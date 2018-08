Ferragni:”Rinuncio all’allattamento al seno per il lavoro”

Allattamento al seno come fardello evitabile

La blogger Chiara Ferragni, nonché futura moglie del cantante Fedez, da molte ragazze amata, con una luminosa carriera alle spalle e in via di crescita, ha fatto scalpore con le parole attinenti alla sua recente maternità, durante un’intervista a Vanity Fair. La sua teoria consis te nell’affermare che ha smesso di allattare al seno suo figlio Leone, su consiglio del medico, per mancanza di tempo.

Questo ci fa capire tante cose sul pensiero di questa ragazza, non donna, pronta a sacrificare il bene maggiore di suo figlio per tornare a occuparsi di numerose paia di scarpe e vestiti. Quando il fashion supera l’amore per il figlio capisci che forse non sei pronto per diventare genitore. Se solo ci fosse un po’ di reale informazione si capirebbe perchè molte donne difendono a spada tratta l‘allattamento al seno, non sono tradizionaliste casalinghe senza uno straccio di vita sociale, semplicemente sono madri. Esserlo significa trascendere l’amore per se stessi dedicandosi al figlio. Questo non significa annullarsi o vivere per il bambino, significa semplicemente occuparsi dei suoi bisogni basilari, che, in quanto madre, hai accettato a braccia aperte nel momento in cui hai deciso di vivere la gravidanza.

Responsabilità genitoriale

Il ruolo di genitore è estremamente complesso, serve della grande consapevolezza di sé e del mondo per poterne essere all’altezza. Questo significa che devi essere responsabile di un’altra vita e prendertene cura, in quanto il piccolo, essendo ancora in fasce, non ne è assolutamente in grado di farlo autonomamente. Non è possibile lasciarlo alle cure altrui, tu ne sei la madre, lui ha bisogno di te, non di una figura sostitutiva, piuttosto aspetta tempi di libertà maggiore, senza fretta, un figlio necessita di tempo e attenzione! Responsabilità genitoriale, significa volere il meglio e il bene del bambino, informandosi su cosa potrà apportargli il miglior beneficio e cosa potrebbe causargli piccoli traumi e ferite emozionali che si porterà nell’inconscio fino all’età adulta. Non è un’esagerazione e chi si intende vagamente di psicologia emozionale e legami infantili, comprende pienamente questa posizione.

Ruolo biologico dell’allattamento

Per coloro che realmente tengono ad essere genitori, l’allattamento al seno è l’esperienza di maggior impatto sia per la madre che per il figlio, il quale, oltre ad essere nutrito correttamente, effettua un distacco dalla madre sempre maggiore via via che passa il tempo, non metabolizzando la fine del nutrimento al seno, come un trauma.

L’allattamento è dal punto di vista biologico un dovere dal quale non è possibile astenersi. Pensare che le ghiandole mammarie nel momento della gravidanza, iniziano immediatamente a produrre latte e ad immagazzinarlo fino al momento della nascita del bambino, è incredibile, è pura espressione della natura.

Se l’allattamento al seno fosse uno step facoltativo, il seno non provocherebbe malesseri nel momento in cui non viene sfruttato, così come il latte prodotto, non dovrebbe essere aspirato tramite aghi, per evitare che fuoriesca durante la giornata. Evidentemente quel latte è fatto per essere bevuto. Inoltre, il latte materno, non può assolutamente essere sostituito dai latte in polvere artificiali, questi sono la peggiore bevanda che possa essere somministrata a un neonato. Il bambino necessita dei micronutrienti contenuti nel latte materno e prodotti naturalmente dalla madre. Solo attraverso queste sostanze che il nostro corpo appositamente, produce, il bambino potrà lentamente rinforzarsi e crescere, distaccandosi dalla madre.

Il distacco è un’ulteriore prova di quanto il rapporto madre/figlio sia meraviglioso e magico. Nel momento in cui il bambino è stato sufficientemente nutrito, attraverso le ultime poppate, questo messaggio viene recepito dal corpo della madre, il quale smette automaticamente di produrre latte. Inoltre la stessa OMS ha stabilito che molti latti crescita o sostitutivi sono stati realizzati a scopo puramente commerciale ed economico, non essendo assolutamente in grado di sostituire il latte materno, causando anche molti danni a tanti bambini nel mondo. L’OMS ha cercato infatti di vietare o comunque ridurre la pubblicizzazione di questi prodotti per dare maggiore informazione e coscienza alle persone.

L’intervista alla Ferragni e le sue parole sull’allattamento al seno

Le parole al settimanale:

Un tema su cui tutti hanno un’opinione e si sentono maestri. Chiarisco una volta per tutte: io avrei voluto allattare il più a lungo possibile ma, già dopo due settimane, su consiglio del medico, ho dovuto inserire il latte artificiale. Sapendo che avrei dovuto tornare presto a lavorare, in capo a due mesi ho rinunciato del tutto all’allattamento naturale.L’idea di maternità che ho io è che non ci si deve annullare per un figlio. Detto questo, io ho anche molti aiuti e sono il boss di me stessa, posso decidere quando e come organizzarmi, non per tutte è così. Ognuna faccia quello che desidera e che può. Ma se vogliono buttarmi addosso una colpa morale, io non ci sto”.

Parole di una ragazza tenace, indipendente, che ha fatto del lavoro la sua ragione di vita, non parole di una madre. Allattare al seno è ovviamente uno step necessario e fondamentale dell’infanzia,senza il quale un neonato non potrà avere uno sviluppo realmente completo. Che cosa dire poi sul termine “annullarsi per un figlio” , tante donne sono madri, mogli, lavoratrici e casalinghe allo stesso tempo, in modo eccezionale, la differenza fra queste e la Ferragni è umiltà e amore per il figlio, amore che significa volerne il meglio.

Guermandi Rebecca