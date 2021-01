Come editare un video: grazie a Filmora l’editing non ha più segreti

Al giorno d’oggi essere in grado di creare e modificare un video è una competenza imprescindibile

Che voi siate giovani studenti o web designer di un’agenzia creativa, l’attitudine verso la produzione digitale si rivelerà necessaria in diverse occasioni. L’abilità di video editing potrebbe esservi d’aiuto in quella presentazione accademica che state preparando con tanta dedizione. O arricchire il vostro curriculum dimostrando che siete i candidati perfetti per quel posto di lavoro tanto ambito.

E proprio a causa dell’ingente domanda che anche i lavori più lontani dal mondo digitale ormai avanzano, non è facile divincolarsi tra tutti i software di video editing che il web da anni propone. In questo, Filmora potrebbe diventare un alleato perfetto.

Da un lato i software gratuiti, la grafica semplice, i comandi intuitivi quanto limitati e la qualità finale che lascia a desiderare. Dall’altro lato i software professionali, quasi esclusivamente a pagamento e molto più complessi da utilizzare se non si conoscono le nozioni di montaggio video. E nel mezzo di questo complesso rapporto tra domanda e offerta, cosa c’è? Un compromesso di qualità per la post-produzione video è il software Filmora.

Perché Filmora è diverso dagli altri?

Filmora è un software di editing video ideato dalla compagnia Wondershare, scaricabile online e compatibile con Windows e macOS. Un rapporto ideale qualità-prezzo lo rende più appetibile di altri software semi-professionali.

Il punto di forza di Filmora è sicuramente l’interfaccia semplificata ma non riduttiva, creata con lo scopo di rendere accessibili e comprensibili anche le funzionalità più complesse.

Semplificazione, divertimento, efficienza. Queste le tre chiavi per permettere a chiunque di interfacciarsi con il video editing e con la post produzione digitale.

Funzionalità creative tra innovazione e divertimento

Nella sua versione più recente, Filmora X permette di creare video semplificando anche le funzioni più avanzate.

Peculiare è senza dubbio la funzione KeyFrame che permette di creare animazioni personalizzate e ad alto impatto visivo.

I fotogrammi chiave possono essere impostati per i parametri Scala (dimensioni), Posizione, Rotazione e Opacità. In alternativa, se non si intende impostare i valori dell’animazione, sono già disponibili dei preset di animazione a cui fare affidamento.

Ma non solo, il Motion Tracking offre all’utente un tracciamento intuitivo degli oggetti al fine di migliorare il livello di editing. Fedele all’efficienza semplificata del software, il monitoraggio è facilmente accessibile dall’interfaccia principale di FilmoraX.

La scorciatoia da tastiera rende le azioni ancor più immediate, dando la possibilità di apportare modifiche attraverso i tasti di scelta rapida.

Ma la semplificazione delle funzionalità non si limita alle sole immagini. Con la funzione Audio Ducking, ad esempio, è possibile modificare la musica per far risaltare i dialoghi.

Non lasciatevi ingannare, però, semplificare le impostazioni audio e video non significa ridurne la qualità. Significa rendere accessibili anche le funzionalità meno immediate, permettendo di giocare con gli effetti, il colore, la velocità. Tutti quegli elementi imprescindibili che compongono il gioco virtuale tra audio e immagine.

In questo modo, il montaggio può davvero risultare un’esperienza creativa a 360 gradi e Filmora offre tutti gli strumenti per renderla tale.

Carola Varano