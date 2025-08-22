Dopo quasi due decenni di sforzi, le comunità locali di Bitaug, insieme ad associazioni di pescatori, istituzioni e organizzazioni internazionali, hanno ottenuto ciò che sembrava un traguardo lontano: la proclamazione ufficiale dell’Area Marina Protetta di Bitaug (AMP). Con i suoi 149,46 ettari, l’area è oggi la più grande riserva marina della provincia di Siquijor, nel cuore delle Visayas, e rappresenta il coronamento di un sogno coltivato da intere generazioni.

Il presidente della Bitaug Fisherfolk Association (BitFA), Othello Manos, non nasconde l’emozione: “Questo è l’inizio di ciò che abbiamo atteso per quasi diciotto anni. Ora possiamo davvero prenderci cura delle nostre acque e costruire un futuro diverso per la comunità”.

Biodiversità unica da proteggere

L’Area Marina Protetta di Bitaug comprende un mosaico di ecosistemi marini: barriere coralline resilienti, letti di alghe e distese di mangrovie che garantiscono rifugio e nutrimento a pesci, crostacei e numerose specie protette. Tra queste, tartarughe marine, squali e razze, la cui pesca è stata vietata, a eccezione delle attività di ricerca scientifica autorizzata.

Secondo le indagini della Coastal Conservation and Education Foundation (CCEF) e dell’Università delle Filippine, la zona presenta una delle più alte concentrazioni di biomassa ittica della regione. Ciò significa non solo ricchezza naturale, ma anche una risorsa economica vitale, capace di sostenere nel lungo termine la sicurezza alimentare delle comunità locali.

Dalla difesa alla gestione condivisa

Il percorso verso la creazione dell’Area Marina Protetta di Bitaug non è stato rapido. Già nel 2007 il governo provinciale aveva iniziato a promuovere piccoli santuari marini a livello di villaggio, ma solo un decennio più tardi le discussioni ripresero vigore. Una consultazione popolare mostrò un chiaro sostegno della comunità, seguito da studi scientifici che confermarono la straordinaria biodiversità dell’area.

La chiave del successo è stata la gestione partecipata: BitFA co-gestirà la riserva insieme al governo locale, con il supporto tecnico del Siquijor State College e la supervisione del Dipartimento dell’Ambiente e delle Risorse Naturali. A completare il quadro, il sostegno politico del Bureau of Fisheries and Aquatic Resources e il coordinamento scientifico della Wildlife Conservation Society (WCS) Filippine.

Un modello economico basato sull’ecoturismo

L’Area Marina Protetta di Bitaug non si limita a proteggere la natura: punta anche a trasformarla in una leva di sviluppo sostenibile. Il modello prevede infatti che le entrate derivanti dalle attività di ecoturismo – come snorkeling e immersioni – siano reinvestite direttamente in progetti comunitari e nella conservazione ambientale.

L’obiettivo è duplice: da un lato creare un’economia locale stabile che renda la protezione marina economicamente vantaggiosa per i residenti; dall’altro ridurre la dipendenza da finanziamenti esterni o instabili. In questo modo, la salvaguardia della biodiversità diventa non solo un dovere ambientale, ma anche una strategia di sopravvivenza e di crescita per la comunità.







Una rete di alleanze internazionali

Il progetto non sarebbe stato possibile senza una solida rete di partenariati. Oltre alla WCS, l’iniziativa ha beneficiato del sostegno del programma 30×30 Ocean Accelerator, della Bloomberg Ocean Initiative e di fondazioni private come la Paul M. Angell Family Foundation e la Tiffany & Co. Foundation. Anche l’Unione Europea, tramite la KfW Development Bank, ha contribuito a consolidare le basi finanziarie del progetto.

Questi appoggi internazionali dimostrano la crescente fiducia nei modelli di conservazione guidati dalle comunità locali, in grado di unire conoscenze tradizionali, scienza moderna e sostenibilità economica.

Un esempio per altre comunità costiere

Kristine Kate Lim, direttrice nazionale della WCS Filippine, ha sottolineato come l’Area Marina Protetta di Bitaug sia più di un semplice santuario marino: è una tabella di marcia per altri comuni costieri che desiderano intraprendere lo stesso percorso. “Le barriere coralline, i letti di alghe e le mangrovie sono interconnessi. Devono essere protetti insieme se vogliamo difendere il nostro ambiente e il nostro futuro”, ha ricordato.

Allo stesso modo, Jackelyn Balucan, segretario di BitFA, ha evidenziato il ruolo delle mangrovie come aree di riproduzione per i pesci e ha ribadito la speranza che entro due anni la nuova AMP generi benefici economici tangibili per la popolazione locale.

La creazione dell’Area Marina Protetta di Bitaug non è soltanto una vittoria ambientale: è una vittoria sociale e culturale, che rafforza il legame tra le comunità e il mare. Come ha dichiarato Peachy Baquilta, assistente direttore del Siquijor State College, “non si tratta solo di inaugurare un sito protetto, ma di un passo decisivo nel nostro cammino collettivo verso la sostenibilità, la resilienza e l’empowerment della comunità”.

Lucrezia Agliani