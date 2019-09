Fight Club, 20 anni dopo la sua comparsa ci mostra le sue verità nascoste

Fight Club, 20 anni dopo – Il 10 settembre del 1999 al Festival di Venezia la prèmiere della pellicola con Edward Norton e Brad Pitt. Ecco 16 cose che non sapete sul film di David Fincher.

Il 10 settembre del 1999 sbarca al Festival di Venezia “Fight Club”, pellicola di David Fincher tratta dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk.

Trama

Il protagonista è un trentenne insonne e depresso (Edward Norton) che lavora come consulente nel ramo assicurativo di un’importante casa automobilistica. Per trovare conforto ai suoi problemi esistenziali frequenta gruppi d’ascolto per persone affette da mali incurabili. Qui incontra Marla Singer (Helena Bonham Carter), una ragazza problematica che come lui finge di avere gravi malattie. Durante uno dei suoi viaggi di lavoro conosce Tyler Durden (Brad Pitt) con il quale fa amicizia e lancia il “Fight Club” un club di boxe clandestino, ritrovo per uomini alienati e insoddisfatti, pronti a combattere fino alla morte. Alla fine il protagonista scoprirà che la realtà non è quella che appare.

Il film

All’uscita “Fight Club”, thriller psicologico con un cast stellare, divide la critica. Se c’è chi esalta il film definendolo un manifesto anti-capitalista che prende di mira la società post-consumista capace di produrre solo esseri alienati e depressi, altri invece non solo contestano l’eccessiva violenza, ma anche la trama apocalittica e un po’ confusionaria. Il pubblico apprezza il film: costato 63 milioni di dollari, ne incassa al box-office “solo” 101, ma trionfa al mercato home video diventando un cult. A 20 anni dal prèmiere, ecco 16 cose che forse non sapete del film.









1. Risate sul set

Nella scena in cui un membro del Fight Club spruzza acqua con un pompa su un prete, la telecamera trema per un po’. Questo accade perché il cameraman non riusciva a trattenersi dal ridere.

2. La frase oscena

La battuta originale che Marla Singer doveva pronunciare dopo essere stata a letto con Tyler Durden era “Voglio avere un aborto con te”. La frase fu considerata troppo oscena da Laura Ziskin, presidente della produzione della Fox 2000 Pictures che chiese al regista di cambiarla. Quest’ultimo accettò solo a condizione che la nuova non potesse essere tagliata. Ziskin acconsentì e Fincher scrisse la battuta sostitutiva: “Era dalle elementari che non mi scopavano così”. Quando Ziskin lesse la nuova frase, rimase sconvolta e chiese di rimettere quella originale. Ma il regista rifiutò.

3. Trucco con la mano sinistra

Durante le riprese Helena Bonham Carter ha obbligato la sua truccatrice (Julie Pearce) a applicarle il make up sugli occhi con la mano sinistra. Il motivo? Secondo l’attrice Marla Singer non poteva essere una donna particolarmente abile a truccarsi.

4. Ustione chimica

Brad Pitt ha dichiarato di aver chiesto ai suoi genitori di evitare il film al cinema, ma di essere riuscito a convincerli. La coppia lasciò la sala dopo aver visto la scena dell’ustione chimica.

5. Il film meglio del romanzo

L’autore Chuck Palahniuk ha dichiarato di aver trovato il film migliore del suo romanzo.

6. Le botte nel campeggio come ispirazione

Lo scrittore Chuck Palahniuk ha avuto l’idea del romanzo dopo essere stato picchiato durante un viaggio in campeggio. L’autore ha raccontato di essere tornato a lavoro con il viso tumefatto, ma nessuno dei suoi colleghi gli avrebbe chiesto che cosa avesse fatto al volto. Palahniuk concluse che spesso le persone non sono disposti a connettersi con gli altri a livello personale. Il fascino di questa incapacità a empatizzare fu la fonte ispiratrice del suo romanzo.

7. Cachet

I due protagonisti hanno ricevuto un cachet molto diverso. Brad Pitt è stato pagato 17,5 milioni di dollari, Edward Norton “solo” 2,5 milioni di dollari.

8. Dente scheggiato

Per preparare i loro ruoli, Edward Norton e Brad Pitt hanno preso lezioni di base su boxe, taekwondo e lotta libera. Prima di iniziare le riprese, Pitt ha anche visitato un dentista per avere il dente anteriore scheggiato.

9. Le scarpe di Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter, alta 1 metro e 58 cm, indossava scarpe con zeppa molto alta per colmare la distanza tra lei, Edward Norton (1 metro e 83 cm) e Brad Pitt (1 metro e 8o).

10. Sesso invisibile

Brad Pitt ed Helena Bonham Carter hanno trascorso tre giorni in sala di registrazione per girare le scene dell’orgasmo. Ma nel film praticamente non c’è alcuna scena di sesso tra i due.

11. Numero di telefono

Il numero di telefono di Marla Singer, 555-0134, è lo stesso del numero di Teddy (il detective interpretato da Joe Pantoliano) nel film “Memento” (2000). È anche lo stesso del ristorante Hong Kong in “Harriet, la spia”(1996) e quello di Eddie Alden in “Qualcuno come te” (2001) e di un manicomio in un episodio della serie tv americana “Millennium” (1996).

12. Jared Leto, la rockstar

Nella scena in cui Tyler tiene il discorso ispiratore ai membri del Fight Club, dice: “Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinto che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rock star”. Quando pronuncia quest’ultima parola guarda negli occhi il personaggio di Faccia d’angelo, interpretato da Jared Leto. L’attore, già allora, era membro della rock band “Thirty Seconds to Mars”. 13. Una star di Hollywood come fonte ispiratrice Helena Bonham Carter ha basato la sua interpretazione di Marla Singer ispirandosi all’attrice Judy Garland nelle fasi più difficile della sua vita (la star di Hollywood ebbe una vita difficile e scomparve a 47 anni a causa di morte accidentale dovuta a un’assunzione eccessiva di barbiturici). Per aiutarla ad entrare nel ruolo, il regista David Fincher la chiamava spesso Judy sul set. 14. La trasformazione di Edward Norton Edward Norton ha perso quasi 10 kg per interpretare il ruolo del protagonista. Pochi mesi prima aveva dovuto mettere su muscoli per interpretare lo skinhead neonazista in “American History X”. Norton è dimagrito velocemente correndo, prendendo vitamine ed evitando di mangiare sul set. 15. Tazza di Starbucks onnipresente David Fincher ha rivelato in un’intervista alla rivista britannica Empire che in ogni scena del film è visibile una tazza di caffè Starbucks. 16. Russell Crowe prima scelta per Tyler Durden Il produttore Ross Grayson Bell inizialmente voleva a tutti i costi che Russell Crowe fosse Tyler Durden, ma è stato convinto dal collega Art Linson che nessuno avrebbe potuto interpretare il personaggio meglio di Brad Pitt. Anche dopo 20 anni dalla sua prima comparsa, Fight Club, risulta essere un film contemporaneo, questo perché il grande cinema contiene sempre grandi verità. Tyler Durden siamo noi, noi siamo i figli di mezzo della storia, persone che non contano nulla, numeri su numeri, followers, tendenze, consumatori, click su click da aggiungere sperando bastino. La pubblicità ci fa fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Non abbiamo uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale, la nostra grande depressione è la nostra vita

Andrea Cremonesi