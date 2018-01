Commenti razzisti sul web per la figlia di Fiona May

Nel Paese in cui il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si improvvisa difensore della razza e in cui il Segretario della Lega Nord Matteo Salvini ha più volte parlato di invasione, sostituzione etnica e della necessità “di una bella pulizia di massa”, sembra quasi “normale” che un post Facebook possa facilmente scatenare commenti razzisti.

La figlia di Fiona May stabilisce un nuovo record e il web risponde con commenti razzisti

Questa volta è toccato a Larissa Iapichino, classe 2002, giovane e promettente atleta. Pochi giorni fa a Padova ha stabilito la miglior prestazione italiana allieve nel pentathlon, saltando una misura di 6.12 nel lungo. Larissa ha superato il suo record personale (5.94) ed è diventata la sesta allieva italiana di ogni tempo in questa specialità.

È figlia d’arte, suo padre Gianni Iapichino, è un ex campione italiano di salto con l’asta. Sua madre è Fiona May, campionessa mondiale e atleta olimpionica per la Nazionale italiana.

Volete sapere qual è l’unica “colpa” di Larissa per l’arguto popolo del web? Il colore della sua pelle.

La polemica è nata sotto ad un pubblicato da Repubblica, che loda il nuovo record conquistato dalla ragazza. I leoni da tastiera non hanno perso tempo e subito sono comparsi i primi commenti razzisti. Qualcuno si chiede se la ragazza sia realmente un’”italiana riconosciuta“, altri si complimentano perché è una “nuova italiana” utile, altri tirano un sospiro di sollievo perché “almeno non è islamica”.

Quello che sfugge ai leoni da tastiera è che Fiona May ha acquisito la cittadinanza italiana nel 1994 (è nata nel Regno Unito). Invece sua figlia Larissa è italiana a tutti gli effetti fin dalla nascita. Però, per quelli che credono che la cittadinanza sia solo una questione di sangue, tutto questo non basta. Per loro non scorre abbastanza sangue italiano nelle sue vene.

Nei commenti c’è anche chi esulta per il risultato ottenuto da Larissa, ma non perde occasione per rimarcare il suo disprezzo verso i migranti e la cultura islamica.

Come se il colore della pelle, l’orientamento religioso o quello sessuale fossero decisivi per stabilire un record sportivo. Per l’ennesima volta ci ritroviamo a fare un cattivo uso dei social, dove chiunque può giudicare e criticare senza peli sulla lingua, dove una quindicenne può finire immediatamente nel mirino del genio di turno.

Simona Specchio