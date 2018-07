Ferragosto 2018: ecco 10 destinazioni low cost in Italia e in Europa

Agosto rappresenta il giro di boa dell’estate. In quanto mese più rappresentativo della stagione più calda dell’anno, agosto è anche il mese preferito per trascorrere le vacanze in uno dei tanti luoghi di villeggiatura sparsi per lo stivale. Ma agosto è il mese preferito non solo da coloro che riescono a fare una vacanza lunga, ma anche da chi, non potendosi permettere molti giorni di ferie, opta per il classico periodo di ferragosto.









Ormai assunto a periodo simbolo delle vacanze estive, ferragosto è diventato il periodo più ambito per passare qualche giorno di ferie. Lo sanno bene gli operatori turistici che spesso devono fare i conti anche con prenotazioni all’ultimo momento.

Se anche questo è il caso vostro e non vi siete ancora decisi a prenotare o la meta che tanto desideravate raggiungere non è più disponibile, ecco una breve lista dei luoghi più economici dove trascorrere ferragosto.

Le mete più low cost in Italia

Partiamo dalle mete italiane più accessibili per chi decide di fare una breve vacanza spendendo poco e sicuramente Rimini è la classica meta estiva per antonomasia. Città viva e solare, offre ogni sera un evento diverso per animare le calde notti sulla riviera romagnola. Con in media 55 euro a notte Rimini è senza dubbio una meta low cost ideale.

Restando in tema di mete storiche, come non citare l’immancabile Ostia?! La località laziale è meta prediletta da tutti quei romani che non riescono a trascorrere le vacanze altrove; se invece si arriva da fuori, oltre a godesi le ampie spiagge di Ostia meglio approfittare della vicinanza della capitale per vederne le meraviglie artistiche. In quanto meta economica, con 65 euro a notte circa si può tranquillamente soggiornare a Ostia.

Non solo mare. L’Italia offre mete predilette anche sul lago. Ecco allora che si può optare per Riva del Garda, pittoresco borgo a nord dell’omonimo lago. Ormai divenuta una valida alternativa al mare, Riva del Garda ospita il 15 agosto la tradizionale processione votiva di Santa Maria Assunta, ma si può optare anche per una crociera sul lago. Prezzo per notte circa 70 euro.









Torniamo al mare e spostiamoci in Puglia, precisamente a Gallipoli. La “perla dello Ionio” ospita una fervente movida giovanile e decine di locali sulla spiaggia dove trascorrere serate di musica, il tutto per circa 60 euro a notte.

Non solo il sud Italia ospita zone turistiche, ma anche il Nord possiede le sue perle. In Friuli Venezia Giulia non si può non citare Lignano Sabbiadoro e la vicina Bibione. Dalla terrazza panoramica di Lignano, la “Terrazza a Mare”, si può godere di una vista mozzafiato sul mare e ammirare l’immancabile spettacolo pirotecnico. Il tutto per circa 65 euro a notte.

Le mete più low cost in Europa

Abbandoniamo l’Italia e spostiamoci negli altri paesi europei. Fuori dall’Italia ci sono centinaia di zone che vale davvero la pena visitare almeno una volta. Vicina all’Italia è l’isola di Malta, raggiungibile in appena due ore di aereo. L’italiano è capito e parlato dalla maggior parte degli abitanti dell’isola e trascorrere qui le vacanze è come sentirsi a casa. Se si vuole raggiungere Malta ci sono voli low cost che partono da circa 23 euro, mentre una notte nell’isola costa circa 60 euro.

Non si può non citare il Portogallo come meta a basso costo. Spesso sottovalutato, il Portogallo offre tante zone degne di ammirazione, come la celebre Lisbona o, se si preferisce una zona meno turistica, la bella cittadina di Porto. Si può raggiungere con voli a partire da 36 euro, mentre una notte a Porto costa circa 50 euro.

La Turchia, meta sempre più gettonata, offre l’incantevole città di Adalia. Situata su una scogliera, la città ospita un importante museo archeologico e un centro storico ricco di monumenti risalenti anche all’antica Grecia. Con un milione di abitanti, nella “capitale del turismo turco” si può soggiornare con circa 40 euro a notte, mentre i voli partono da circa 146 euro.









Infine, sulla costa dalmata della Croazia spicca Dubrovnik. La cittadina, dotata di un meraviglioso centro storico, è inserita nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Se si vuole trascorrere qualche giorno in Croazia non si può di certo saltare quest amena località ricca di storia e di fascino. I voli per raggiungere Dubrovnik partono da circa 54 euro mentre una notte costa circa 45 euro.

Nicolò Canazza