno studio di yoga, uccidendo due donne e ferendone altre quattro. Anche lui aveva pubblicato video pieni di odio verso le donne, accusandole di essere stato sempre respinto. Alek Minassian influenzò un diciassettenne di Toronto, che il 24 febbraio 2020 accoltellò a morte una donna e ne ferì altre due in un centro massaggi. Il caso fu classificato come terrorismo.







LMS, red pill e black pill

Gli incel hanno una propria visione del mondo: vivono una realtà dove si dividono tra red pill e black pill, sulla base della teoria LMS (look, money, status). Secondo la teoria LMS, l’attrazione romantica o sessuale tra uomini e donne non sarebbe da ritrovare in caratteristiche quali l’affinità, l’educazione o il comportamento, ma esclusivamente nella bellezza fisica, la ricchezza e lo status, ovvero la fama sociale nell’ambiente in cui l’individuo vive.

La teoria LMS promuove l’idea di una bellezza definibile tramite indagini statistiche e valutabile su una scala da 0 a 10. Nella stessa prospettiva, l’amore viene considerato esclusivamente come un evento chimico dell’organismo umano, finalizzato unicamente al proseguimento della specie, così come una relazione sentimentale sia ottenibile esclusivamente con una media tra bellezza, denaro e posizione sociale piuttosto alta: in caso contrario, il soggetto verrà respinto in fase di corteggiamento oppure abbandonato per una persona con valore LMS superiore.

La teoria LMS costituisce una sotto-teoria dell’ideologia RedPill e dell’ideologia BlackPill.

La teoria red pill

Chi ha visto Matrix coglierà il riferimento:

È la tua ultima occasione, se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua, e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quant’è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più. Dal film Matrix, scritto e diretto da Andy e Larry Wachowski, 1999.

La pillola rossa assume il valore di una visione più ampia della realtà e quindi, rompere il “matrix” è traducibile nella prospettiva incel, con l’accettazione dell’idea secondo cui il valore LMS determini il successo sessuale di un uomo e che gli uomini e le donne, differenti dal punto di vista biologico, avrebbero differenti criteri di selezione sessuale. Secondo questa prospettiva, gli aderenti all’ideologia red pill avrebbero svelato la verità sul mondo che li circonda: ci sarebbe un’enorme sproporzione di opportunità che vede le donne nettamente avvantaggiate in ambito relazionale rispetto agli uomini.

La parte rilevante di questa subcultura, che ci permette anche di analizzarla in maniera più critica, è il forte e tangibile dissenso verso la società moderna, che principalmente, sarebbe andata in rovina a seguito della rivoluzione sessuale avvenuta intorno alla fine degli anni sessanta. La rivoluzione sessuale avrebbe avvantaggiato la popolazione femminile a sfavore della maggior parte della popolazione maschile: ciò sarebbe dovuto al fatto che le donne, essendo detentrici del potere sessuale, deciderebbero di avere rapporti sessuali prevalentemente con uomini con LMS più alto, scartando quelli con un “punteggio” più basso.

Ora, ci si chiede se effettivamente questo non sia che una mera (nonostante pericolosa e violenta) rappresentazione della crisi che sta vivendo la struttura patriarcale: agli uomini è stato tolto in tempi relativamente recenti il potere sessuale sulle donne e questo, sicuramente ha portato a conseguenze che modificano il loro modo di relazionarsi alla sessualità etero, sintomo di come la popolazione maschile sia scarsamente educata alla libertà femminile.

Crediamo che le conquiste emancipatorie sui corpi e sulle scelte siano definitive, ma un movimento di tale portata rappresenta come questo non sia ancora né condiviso né integrato nella sfera sociale.

Il movimento 4B

Parallelamente, quasi in risposta e in reazione alla piega incel, è nato in Corea del Sud un movimento femminista noto come 4B, ormai noto anche in altri paesi. Il nome “4B” deriva dall’abbreviazione delle quattro rinunce – bi in coreano significa non – niente matrimonio, niente figli, niente appuntamenti romantici con uomini e niente rapporti eterosessuali.

Nato nel 2010, prende piede dopo l’assassinio per mano di un 34enne di una donna nella stazione di Gangnam. L’aggressore in quell’occasione affermerà: “L’ho fatto perché le donne mi hanno sempre ignorato“. Nel 2024 il movimento inizia ad essere conosciuto anche negli Stati Uniti e poi, in Europa, durante la campagna elettorale e l’elezione di Donald Trump, ma anche in risposta all’abolizione dell’aborto in alcuni stati del paese.

Il movimento nasce, appunto, in un paese conservatore come la Corea del Sud, dove il sessismo è un fenomeno all’ordine del giorno: a portarlo avanti sono le donne che criticano profondamente le strutture patriarcali e le pressioni sociali legate ai ruoli di genere. Le donne del movimento 4B scelgono consapevolmente l’astensione dalle relazioni con uomini come forma di autodeterminazione: rifiutare le dinamiche di oppressione sistemica attraverso il boicottaggio delle relazioni eterosessuali.

La crisi della struttura patriarcale

Ad oggi, l’esistenza di due fenomeni tanto diversi e reazionari tra loro rappresenta una crisi per la struttura sociale patriarcale, che satura nel suo funzionamento, inizia a vacillare. I movimenti emancipatori hanno portato avanti istanze che inevitabilmente hanno cambiato il modo di concepire il sesso e i rapporti affettivi.

Sebbene incel e 4B siano due fenomeni profondamente diversi per origini, finalità e modalità di espressione, entrambi riflettono una crescente tensione sociale legata proprio ai cambiamenti relazionali, affettivi e sessuali.

Le donne del movimento 4B partono da un’analisi strutturale del sessismo e propongono un ritiro considerabile strategico dalle relazioni eterosessuali, perché vissute come pericolose e parte fondante della società patriarcale. La critica alla famiglia tradizionale in sé, come entità che riproduce gli schemi dell’oppressione storica femminile, è un argomento ampliamente seguito dagli studi sociologici e di genere. Proprio per questo vengono messe in discussione le fondamenta della famiglia tradizionale: la coppia eterosessuale e le sue dinamiche anche storiche.

Il movimento incel, d’altro canto, riflette il disagio del genere maschile di fronte a nuove generazioni di donne che rifiutano tutto ciò che rappresenta, invece, quell’oppressione storica. Il valore del consenso, la riappropriazione (o appropriazione prima) degli spazi pubblici, sociali e culturali hanno un’importanza fondamentale per le giovani donne, che si distaccano dalla normale concezione della sessualità e dell’affettività e che quindi non si presentano più nelle modalità a cui gli uomini venivano abituati.

Il fatto che i matrimoni e le nuove famiglie non si basino più su decisioni di altri famigliari e che il lavoro domestico e di cura sia diventato un argomento di discussione in molte case, lascia molti uomini, non educati all’emancipazione, frastornati.

Inoltre, gli incel rappresentano quella fetta di popolazione che sente e soffre le pesanti aspettative sociali sulla performatività maschile. Sono due facce della stessa medaglia: quella del patriarcato. L’uomo nella lente patriarcale, deve essere sessualmente performante e, quindi, intrattenere molteplici relazioni con le donne.

Gli incel, nella loro versione più estrema, trasformano la propria sofferenza, causata dalla società che al tempo stesso difendono ed estremizzano, in colpevolizzazione dell’altro sesso, nutrendosi di vittimismo, disumanizzazione e nel caso peggiore di incitamento alla violenza. D’altra parte, invece, il movimento 4B è una protesta silenziosa, non violenta e centrata sull’autonomia individuale e collettiva delle donne: si propone esclusivamente il rifiuto della tossicità che comportano alcune relazioni, specialmente in un contesto come quello sudcoreano.

Non è facile parlare di due fenomeni tanto viscerali da essere così estremi. Sicuramente riconoscere di vivere in un mondo che ha la forma e la faccia di un uomo è il primo passo, specialmente per una donna, per smettere di vivere come tale: se per ottenere e mantenere posizioni di rilievo è necessario assomigliare ad un uomo, allora non si tratta di conquista femminista, ma solo di accettazione e sottomissione a questa forma proposta.

Azzurra Rachelli