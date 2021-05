Fibrosi cistica: un “adesivo per il sudore” per la diagnosi precoce

La fibrosi cistica cos’è?

La fibrosi cistica (CF) colpisce circa 30.000 persone a livello nazionale americano. Le persone con CF hanno una proteina difettosa che colpisce le ghiandole che producono muco e sudore, causando problemi ai polmoni e ad altri organi. Il mantenimento della qualità della vita e l’allungamento dell’aspettativa di vita dipendono dalla diagnosi precoce.

Come si è fatta la diagnosi fino a oggi?

Una delle caratteristiche del CF è l’eccesso di cloruro nel sudore. Misurare il cloruro nel sudore rimane il gold standard per la diagnosi di CF. In genere, ciò comporta la raccolta di sudore in un dispositivo legato al polso. Il sudore raccolto viene quindi trasferito su un dispositivo separato per la misurazione del cloruro. Ma questo approccio spesso produce troppo poco sudore per ottenere una misurazione affidabile, in particolare nei lattanti.









Per migliorare la raccolta e l’analisi del sudore per la diagnosi di CF, un team guidato dal Dr. John Rogers della Northwestern University ha sviluppato un dispositivo indossabile che hanno soprannominato un “adesivo per il sudore”. La ricerca è stata sostenuta in parte dall’Istituto Nazionale di Scienze Mediche Generali (NIGMS) del NIH e dall’Istituto Nazionale per l’Invecchiamento (NIA). I risultati sono apparsi il 31 marzo 2021 su Science Translational Medicine.

L’adesivo per il sudore

L’adesivo per il sudore aderisce direttamente alla pelle utilizzando un adesivo sicuro per la pelle delicata del neonato. È realizzato in silicone abbastanza flessibile da adattarsi ai contorni delle braccia dei neonati. L’adesivo ha uno spessore di solo 1 millimetro ma può contenere fino a 141 microlitri di sudore in una serie di canali stretti.

I ricercatori hanno testato l’adesivo su 51 partecipanti, di età compresa tra 2 mesi e 51 anni. Le concentrazioni di cloruro dall’adesivo hanno mostrato una eccellente vicinanza con l’attuale standard clinico per la raccolta del sudore, noto come Macroduct Sweat Collection System (MSCS). Inoltre, l’adesivo ha raccolto il 33% in più di sudore rispetto alla MSCS in media.

Raccogliere più sudore fornendo al contempo misurazioni altrettanto affidabili è stato un importante passo avanti rispetto all’MSCS. Ma i ricercatori sono andati oltre e hanno sviluppato un modo per misurare le concentrazioni di cloruro nell’adesivo stesso. Hanno aggiunto una sostanza chimica nei canali dell’adesivo che reagisce con il cloruro per produrre un colore viola intenso. Più intenso è il colore, maggiore è la concentrazione di cloruro. Una fotocamera digitale potrebbe analizzare il cambiamento di colore nell’adesivo in tempo reale. Le misurazioni del cloruro effettuate in questo modo corrispondevano a quelle effettuate utilizzando uno strumento clinico standard.

Conclusioni

L’adozione dell’adesivo per il sudore per uso clinico richiederà ulteriori test in studi più grandi. Ma se adottato, potrebbe aprire nuove possibilità per i test del sudore. La migliore raccolta del sudore rispetto all’attuale standard clinico potrebbe rendere i test CF più affidabili, in particolare nei neonati. Il cambio di colore può essere letto con una fotocamera dello smartphone. Ciò consentirebbe lo screening delle CF a domicilio, aumentando in tal modo l’accesso e riducendo i costi.

Agostino Fernicola