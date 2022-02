Filler: medicina estetica e gerascofobia

Filler cos’è? Come funziona?

Letteralmente ”filler” significa ”riempimento”. Negli ultimi anni l’utilizzo di questa tecnica ha davvero spopolato, anche tra i più giovani. Sicuramente è una valida alternativa alla chirurgia plastica, molto meno invasiva ed economica. Ma di cosa si tratta? Vengono fatte delle semplici iniezioni nel derma che servono a riempire rughe o volumizzare parti del viso e del corpo.

Fillers: riassorbibili o permanenti?

I fillers più utilizzati sono a base di ”acido ialuronico”. Questa sostanza viene utilizzata per i fillers riassorbibili, ovvero quelli più consigliati, in quanto l’organismo è in grado di riassorbire col tempo la sostanza iniettata. Questo genere di ”riempimento” è adatto a rivitalizzare la pelle e coprire gli inestetismi dati dall’invecchiamento. Inoltre ci sono i cosiddetti ”fillers permanenti”, molto meno indicati, tra questi c’è il ”silicone liquido” vietato in Italia dal 1993. Una delle motivazioni principali per non utilizzare questo tipo di iniezione è legata al fatto che col passare del tempo la sostanza iniettata tende a spostarsi dalla sede di impianto seguendo la forza di gravità. Questo oltre ad essere poco estetico diventa molto dannoso per la salute.

Cosa avviene dopo il trattamento? Quanto dura?

A seguito del trattamento, è normale nelle successive 24 o 48 ore, avere rossore o gonfiore nella parte trattata. Si possono svolgere le normali attività quotidiane in quanto questi fastidi normalmente si risolvono autonomamente. La durata del trattamento può variare da persona a persona. Nella maggior parte dei casi, dura dai sei mesi ai due anni dipende dai prodotti usati e dalla zona trattata.

Quali sono i fillers più popolari?

In Italia nel 2019 tra gli interventi estetici non-chirurgici, il più eseguito è stato quello di filler a base di acido ialuronico. Lo conferma l’ ISAPS (International Society of Aestethic Plastic Surgery), che ogni anno studia e raccoglie dati. Sono stati effettuati circa 774.000 interventi, di cui il 40,7% riguardano l’infiltrazione di tossina botulinica, mentre il 39,2% è di quelli in cui vengono utilizzati i fillers. Ma quanti tipi di fillers esistono? Tantissimi! tra cui: filler labbra, filler naso o ”rinofiller” o filler zigomi e mandibola. Si può dire che c’è l’imbarazzo della scelta, facile quasi come andare al supermercato e scegliere un pacchetto di caramelle, ma bisogna essere molto cauti, perché come in ogni cosa: ”il troppo storpia”.

Fillers medicina estetica e gerascofobia: cos’è la ”gerascofobia”?

Tutti siamo destinati ad invecchiare, fa parte della vita, ma molto spesso la sola idea di raggiungere velocemente la terza età ci terrorizza. In molti casi questa paura si tramuta in una vera e propria fobia, chiamata: gerascofobia, (dal greco θα γεράσω invecchiare e φόβος fobia). La patologia si studia fin dagli anni 60′ e colpisce soprattutto gli ultra cinquantenni. Molti indifferentemente tra uomini e donne per contrastare i segni del tempo, ricorrono alla chirurgia estetica. Questa terribile paura di invecchiare è causata da vari fattori, tra cui: il terrore di rimanere soli, la perdita della propria bellezza in particolar modo per chi dà estrema importanza all’estetica ma soprattutto per la paralizzante idea che invecchiando ci si avvicini sempre più velocemente alla morte.

Filler: basta questo per renderci davvero felici?

Nell’attuale società la maggior parte delle persone si concentra molto sulla parte estetica, spesso trascurando i principi morali. Viviamo in un’epoca in cui troppo spesso si dà importanza al lato estetico, dimenticando di ciò che conta davvero. Per essere felici non basta avere delle labbra perfette o eliminare le rughe, ci vuole ben altro! Troppo spesso si pensa che la felicità possa essere raggiunta con un semplice intervento estetico, ma questa ” beauty sickness, malattia per la bellezza” non potrà mai renderci felici.

Rebecca Vollero

