9 gennaio valso a entrambe un Golden Globe . La Ronan succede, nel ruolo della protagonista Jo March, a Khatarine Hepburn, che la interpretò nel ’33, June Allison (1949) e Winona Ryder (1994). L’ennesima trasposizione del celebre romanzo di Louisa May Alcott, che racconta la storia di quattro sorelle durante la Guerra di Indipendenza americana, avrà nel cast anche Emma Watson.per il primo tra i più attesi film in uscita nel 2020.

Jojo Rabbit

Quando: 16 gennaio

Perché: al Toronto International Film Festival ha vinto il premio del pubblico. Per un film (tratto dal romanzo di Christin Leunens) che parla di bambini e nazisti, non è di per sé una cosa da poco. Taika Waititi (Thor: Ragnarok) è il regista ed interpreta anche Adolf Hitler, in versione amico immaginario del giovane protagonista: un bambino sensibile e un po’ maldestro, con una cieca ammirazione per il regime. Fino a quando scoprirà un’adolescente ebrea nascosta in casa sua… Nel cast anche un’impeccabile Scarlett Jhoansson.



Richard Jewell

Quando: 16 gennaio

Perché: il regista è Clint Eastwood. Mystic River. Milion Dollar Baby. Gran Torino. Invictus. The Mule. Se avete visto anche solo uno di questi film, diretti dal più famoso dei pistoleri western, non può non venirvi voglia di vedere anche il prossimo. Richard Jewell è il nome del protagonista, un guardia della sicurezza della società telefonica AT&T, che durante le Olimpiadi del ’96 sventò un attentato. Ma finì al centro delle indagini e delle attenzioni ossessive della stampa…

Il richiamo della foresta

Quando: 20 febbraio

Perché: seconda segnalazione tra i film in uscita nel 2020 per una pellicola tratta da un romanzo celeberrimo. Anche in questo caso si tratta dell’ennesima trasposizione del racconto di Jack London. La sceneggiatura, firmata da Micheal Green (Blade Runner 2049, fra gli altri), riprende fedelmente le avventure del cane Buck, nel Grande Nord americano. Nei panni del cercatore d’oro, un Harrison Ford d’annata.



Mulan

Quando: 26 marzo

Perché: dopo La Bella e la Bestia, riuscito tentativo di trasposizione in live action di un film di animazione, Disney ci riprova. La trama ripercorre quella del cartone animato del 1998. La regia è della neozelandese Niki Caro, ancora alle prese con una protagonista femminile dopo Chiamatemi Anna e Callas. Il film è già al centro delle polemiche per questioni politiche. Ma, a giudicare dal trailer, al film non dovrebbe mancare niente per intrattenere il pubblico in sala.

No Time to Die

Quando: 9 aprile

Perché: è il venticinquesimo film dedicato all’agente segreto al servizio di Sua Maestà, nato dalla