L’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è chiusa con un palmarès che ha sorpreso pubblico e critica, rimescolando pronostici e aspettative. L’edizione di quest’anno del Festival di Venezia è stata segnata da grandi nomi del cinema mondiale, da opere politicamente impegnate e da una forte attenzione ai talenti emergenti, a imporsi è stato Jim Jarmusch con il suo Mother Father Sister Brother, premiato con il Leone d’Oro. Un riconoscimento che non solo incorona uno dei maestri del cinema indipendente americano, ma ribadisce anche la vocazione del festival a dare spazio a storie intime e universali, capaci di parlare a tutti attraverso le fragilità e i silenzi della famiglia.

Accanto al trionfo di Jarmusch, il festival di Venezia ha visto emergere opere di forte impegno civile come The Voice of Hind Rajab della tunisina Kaouther Ben Hania, che ha conquistato il Gran Premio della Giuria con un film capace di scuotere le coscienze raccontando l’orrore della guerra e del genocidio a Gaza. Non sono mancati riconoscimenti all’Italia, con Toni Servillo premiato per la sua interpretazione in La Grazia di Paolo Sorrentino e Gianfranco Rosi insignito del Premio Speciale della Giuria per il documentario Sotto le nuvole.

La rassegna del Festival di Venezia ha dato spazio anche ai linguaggi emergenti, premiando giovani interpreti e nuove tendenze cinematografiche provenienti da ogni parte del mondo, dal Messico all’India, dalla Svizzera all’Ecuador. Al tempo stesso, non sono mancate prese di posizione politiche e richiami alla pace, con i protagonisti del cinema che hanno trasformato il red carpet e le premiazioni in un’occasione di riflessione globale. Venezia si conferma così non solo una passerella glamour, ma un laboratorio vivo dove il cinema diventa specchio della contemporaneità, strumento di memoria e voce di resistenza.

Il trionfo inatteso di Jim Jarmusch

La giuria internazionale della Mostra del Cinema di Venezia, guidata da Alexander Payne, ha scelto di premiare con il Leone d’Oro “Mother Father Sister Brother” di Jim Jarmusch. Un’opera intima e frammentata in tre episodi, che esplora le dinamiche familiari attraverso il silenzio, i conflitti taciuti e le riconciliazioni possibili. Un riconoscimento che ha smentito i pronostici della vigilia, regalando un finale sorprendente all’82ª edizione del festival.

Jarmusch, figura di spicco del cinema indipendente americano, ha presentato per la prima volta un film in concorso a Venezia, nonostante una carriera già segnata da premi a Cannes. Con un cast stellare – da Adam Driver a Cate Blanchett, da Charlotte Rampling a Tom Waits – il regista ha raccontato storie di padri, madri, sorelle e fratelli che si ritrovano o si perdono, sempre in bilico tra ironia e malinconia.

Un Leone contro la guerra

Il regista è salito sul palco indossando una spilla con la scritta “Enough”, segno di protesta contro il conflitto israelo-palestinese. Lo stesso simbolo era già stato mostrato dal cast di The Voice of Hind Rajab, durante l’anteprima al Lido. Un gesto semplice ma potente, che ha trasformato il momento della premiazione in un messaggio politico e umano: il cinema come strumento di resistenza e di memoria.

Se Jarmusch ha sorpreso, il film più discusso e commovente della Mostra è stato senza dubbio “The Voice of Hind Rajab” della regista tunisina Kaouther Ben Hania, a cui è andato il Gran Premio della Giuria.

L’opera mescola documenti reali e scene di finzione per ricostruire gli ultimi momenti della bambina palestinese di sei anni, uccisa a Gaza nel gennaio 2024. Alcune registrazioni originali delle sue conversazioni con i soccorritori rendono il film un grido straziante. Ritirando il premio, la regista ha dedicato la vittoria alla Mezzaluna Rossa e a chi, a rischio della vita, prova ogni giorno a salvare i civili sotto le bombe. “Questa voce non può essere messa a tacere – ha detto – è la storia di Hind, ma anche quella di migliaia di bambini che devono essere salvati”.

I riconoscimenti italiani al Festival di Venezia

L’Italia ha avuto un ruolo da protagonista. Toni Servillo, nel film La Grazia di Paolo Sorrentino, ha ottenuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, portando sullo schermo un presidente della Repubblica fragile e carismatico.

Il Premio Speciale della Giuria è andato a “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi, un documentario che affronta con sguardo poetico e critico la vita nei Campi Flegrei, tra memoria e rischio geologico.

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile è stata consegnata all’attrice cinese Xin Zhilei, protagonista del film The Sun Rises On Us All di Cai Shangjun, capace di coniugare forza interiore e delicatezza in un ruolo intenso.

Il Premio Marcello Mastroianni per la miglior giovane interprete è invece andato alla svizzera Luna Wedler, volto emergente del film Silent Friend di Ildikó Enyedi.

La regia di Safdie e la sorpresa di “The Rock”

Un altro momento forte del palmarès è stato il Leone d’Argento alla regia per Benny Safdie con The Smashing Machine. Per la prima volta senza il fratello Josh, il regista ha diretto Dwayne Johnson in un ruolo drammatico, lontano dalle consuete commedie d’azione. L’interpretazione dell’attore, noto come The Rock, ha conquistato critici e pubblico, ribaltando le aspettative.







Sceneggiature e nuovi linguaggi

Il premio alla migliore sceneggiatura è stato assegnato a Valérie Donzelli e Gilles Marchand per À pied d’œuvre, un film francese che riflette sulla fragilità del lavoro contemporaneo e sulle contraddizioni della società europea.

All’interno della sezione Orizzonti, il miglior film è risultato “En El Camino” del messicano David Pablos, mentre il premio per la regia è andato all’indiana Anuparna Roy con Songs of Forgotten Trees. La giuria ha inoltre premiato gli attori italiani Benedetta Porcaroli e Giacomo Covi, rispettivamente per Il rapimento di Arabella e Un anno di scuola.

Cinema, memoria e futuro

La Mostra non si è limitata al concorso principale. Con il Premio Venezia Classici, il documentario Mata Hari di Joe Beshenkovsky e James A. Smith ha vinto come miglior documentario sul cinema, mentre il film restaurato Bashu, The Little Stranger di Bahram Beyzaie ha riportato in sala un capolavoro iraniano dimenticato.

Il Leone del Futuro – Premio Luigi De Laurentiis è stato consegnato a “Short Summer” della giovane regista Nastia Korkia, un debutto che ha convinto per originalità e forza visiva.

Un festival tra arte e politica

Non sono mancati i momenti di riflessione al Festival di Venezia. Durante la chiusura, il patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha lanciato un appello accorato: “È tempo di fermare la guerra”. Le sue parole hanno fatto eco alle immagini e ai messaggi di molti film in concorso, sottolineando come il cinema sia ancora capace di farsi specchio del mondo e, talvolta, coscienza critica.

Lucrezia Agliani