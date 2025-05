Dal primo giugno Filippo Ferri assumerà ufficialmente l’incarico di questore di Monza e Brianza. Una nomina che ha sollevato un’ondata di critiche trasversali, dalle istituzioni locali alla società civile. Ferri, attualmente dirigente della Polfer lombarda, è un nome noto per motivi che vanno ben oltre il suo curriculum nella pubblica sicurezza: nel 2012 è stato condannato in via definitiva per il suo ruolo nell’irruzione alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001.

L’episodio è rimasto impresso nella memoria collettiva italiana come uno dei momenti più bui della storia recente delle forze dell’ordine. E proprio per questo motivo, in molti si sono detti contrari all’assegnazione di un incarico così delicato a un uomo condannato per aver orchestrato – o quantomeno facilitato – uno dei più gravi casi di violenza istituzionale dell’epoca repubblicana.

Le polemiche sono sorte immediatamente, riportando alla memoria una delle pagine più oscure della storia della democrazia italiana. La notte della Diaz, dopo l’uccisione di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda, è stato l’acme degli abusi e delle violenze, delle omissioni e delle false testimonianze di cui le forze dell’ordine si sono servite per tanti anni, sostenute dalla complicità delle istituzioni governative.

Indignazione pubblica e mobilitazione civile

L’annuncio della nomina di Filippo Ferri alla Questura di Monza e Brianza ha innescato una rapida reazione da parte di esponenti politici, amministratori locali e cittadini comuni. Una lettera aperta, sottoscritta in poche ore da centinaia di persone tra avvocati, docenti, consiglieri e semplici cittadini, è stata indirizzata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il documento esprime una netta contrarietà a quella che viene definita una “decisione inopportuna e ingiustificata”, evidenziando come un condannato per gravi violazioni dei diritti umani non possa ricoprire un ruolo di guida nella gestione dell’ordine pubblico.

Si ricorda ad esempio le parole della Corte Europea per i diritti umani che, in una sentenza del 2015 sul caso Diaz, recita che “quando gli agenti dello Stato sono imputati per reati che implicano dei maltrattamenti, è importante che siano sospesi dalle loro funzioni e che, in caso di condanna, siano rimossi”.

A queste voci si sono unite quelle di diversi partiti politici, tra cui il Partito Democratico, Sinistra Italiana, +Europa e il Movimento 5 Stelle. La senatrice Ilaria Cucchi, da sempre in prima linea nelle battaglie per la giustizia e i diritti civili, ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni al ministro. Ci ritroviamo così, di nuovo, davanti all’ennesimo abuso, in cui le logiche di potere, di dominio e il mantenimento dello status quo vengono continuamente affermati attraverso la pratica del silenzio e dell’impunità.







La notte del massacro alla Diaz

Era la notte del 21 luglio 2001, quando la polizia irruppe nel complesso scolastico Diaz-Pertini di Genova, sede temporanea di molti manifestanti del Genoa Social Forum. All’interno dormivano pacifici attivisti, giornalisti, studenti e manifestanti provenienti da diversi paesi, radunatisi in città per protestare contro il G8 e il modello economico globale.

L’irruzione si trasformò rapidamente in un massacro: decine di persone vennero picchiate selvaggiamente, tre furono ricoverate in prognosi riservata, una entrò in coma. Nessuna arma fu trovata tra gli occupanti. Eppure, nei giorni successivi, le autorità cercarono di giustificare l’operazione accusando falsamente i manifestanti di essere armati, in particolare con due molotov. Queste vennero introdotte dagli stessi agenti, come confessato in sede processuale.

Filippo Ferri, all’epoca dirigente della mobile di La Spezia, fu uno dei principali autori della relazione ufficiale sugli arresti alla Diaz. I giudici della Cassazione gli attribuirono la responsabilità nella costruzione dell’impianto accusatorio – poi smentito – secondo cui gli occupanti avrebbero fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla devastazione. Le sue azioni, scrissero i magistrati, contribuirono a “creare una serie di false circostanze per giustificare l’arresto di massa”. Per questo fu condannato per falso aggravato e interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. Tuttavia, grazie all’indulto, scontò solo otto mesi agli arresti domiciliari.

Se nel processo sul massacro alla Diaz, Filippo Ferri e i suoi colleghi siano stati sospesi dalle loro cariche pubbliche, a seguito della condanna definitiva – nel 2012 – hanno continuano a ricoprire i loro ruoli, senza alcuna rimozione o provvedimento disciplinare. Dopo l’interdizione, fu assunto come responsabile della sicurezza dal Milan, per poi tornare nei ranghi della polizia una volta riabilitato. È così che è arrivato a dirigere la Polfer lombarda, ruolo dal quale ora viene promosso questore a Monza.

È chiaro come il trattamento riservato agli abusi durante il G8 di Genova abbiamo sempre lasciato intendere che per lo Stato italiano la questione era risolta, che la pagina era stata finalmente voltata e tutto poteva ricominciare come se nulla fosse accaduto. Continuiamo a fare i conti con la politica del silenzio, ancora oggi, dopo più di vent’anni: Filippo Ferri accetterà con grande soddisfazione la carica alla questura, tra gli applausi di un Governo a lui affine e il silenzio assordante di tutto il resto delle istituzioni, mezzi di informazioni o associazioni – tranne qualche flebile protesta.

La memoria ferita del G8

La ferita aperta del G8 di Genova continua a sanguinare. A distanza di oltre vent’anni, la nomina di Filippo Ferri come uno dei protagonisti di quei giorni a un ruolo di vertice nella gestione della sicurezza pubblica riapre un dibattito mai sopito: può chi ha partecipato – attivamente o passivamente – a un’azione giudicata come massacro rappresentare oggi lo Stato e far rispettare le leggi?

È una domanda che scuote le coscienze e chiama in causa la credibilità delle istituzioni. Per molti cittadini di Monza, la risposta è no. E per questo, in tanti hanno deciso di farsi sentire. D’altro canto, c’è anche chi alimenta ancora un sistema politico e sociale marcio che, dall’alto, parla di rispetto della democrazia e della costituzione, mentre non rileva alcuna problematica, non solleva alcuna critica nel comportamento, nelle parole, nelle decisioni delle forze dell’ordine.

Ancora una volta, ciò che emerge dalla nomina di Filippo Ferri, è che nessuno pagò mai per quello che è successo in quei giorni di luglio: le torture, le decisioni, gli abusi fisici e verbali erano ben incise in un programma di punizione indiscriminata, di annullamento del movimento politico e del pensiero critico, del contro-potere e del confronto tra questo e le nuove forme di sfruttamento globale.

Ricordiamo dunque un lutto che non è mai stato superato, quando la repressione dello Stato arrivò al suo culmine senza mai effettivamente finire, dal 2001 fino ad oggi. Genova è stata una delle piazze più fotografate, di cui si legge e di cui si parla; è paradossale però, pensare che quella stessa informazione abbia costruito false verità e criminalizzazione. Ecco perché, tanto nella repressione quanto nella risposta e nella memoria collettiva, il G8 di Genova non è un capitolo concluso nella storia d’Italia.

Lucrezia Agliani