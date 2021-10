Ferrari e l’ex creativo di Apple insieme per la nuova auto elettrica

Le notizie sono due. La prima è il progetto di realizzazione dell’auto elettrica in casa Ferrari, la seconda è che per farla si servirà dell’aiuto degli ex creativi di Apple. L’annuncio è stato dato dalla stessa azienda di Maranello che ha stretto un accordo di lungo termine con il team creativo LoveFrom.









Si tratta di Sir Jony Ive e Marc Newson: Jonathan Ive, londinese, è lo storico designer di Apple , il designer che ha contribuito a definire le linee di iPhone, iPad, Mac e Watch, e l’australiano Marc Newson, designer industriale. Lo studio LoveFrom è stato fondato nel 2019 da Jonathan Ive dopo l’addio all’azienda di Steve Jobs. Una scelta fatta nonostante la stima – prima di Jobs e poi di Tim Cook – nei confronti di Ive, che per convincerlo a restare, crearono appositamente per lui una nuova carica, quella di Chief Designer Officer.

LoveFrom ed Exor

Jony Ive lavorerà quindi con la sua LoveFrom assieme a Ferrari e il suo maggiore azionista Exor, la holding controllata dalla famiglia Agnelli che detiene anche partecipazioni in Stellantis. Ive entrerà nel Partners Council di Exor, il forum annuale che riunisce amici e partner di Exor che hanno conseguito grandi successi, che condividono idee ed esplorano potenziali opportunità di business.

Le parole di John Elkann

“Subito dopo la nascita di LoveFrom, abbiamo iniziato a parlare con Jony e Marc delle opportunità di combinare la loro creatività di fama mondiale con la nostra, creando complementarietà e valore aggiunto. Ferrari rappresenta una prima, emozionante occasione per fare grandi cose costruendo insieme il nostro futuro”, ha commentato John Elkann.

Il commento di Jonathan Ive

Da parte dei creativi, il passo è stato breve poiché sono appassionati e collezionisti delle auto del Cavallino Rampante. “Con John (Elkann) siamo amici da molti anni — hanno affermato Marc Newson e Sir Jony Ive —, ammiriamo la sua visione e il suo giudizio. Siamo entusiasti di intraprendere una collaborazione così importante e a lungo termine con Ferrari nonché, più in generale, con Exor. Come proprietari e collezionisti di Ferrari, non potremmo essere più felici di collaborare con questa straordinaria azienda e in particolare con il team di design guidato con esperienza da Flavio Manzoni. Vediamo opportunità uniche ed entusiasmanti nel collaborare su progetti che crediamo produrranno risultati notevoli e di valore”.

La Ferrari elettrica nei saloni dal 2025

Il primo veicolo elettrico marchiato Ferrari arriverà negli showroom nel 2025. E sarà un modello raffinato di alta tecnologia e design, conciliando un elegante aspetto estetico alle funzionalità dell’auto elettrica. O almeno questo è quello che si aspettano tutti.

Marta Fresolone