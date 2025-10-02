Oggi, 2 ottobre, si celebra la Festa dei nonni. Infatti, la figura dei nonni si rivela una risorsa preziosa, tanto affettiva quanto pratica. Non semplicemente custodi di memorie familiari, i nonni rappresentano oggi un vero e proprio pilastro sociale, capace di coniugare esperienza e disponibilità, amore incondizionato e competenze acquisite nel tempo.

Una giornata per celebrarli: il 2 ottobre, Festa dei nonni

Dal 2005, l’Italia ha voluto dedicare ufficialmente una giornata per celebrare i nonni: il 2 ottobre, data che coincide con la ricorrenza liturgica degli Angeli Custodi, quasi a ribadire il ruolo protettivo e amorevole che i nonni rivestono all’interno del nucleo familiare. Non si tratta solo di un’occasione simbolica, ma di un riconoscimento formale del loro contributo alla società, soprattutto in un contesto dove i servizi di welfare familiare sono spesso insufficienti a coprire tutte le esigenze.

Nonni: un welfare invisibile ma concreto

Se si dovesse quantificare in termini economici il contributo dei nonni alle famiglie italiane, i numeri sarebbero impressionanti. Chi può contare sulla presenza costante dei nonni risparmia migliaia di euro ogni anno. Basti pensare alle spese per baby-sitter, trasporti scolastici o attività pomeridiane: i nonni si trasformano in autisti puntuali, cuochi premurosi, ma soprattutto in figure affettive insostituibili. Questo sostegno gratuito rappresenta una forma di welfare informale, spesso non riconosciuto ufficialmente, ma di importanza strategica per il benessere delle famiglie.

La presenza quotidiana dei nonni

I dati parlano chiaro: in Italia, tre nonni su dieci trascorrono con i propri nipoti almeno tre ore al giorno. Più di due su tre, invece, condividono quotidianamente da una a due ore con loro. Un tempo prezioso che non si limita all’accudimento, ma che diventa occasione di scambio, trasmissione culturale e crescita reciproca. Questo rapporto continuo consolida un legame profondo che va oltre la semplice relazione familiare, per diventare un ponte generazionale tra passato e futuro.

Complicità, ascolto e valori

La relazione tra nonni e nipoti è spesso fondata su una complicità affettiva unica. I nonni non hanno l’onere educativo diretto dei genitori e questo consente loro un approccio più indulgente, fatto di ascolto, coccole e piccoli vizi che i bambini difficilmente dimenticano. Ma dietro a questa dolcezza si cela un ruolo educativo di estrema rilevanza: attraverso racconti, esempi e comportamenti, i nonni trasmettono valori profondi, come il rispetto, la solidarietà, il senso del dovere e della famiglia.







Il contrappeso emotivo ai ritmi della vita moderna

I nonni offrono una stabilità emotiva che controbilancia la frenesia quotidiana, aiutando i più piccoli a sviluppare fiducia in se stessi e un senso di appartenenza profondo. Non sono solo custodi del tempo libero, ma presenze fondamentali nel percorso di crescita dei loro nipoti.

La centralità dei nonni nella famiglia italiana va ben oltre il perimetro domestico. In molte realtà locali, soprattutto nei piccoli centri, i nonni sono veri e propri riferimenti comunitari. Partecipano attivamente alla vita sociale, supportano le attività scolastiche dei nipoti, si fanno promotori di tradizioni e memorie collettive.

Un tesoro emotivo e culturale

Oltre al supporto materiale, i nonni offrono un patrimonio immenso di esperienze, storie e conoscenze. Rappresentano un archivio vivente di memorie familiari, ma anche di momenti storici condivisi, che i nipoti possono conoscere attraverso il racconto diretto. Questo contatto intergenerazionale è fondamentale per coltivare un’identità personale e collettiva più consapevole e radicata.

Il ruolo dei nonni, però, non si esaurisce nel dare: essere parte attiva nella vita dei nipoti contribuisce anche alla loro qualità della vita. La relazione affettuosa e continuativa con i bambini stimola negli anziani un senso di utilità, migliora il loro benessere psico-fisico e contrasta fenomeni come la solitudine e l’isolamento. In tal senso, i nonni sono protagonisti di un invecchiamento attivo e partecipato, che arricchisce tanto loro quanto le generazioni più giovani.

Quando l’affetto si trasforma in rete di sicurezza

La relazione tra nonni e nipoti è, di fatto, una delle più solide e rassicuranti della vita. È un legame che non si fonda sull’autorità, ma sull’accettazione incondizionata. I nonni diventano, spesso, i primi confidenti, gli ascoltatori pazienti, le figure di riferimento nei momenti difficili. Questo tipo di rapporto affettivo rappresenta una rete di sicurezza emotiva che accompagna i bambini anche nell’età adulta.

Un investimento umano per il futuro

Sostenere e valorizzare il ruolo dei nonni significa investire in un capitale umano intergenerazionale. Le politiche familiari, troppo spesso concentrate solo su bonus e sostegni economici, dovrebbero tenere conto anche del contributo insostituibile degli anziani nel tessuto sociale.

Patricia Iori