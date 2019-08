Cosa c’è di più comune ormai di ciò che è assolutamente inusuale se non illegale? Un tempo, andava di moda fare il bagno nella fontana di Trevi, poi le persone hanno iniziato a reclamare come souvenir pezzi dell’opera del Bernini.

Ed eccoci all’ennesimo caso, in cui dei turisti sono stati costretti a denunciare attraverso un filmato postato sui social e divenuto virale, perché a ridosso del terrazzo del Castello Aragonese di Reggio Calabria, si sono imbattuti nel mezzo di quelli che all’apparenza sembravano proprio i resti di un party privato.

Di fatti lì si era svolto un 18° compleanno, con tanto di menù e piano bar, catering e invitati, ben pensando di lasciare come “souvenir” mozziconi di sigaretta e cibo avariato.

“Nessuno sapeva nulla”

Normalmente il comune di Reggio Calabria, a seguito del nuovo regolamento, consente di organizzare all’interno dei locali del Castello Aragonese, anche a privati, manifestazioni ed eventi a sfondo culturale, che permettano di poter godere di un meraviglioso tramonto sullo stretto dalla terrazza del castello. Una location decisamente mozzafiato, ma pur sempre un opera storica e monumentale che come tale va rispettata.

Ma, l’evento in questione, recante il titolo di “Sguardi al tramonto”, si è tramutato in vero e proprio party privato non autorizzato.

Il dirigente del Settore Cultura del comune di Reggio Calabria,Umberto Giordano , comunica «che in data 20 agosto il personale in servizio presso il Castello Aragonese ha accertato lo svolgimento di una manifestazione difforme rispetto alla richiesta regolarmente pervenuta presso lo stesso settore».

Difformità emersa solo grazie alla segnalazione attraverso i social effettuata dai due turisti che visitavano l’area, e che ha portato l’amministrazione comunale ad esporre una diffida formale nei confronti degli organizzatori dell’evento e a chiedere un risarcimento per il danno recato all’immagine della città.

Possibile si sia trattato di una “svista”?

Il Sindaco si è congratulato con gli autori del video prendendo le distanze dall’accaduto, seguito dall’amministrazione che ha mosso una diffida e una sanzione nei confronti degli organizzatori, ma nulla di esaustivo è stato detto per spiegare lo svolgimento dei fatti. Tutti attendono risposte, che forse si conoscono già, in un Paese in cui casi analoghi sono all’ordine del giorno.

Ancora una volta qualcuno ha permesso che un bene pubblico venisse sfruttato per utile privato. Chi era di competenza quella sera non ha fatto nulla, è colpevole più di chi ha commesso l’illecito. E non fare nulla, in uno Paese in cui costantemente ci si ritrova a parlare della pessima gestione di beni e servizi, non può essere più accettato. Come non è accettabile che la responsabilità di portare alla luce i fatti ricada ancora una volta sulle spalle dei cittadini onesti.