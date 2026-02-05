In un tempo dominato dall’intelligenza artificiale, dalla biotecnologia e dall’automazione della guerra, il progresso corre più veloce delle domande che dovrebbe porsi. La filosofia e intelligenza artificiale tornano allora a essere strumenti necessari per interrogare il potere della tecnica e orientare le scelte che plasmeranno il nostro futuro collettivo.

In un mondo dove l’intelligenza artificiale decide chi assumere, ci consiglia quale musica ascoltare, per chi votare, e dove sarà possibile scegliere alcune caratteristiche dei nostri figli prima della nascita, dove le possibili guerre del futuro saranno combattute da robot, la filosofia resta un passatempo anacronistico?

L’interrogare filosofico è stato considerato per lungo tempo uno studio elitario, contemplativo e senza dubbio lontano dal mondo del lavoro. Gli studi umanistici, presi d’assalto dalle discipline STEM, sono oggi più che mai l’obiettivo facile di battute scontate.

Il mondo del lavoro contemporaneo sembra favorire l’interdisciplinarietà, le ormai spesso citate skills trasversali come risposta alla complessità delle sfide del nostro presente.

Ci vengono richieste competenze sempre più specifiche, curricula sempre più qualificati, capacità di flessibilità e di adattamento a contesti mutevoli sempre più forti.

In un mondo all’insegna dello sviluppo della tecnica, dove la tecnologia di oggi risulta obsoleta domani, quale può essere il ruolo di materie che, come la filosofia, non sembrano produrre nulla di quantificabile?

I rapidi sviluppi tecnologici portano alla luce nuove problematiche, relative alle scelte bioetiche sulla nascita, sull’aborto, sul fine vita e sull’editing genetico. Per non parlare dello sviluppo dell’AI e dell’applicazione di questi strumenti a scopi militari e politici.

La filosofa Martha Nussbaum sostiene la necessità di approfondire nelle università tutti quegli studi, tutte quelle indagini, che possano rafforzare le nostre capacità critiche e argomentative. Per ‘’coltivare l’umanità’’, citando il titolo del suo libro, è necessario che gli individui siano sempre più in grado di sviluppare competenze immaginative, capacità critiche, skills trasversali e di problem solving. Queste competenze, non direttamente tecniche, sono proprio quelle che ci permettono effettivamente di indagare il presente, di prendere delle scelte consapevoli.

Lo studio di discipline umanistiche – in particolare della filosofia– può essere fondamentale per stabilire degli standard etici circa le nuove sfide del nostro presente.

Se per il proseguimento dello sviluppo tecnologico sono necessarie figure sempre più preparate e specializzate, è fondamentale che siano accompagnate da persone con competenze che permettano di riflettere criticamente sulla direzione da dare a questo progresso.

La storia ci ha insegnato che non sempre lo sviluppo tecnologico coincide con lo sviluppo morale dell’umanità. Grandi invenzioni tecnologiche hanno avuto conseguenze devastanti sul mondo, e non possono essere considerate degli elementi di contributo all’avanzamento della società umana. Il rapporto tra sviluppo tecnico e morale è ancora centrale nel dibattito attuale e non dobbiamo dimenticare di approfondirlo continuamente.

Facciamo degli esempi concreti.

Se l’AI ci permette di facilitare e velocizzare moltissimi compiti e semplificare dei problemi, allo stesso tempo il suo sviluppo può tradursi nell’applicazione di tecnologie sempre più precise, ad esempio, nell’ambito militare. Se la prospettiva di guerre non più combattute da esseri umani ma da enti artificiali ci sembra allettante, non dobbiamo eludere una serie importante di questioni etiche.

Una modificazione di tal genere nella conduzione delle guerre ne renderebbe i meccanismi di sviluppo sempre più oscuri: anche i maggiori esperti spesso non sono in grado di comprendere del tutto i meccanismi interni che regolano gli agenti artificiali, descritti quindi come black boxes, scatole nere. Sarebbe quindi una ristrettissima cerchia di persone a possedere il potere effettivo di questi strumenti e, meno ancora, sarebbero coloro effettivamente in grado di comprenderne i meccanismi interni.

Questi agenti non sono difatti in grado di agire in autonomia, siamo noi a dover stabilire degli standard di riferimento. E allora chi e come dovrebbe farlo? Chi e come decidere cosa sia giusto, accettabile o meno in guerra? L’uccisione di bambini come rischio collaterale ci sembra accettabile? Se sì, in quali circostanze? Mentre un soldato in carne ed ossa può in determinate situazioni avere un margine di scelta, valutando le singole circostanze, e spesso agendo con empatia, un robot non ne è capace. Sono soldati molto più diligenti di noi.

E allora queste armi potentissime saranno nelle mani di chi? Usate con quale scopo?

L’editing genetico rappresenta senza dubbio un altro tema caldo caratteristico del nostro presente.

Il nuovo hobby dei miliardari del tech sembrerebbe essersi spinto nel finanziamento di start up per la creazione di feti da laboratorio. Questi nuovi interventi ambiscono sicuramente in molti casi ad applicazioni di tipo terapeutico, per evitare l’insorgere di malattie genetiche.

Ma una volta usciti fuori dai laboratori dei ricchissimi, questi strumenti che ruolo avranno nelle nostre vite? Cosa è considerata una modificazione accettabile? Il colore degli occhi? Della pelle? Il sesso?

La nostra realtà sta forse iniziando ad assomigliare ad un episodio di Black mirror, o ad un capitolo del Mondo nuovo di Huxley, con i bambini in provetta sulla copertina?

No, non dobbiamo cedere a narrazioni emotive di questo genere. Il nostro scopo deve essere piuttosto quello di indagare queste realtà da vicino, a partire da una divulgazione di questi temi che non ricada in tecnicismi, ma che possa essere compresa da tutti. Queste scelte ci riguardano come comunità, come democrazie. Proprio qui entra in gioco la filosofia, l’etica.

Si potrebbe obiettare che lo studio della filosofia, pur rafforzando lo spirito critico, rimanga confinato all’interno delle aule scolastiche. La lettura di Aristotele e Platone sembra difatti poco utile per rispondere a quesiti sull’intelligenza artificiale, sulla finanza e sulla biologia.

D’altro canto, in molte università contemporanee lo studio della filosofia in senso tradizionale è stato aggiornato. In diverse facoltà è possibile trovare corsi su temi come le questioni di genere, l’applicazione della filosofia ad indagini di stampo politico, la bioetica, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, i processi di cambiamento climatico e i possibili strumenti politici da adottare, nonché l’applicazione dell’AI al mondo della finanza e della biologia. Questi corsi sono spesso accompagnati da una formazione specifica sulla biologia, sul mondo dell’economia e della finanza, promuovendo l’interdisciplinarietà oggi tanto ricercata.

Uno dei caratteri costitutivi della filosofia è proprio la sua flessibilità, la capacità di adattarsi a diversi contesti e ambiti, attraverso categorie concettuali e strutture logiche che possono essere centrali per cercare di orientarsi tra le problematiche del mondo attuale.

L’interrogare filosofico, accompagnato da studi e competenze specifiche, rappresenta il tassello mancante per il direzionamento di uno sviluppo scientifico che possa effettivamente produrre un miglioramento della vita delle persone. Non dobbiamo mai dimenticare difatti che la tecnica nasce come strumento nelle mani dell’uomo e dovrebbe promuovere uno sviluppo indirizzato al progresso. Stabilire cosa si intenda oggi con progresso è più complicato che mai, ma non dobbiamo rinunciare a porci questa domanda.

Le università stanno cercando di prendere atto delle nuove sfide mondiali, ma è necessario che i filosofi escano dai banchi e dalle cattedre universitarie.

L’AI, l’editing genico, le nuove possibilità che la scienza ci mette a disposizione ogni giorno sono strumenti potentissimi, che però necessitano di essere analizzati criticamente da diversi punti di vista, in modo che l’umanità non diventi burocrate di sé stessa. Le scelte che faremo ora saranno determinanti per chi verrà dopo di noi, e in questo l’AI non può prendere il nostro posto.

Marta Pompi