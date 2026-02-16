Il 16 febbraio 1959 Fidel Castro venne nominato Premier di Cuba, inaugurando un’epoca di profondi cambiamenti sociali, politici ed economici sull’isola caraibica. Dalla lotta armata nella Sierra Maestra alle riforme rivoluzionarie, Castro trasformò Cuba, sfidando gli Stati Uniti e affermandosi come simbolo globale della resistenza e del socialismo.

Chi era Fidel Castro?

Fidel Alejandro Castro Ruz nacque il 13 agosto 1926 a Birán, Cuba, in una famiglia di origine spagnola benestante. Suo padre, Ángel Castro, era un immigrato spagnolo che aveva accumulato ricchezze significative, mentre la madre, Lina Ruz, proveniva da una famiglia rurale cubana. L’educazione ricevuta da Castro, inizialmente presso scuole religiose, gli conferì disciplina e rigore. Tuttavia, furono gli studi universitari, in particolare quelli in giurisprudenza all’Università dell’Havana, a segnare l’inizio del suo impegno politico. Qui Castro si avvicinò a movimenti di sinistra e nazionalisti, sviluppando una forte coscienza sociale e percependo le profonde disuguaglianze presenti nella società cubana, amplificate dalla crescente influenza degli interessi statunitensi sull’economia locale.

Negli anni ’50, Cuba era una nazione segnata da corruzione, disuguaglianze economiche e repressione politica sotto il regime di Fulgencio Batista, salito al potere con un colpo di stato nel 1952. L’insoddisfazione popolare creava un terreno fertile per i movimenti rivoluzionari. Castro, insieme a giovani compagni come Ernesto “Che” Guevara e Raúl Castro, iniziò a progettare un movimento armato per rovesciare il governo.

La rivoluzione cubana e la presa del potere

Il 26 luglio 1953, Castro guidò l’assalto alla Caserma Moncada a Santiago di Cuba. Sebbene l’attacco fallì, il processo mediatico che seguì trasformò Castro in un simbolo nazionale della resistenza contro l’oppressione. Dopo essere stato incarcerato e successivamente rilasciato nel 1955 grazie a un’amnistia politica, Castro si rifugiò in Messico, dove organizzò la spedizione del Granma, destinata a dare inizio alla guerriglia nella Sierra Maestra.

Dopo due anni di lotta armata e numerosi scontri con le forze di Batista, il movimento rivoluzionario riuscì a conquistare l’Avana il 1º gennaio 1959. Castro, accolto da una popolazione entusiasta, assunse la carica di Premier nel febbraio dello stesso anno, inaugurando un governo che avrebbe trasformato radicalmente Cuba sul piano sociale, economico e politico.

La politica interna: riforme radicali e controllo sociale

Come Premier, Fidel Castro avviò profonde riforme, iniziando con la riforma agraria. Le grandi proprietà terriere furono espropriate e redistribuite a contadini poveri, ridisegnando la struttura socioeconomica rurale. Sebbene popolare tra la popolazione rurale, questa politica provocò forti tensioni con gli Stati Uniti e con le élite locali.

Parallelamente, il governo promosse un ambizioso programma educativo, con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’analfabetismo. L’alfabetizzazione di massa del 1961 rappresentò una delle più grandi campagne culturali del Novecento. Anche la sanità fu radicalmente riformata: il sistema sanitario nazionale garantì accesso universale alle cure mediche, diventando un modello per altri paesi in via di sviluppo.

Tuttavia, le riforme furono accompagnate da un rafforzamento del controllo politico. La repressione della stampa indipendente, l’arresto di oppositori e l’istituzione di un partito unico consolidarono un regime autoritario. La politica interna di Castro dimostrava una combinazione di idealismo sociale e pragmatismo politico, con un forte accento sulla centralizzazione del potere.

L’economia cubana e le sfide del socialismo

L’economia cubana subì trasformazioni radicali sotto la guida di Castro. La nazionalizzazione delle industrie chiave, tra cui zuccherifici, banche e compagnie minerarie, mirava a ridurre la dipendenza dagli investimenti esteri, specialmente statunitensi. Queste misure, però, portarono a un isolamento economico e a sanzioni commerciali da parte degli Stati Uniti, tra cui l’embargo economico, che ancora oggi condiziona l’isola.

Nonostante le difficoltà economiche, il governo riuscì a mantenere servizi sociali di alto livello, puntando su istruzione, sanità e programmi di sviluppo rurale. Tuttavia, la mancanza di mercato libero e le inefficienze della pianificazione centralizzata generarono problemi strutturali, tra cui scarsità di beni di consumo e dipendenza dall’URSS per risorse strategiche.

Politica estera e confronto con gli Stati Uniti

Fin dall’inizio del suo governo, Castro dovette affrontare la sfida della politica estera. Il progressivo avvicinamento all’Unione Sovietica provocò un deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, culminato nella fallita invasione della Baia dei Porci nel 1961. Questo tentativo di rovesciare il regime consolidò il sostegno interno a Castro, rafforzando la sua posizione politica.

La crisi dei missili del 1962 rappresentò il momento più drammatico della Guerra Fredda per Cuba. La scoperta di missili nucleari sovietici sull’isola portò il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare. Sebbene Castro non controllasse direttamente le decisioni sovietiche, la sua leadership fu cruciale nel mantenere la difesa dell’isola e nel negoziare la riduzione delle tensioni. Questo episodio consolidò la sua reputazione internazionale come leader determinato e intransigente.







Fidel Castro come simbolo globale della rivoluzione

Nel corso dei decenni successivi, Fidel Castro divenne simbolo globale della lotta contro l’imperialismo e del socialismo latinoamericano. La sua leadership fu caratterizzata da discorsi lunghi e retorica potente, che combinavano nazionalismo e ideologia rivoluzionaria. La sua immagine internazionale influenzò movimenti rivoluzionari in America Latina e in Africa, dove Cuba fornì supporto militare, medico ed educativo.

La politica estera di Castro, pur lodata da alcuni per il suo impegno anti-imperialista, fu criticata per il sostegno a regimi autoritari e per interventi militari esterni, come in Angola ed Etiopia. Questo dualismo rafforzò la figura di Castro come leader carismatico ma controverso, capace di ispirare seguaci e di suscitare critiche altrettanto intense.

Il lascito sociale e politico

Il periodo di Fidel Castro come Premier lasciò un’impronta duratura su Cuba. I successi sociali, come l’alfabetizzazione e la sanità pubblica, sono universalmente riconosciuti. Allo stesso tempo, il regime autoritario ha limitato le libertà civili, creando una società caratterizzata da controllo statale e repressione politica.

Il lascito di Castro è quindi complesso: celebrato come eroe della liberazione nazionale e simbolo della resistenza all’imperialismo, contestato per le restrizioni politiche e per la centralizzazione del potere. La sua figura continua a stimolare dibattiti storici e politici, sia a Cuba che nel mondo.

