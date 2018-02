All’insegna di un vento di cambiamento che ha investito il mercato videoludico sin dall’introduzione degli smartphone, Square-Enix sta investendo sempre di più in questo settore. E se i primi esperimenti non sono stati esaltanti, le uscite più recenti mostrano un’inversione di tendenza. Con Final Fantasy XV Pocket Edition e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia sembra che Square-Enix stia aggiustando il tiro.

Effettivamente, i primi tentativi di trasporre la sua saga più importante su mobile, come nei casi di Final Fantasy All The Bravest e Final Fantasy Dimensions, hanno lasciato molti fan con l’amaro in bocca. In generale, è sembrato spesso che Square-Enix non fosse in grado di trovare il giusto equilibrio tra un gioco ben fatto e un gioco redditizio.

Persino i port della serie principale non hanno suscitato particolare interesse, in parte proprio per i costi poco accessibili. Inoltre, un appassionato può fare affidamento a medium molto più stabili di uno smartphone per fruire di questi titoli, come le console o l’emulazione.

I primi veri miglioramenti si sono iniziati a vedere con i più recenti Final Fantasy Brave Exvius e Final Fantasy Mobius. Il primo propone un’esperienza di gioco da classico jrpg, creando un mondo in perfetto stile Final Fantasy, in cui è possibile evocare personaggi di tutti i capitoli della saga con apposite loot box.

Il secondo, disponibile anche su PC, è un misto tra jrpg e giochi di carte collezionabili, focalizzato su un sistema di progressione lento ma soddisfacente. Entrambi i titoli ricreano l’esperienza Final Fantasy in versione freemium, pur mantenendo al minimo la componente pay-to-win.









I due giochi più recenti sono stati sviluppati sulla base di questi esperimenti.

Con Final Fantasy XV Pocket Edition, l’obiettivo era evidentemente quello di creare un gioco per smartphone che sintetizzasse la versione console del titolo, per quei giocatori che non hanno il tempo o la pazienza di giocarla. Obiettivo raggiunto perfettamente, visto che l’avventura di Noctis e compagni è stata semplificata in tutti i suoi aspetti.

Il dispersivo open world della versione console lascia il posto a un’esperienza più lineare, in cui la trama evolve rapidamente, senza inutili divagazioni. La maggior parte dei minigames è stata rimossa, favorendo una maggiore immersione nella storia, di cui sono state riprodotte tutte le scene più importanti.

Il sistema di combattimento ha subito un restyling non indifferente. Il passaggio alla telecamera isometrica permette un maggiore controllo del campo di battaglia. Noctis attacca autonomamente, mentre noi dobbiamo occuparci solo di eventuali schivate e parry. Il warp resta una parte fondamentale del combattimento, eseguibile con un semplice tap su schermo, e utile per cogliere i nemici alla sprovvista.

Gli altri personaggi del party sono controllati dall’intelligenza artificiale. Ignis, Gladio e Prompto acquisiscono skill equiparabili a quelle acquisite nella versione per console. In un certo senso, il sistema di combattimento di Final Fantasy XV Pocket Edition è una versione migliorata di quello originale, o perlomeno risulta meno confusionario.

Per quanto riguarda il business model, Final Fantasy XV Pocket Edition è stato suddiviso in capitoli. Il primo è gratuito, il secondo e il terzo costano 0,99$, mentre i restanti costano 3,99$ ciascuno. Si possono anche acquistare tutti insieme a $19,99. Insomma, un prezzo tutt’altro che proibitivo, per un prodotto che si addice perfettamente a quello che un titolo su smartphone dovrebbe offrire.

Dissidia Final Fantasy Opera Omnia continua la tradizione di crossover made in Final Fantasy.

Diversamente da Final Fantasy XV Pocket Edition, Opera Omnia non sembra, apparentemente, discostarsi troppo dalla formula free-to-play dei titoli precedentemente citati. In particolare, per molti versi Dissidia Final Fantasy Opera Omnia sembra una diretta evoluzione di Final Fantasy Brave Exvius.

L’incipit è simile: un mondo che deve affrontare una malvagia minaccia, in cui un’entità superiore evoca eroi da tutto l’universo Final Fantasy. La differenza principale è che in Opera Omnia tutti i personaggi sono sbloccabili completando la modalità storia. Questo non significa che manchi una componente gacha nel gioco. Semplicemente, le loot box non contengono nuovi personaggi, bensì equipaggiamenti. E quelli migliori sono particolarmente rari.

Il sistema di combattimento rappresenta una fusione tra elementi del picchiaduro Final Fantasy Dissidia e il combattimento a turni tipico della serie principale. Per poter danneggiare gli HP del nemico, sarà prima necessario usare attacchi “Bravery” che diminuiranno la barra “Bravery” del nemico, aumentando la nostra. Piccoli cambiamenti a un sistema ben oliato, che però fanno riflettere maggiormente sulla composizione del proprio team.

Dissidia Final Fantasy Opera Omnia rappresenta, probabilmente, uno dei migliori esempi di cosa dovrebbe offrire il gaming su smartphone. L’esperienza di gioco è concentrata su ciò che è fondamentale: in questo caso, i combattimenti. La storia è importante ma non richiede ingenti lassi di tempo, data l’assenza di dungeon, città o world map da esplorare.

A tutto questo va aggiunto che, pur essendo free-to-play, le loot box non sembrano affatto essere necessarie per poter giocare al meglio. Certo, questo potrebbe cambiare se venissero introdotti eventi particolarmente difficili. Per ora non è così, e questo approccio lontano dall’hardcore gaming sembra aver catturato una buona fascia di pubblico.

Forse, è proprio di questo che molti avevano bisogno: un’esperienza di gioco in stile Final Fantasy, ma non troppo impegnativa, da poter giocare in qualsiasi momento di tempo libero, senza affanni. La stessa direzione, di semplicità e accessibilità, scelta per Final Fantasy XV Pocket Edition. Una nuova direzione per Square-Enix, frutto però di una vera e propria evoluzione iniziata da molto lontano.

Roberto Maselli