Cinefili, il momento tanto atteso è arrivato. Le piattaforme di streaming finalmente mettono a disposizione bellissimi film da poter gustare (e guardare) gratuitamente.

Pochi sono i piaceri a cui abbandonarsi in questa triste quarantena. La reclusione forzata costringe a fare di necessità, virtù; ma non tutto è perduto. Godiamo di ciò che resta. In fondo, cosa cosa c’è di meglio di un buon bicchiere di Chianti e di un film d’autore?

Il cinema ci permette di evadere in altre realtà, altri mondi, comodamente seduti sul divano. Gli abbonati a Netflix, o ad altre piattaforme di streaming a pagamento, ben o male, hanno a disposizione una vasta scelta di film, molti d’autore, su cui fare affidamento. Tuttavia, chi non è iscritto a nessuna piattaforma, cosa si concede di guardare? La Televisione pubblica non offre una programmazione adeguata, anche se nell’ultimo periodo si sta sforzando parecchio.

E allora, come si fa? Non disperate! La soluzione arriva proprio dalle piattaforme di distribuzione digitale: Digital platform e sale cinematografiche, infatti, hanno messo in atto una campagna di solidarietà per aiutare a sopportare la clausura, rendendo fruibile gratuitamente il materiale pubblicato online.

Film d’autore: The film club e Raypaly

The film club è una piattaforma streaming che ha messo a disposizione degli utenti più di 100 film, sia tra gli ultimi arrivi, che nella programmazione classica. Basta iscriversi per poter godere delle tante pellicole selezionate. Molti film d’autore compaiono tra i titoli, tra cui La bestia uccide a sangue freddo di Ferdinando di Leo.









Imperdibile la visione di L’odio, il capolavoro di Mathieu Kassovitz, con protagonista Vincent Cassel.

I titoli che si trovano su The film club sono svariati. Non bisogna essere per forza un’amate dei film d’autore per usufruire del servizio. Molte commedie, film d’azione e thriller riempiono i rotocalchi digitali della piattaforma. Sarebbe davvero un terribile spreco non approfittarne.

Anche Rayplay, la piattaforma di streaming della Rai, è accessibile gratuitamente e la programmazione è parecchio eclettica.

Titoli conosciuti, pellicole inedite, film d’autore e produzioni indipendenti fanno di Rayplay una chicca da non perdere. Carol; Le idi di Marzo; Snowden; The Wolf of Wall Street; Cosmopolis; Il sapore del successo; La felicità porta fortuna…. la lista è lunga.

Imperdibile il film Nessuno si salva da solo, tratto dal libro di Margaret Mazzantini e diretto dal marito Sergio Castellitto. Il connubio tra i due genera capolavori di una finezza senza pari.









Anche alcune videoteche e istituti cinematografici hanno messo a disposizione del materiale online. E il caso de L’Istituto Luce, che offre un repertorio tutto italiano; e della Videoteca di Morando, di recente apertura, con più di cinquecento film a disposizione.

Queste iniziative non aiutano soltanto a trascorrere del tempo a casa, ma ricordano che in questo momento di crisi mondiale c’è estremo bisogno d’empatia e di solidarietà. Lasciare libera la fruizione di un film a tutti gli utenti del web è un gesto tutt’altro che banale. E’ la prova che si può essere umani, senza per forza pensare innanzitutto ai guadagni. I cinefili ne saranno sicuramente avvantaggiati, ma questa non è un’iniziativa solo per gli appassionati. Queste piattaforma stanno offrendo una distrazione, un’escamotage per sfuggire a questa routine costretta, anzi, ristretta, in una casa che è diventata per molti una prigione.

Dunque, amanti dei film d’autore e non, preparate plaid e tisana. Preparate una bella bottiglia di vino rosso e un tagliere di formaggi. Preparate quello che vi pare e gustatevi queste meravigliose pellicole messe a disposizione con tanta devozione. Viaggiate verso luoghi sconosciuti, mondi esotici e dimensioni private. Qualsiasi film scegliate per passare un po’ di tempo, avrà un sapore molto diverso, quello del sostegno reciproco.

Antonia Galise