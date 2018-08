Festa del Cinema di Roma: gli ospiti e le novità

La Festa del Cinema di Roma ritorna dal 18 al 28 ottobre in tempo per Ognissanti. Grandi ospiti si susseguiranno nelle date dell’evento cinematografico più rilevante della Città Eterna con i suoi incontri ravvicinati che quest’anno ci porteranno altri grandi divi e sorprese.

L’attesa è fervente per l’arrivo del premio Oscar Cate Blanchett: “È uno straordinario onore ospitare alla Festa del Cinema di Roma una meravigliosa attrice come Cate Blanchett – ha detto Antonio Monda, direttore artistico – La versatilità, la passione e l’intelligenza delle sue interpretazioni la rendono una delle più grandi protagoniste della storia del cinema”.

Isabelle Huppert e Martin Scorsese riceveranno il Premio alla Carriera un anno dopo la consegna a David Lynch. Sigourney Weaver e Tornatore, Luca Bigazzi direttore della fotografia di Paolo Sorrentino saranno altri protagonisti delle sere della rassegna.









Le retrospettive ci porteranno invece a ricordare il genio comico di Peter Sellers, attore de La Pantera Rosa, Hollywood Party e What’s new, Pussycat? così come il grande autore francese Post-Nouvelle Vague Maurice Pialat, regista intenso e vibrante di Sotto il sole di Satana e A nos amours entrambi con Sandrine Bonnaire.

Come eventi collaterali si avranno una mostra su Marcello Mastroianni a cura di Gian Luca Farinelli. Rassegna collaterale sarà quella de I film della nostra vita a cura del Direttore artistico che punterà a proiezioni di grandi film noir.

Tra i primi titoli della Sezione Ufficiale si avrà Il vizio della speranza di Eduardo De Angelis e Charles Ferguson con la sua serie sul Watergate. Per altri titoli ci si dovrà tenere aggiornati per scoprire quali film papabili per l’Oscar potranno entrare in concorso. Si ricorda infatti che la Festa ha aumentato il suo prestigio con la presenza di Moonlight, Oscar per il miglior film anni fa.

Antonio Canzoniere