Festival di Sanremo 2019 ai blocchi di partenza! Domani 5 febbraio 2019 andrà in onda su Rai Uno la prima puntata della kermesse dedicata alla musica più famosa di sempre.

Festival di Sanremo 2019 all’insegna dell’armonia

Dopo il successo dello scorso anno viene confermata la presenza del conduttore cantante Claudio Baglioni. Accanto a lui ci saranno due personaggi della Tv particolarmente amati: Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Virginia Raffaele non è nuova al palco dell’Ariston. Nel 2016 infatti, aveva deliziato gli spettatori con le sue imitazioni accanto a Carlo Conti. L’attrice comica inoltre aveva già accompagnato Claudio Baglioni lo scorso anno come ospite.

Claudio Bisio, invece, godrà di questa nuova esperienza avendo alle spalle solo un’ospitata al festival di Sanremo di Fazio del 2013.

La scelta della scenografia è stata assegnata a Francesca Montinaro che ha il difficile compito di rendere lo spazio armonico. La Montinaro ha infatti dichiarato:

Il direttore artistico Claudio Baglioni mi ha chiesto di lavorare sul concetto di armonia e io l’ho tradotto ricreando onde armoniche in scena, e inventando un golfo mistico dei musicisti nella pancia del teatro, perché fosse la musica stessa idealmente a sostenere il Trampolino, che è poi Sanremo stesso. La scala apparirà quasi dal nulla, ma sempre al tempo della musica

Le novità del festival di Sanremo 2019 e i cantanti in gara









Tra le novità più importanti ce n’è una che cambia il corso della storia. Dopo 35 anni, infatti, il festival di Sanremo 2019 non proporrà più due gare ma una soltanto dove concorrono alla pari le nuove proposte e i big.

Gli artisti che competono per la vittoria sono 22, tra i quali 2 cantanti promossi da Sanremo Giovani andato in onda qualche tempo fa.

Oltre alle voci note di Patty Pravo (che duetterà insieme a Briga), Negrita, Daniele Silvestri, Arisa, Nino D’Angelo, Paola Turci, Nek, Francesco Renga e Loredana Bertè ci saranno anche volti giovani.

Una novità presentata nelle precedenti edizioni e ripresa anche quest’anno è quella dei duetti che si avranno nella serata di sabato.

Gli ospiti

Come ogni anno non possono mancare, anche per questo festival di Sanremo 2019, gli ospiti. Tra questi Giorgia, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Ligabue, Antonello Venditti, Eros Ramazzotti canteranno la loro ultima hits.

Non mancano poi volti dello spettacolo come Pippo Baudo (insieme a Fabio Rovazzi), Favino, Hunziker, Claudio Santamaria, Valeria Golino solo per citarne alcuni.

Per quello che riguarda i cosiddetti superospiti, invece, non ci resta altro che sintonizzarci su Rai Uno.

Elena Carletti