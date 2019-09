Finalmente allo stadio, un giorno storico per le donne iraniane

Proprio ieri, il ministro dello Sport della Repubblica Islamica Mosoud Soltanifar ha annunciato l’apertura delle porte degli stadi alle “signore”, ma con un’importante riserva: solo per le partite internazionali.

Sono 40 anni che le donne che non hanno accesso agli stadi in Iran, ossia da quando la rivoluzione islamica è scoppiata e il regime si è stabilito. La FIFA, la Federazione calcistica internazionale, ha esercitato forti pressioni affinché venisse presa finalmente questa storica decisione.

In memoria di Sahar, smascherata allo stadio nel marzo scorso

Un piccolo passo per le donne iraniane, ma un grande passo in memoria di Sahar Khodayari. Nel marzo scorso, la giovane donna, allora 29enne, si era travestita pur di assistere alla partita dell’Esteghlal, la squadra di Teheran. Smascherata tuttavia dalle autorità, Sahar era stata arrestata e messa sotto processo. Al terzo giorno di carcere, venuta a conoscenza dei 6 mesi che la attendevano dietro le sbarre, si è data fuoco con la benzina. Morta per le ustioni riportate, Sahar ha scosso il paese, le coscienze e portato alla ribalta internazionale il folle divieto.









Related Posts

Il debutto delle tifose iraniane allo stadio è previsto per il 10 ottobre prossimo quando si terrà la partita di qualificazione al Mondiale del 2020 in Qatar, che vedrà scontrarsi l’Iran contro la Cambogia. Nello stadio di Azadi, verranno separati gli ingressi, le tribune e i bagni. Con l’ingresso delle donne verrà anche rafforzato il dispiegamento di forze dell’ordine. Pericolose non sono le donne ma coloro che le perseguitano.

Le forti pressioni della FIFA in un comunicato del suo presidente

Lo stesso presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è espresso ieri con un comunicato ufficiale, nel quale si legge: “Spero che la Federazione iraniana e le autorità iraniane siano state ricettive alle nostre ripetute chiamate per affrontare questa situazione inaccettabile. Li ho contattati più volte nel recente passato e così anche l’amministrazione Fifa. Al momento abbiamo una delegazione di membri della Fifa in Iran e non vedo l’ora di ricevere buone notizie da loro”.

“La nostra posizione è chiara e ferma: le donne devono essere autorizzate a entrare negli stadi di calcio in Iran – prosegue Infantino – Comprendiamo che ci sono passi e processi che devono essere presi prima che ciò avvenga in modo corretto e sicuro, ma ora è il momento di cambiare le cose e la Fifa si aspetta sviluppi positivi a partire dalla prossima partita in casa in Iran a ottobre”.

Giulia Galdelli