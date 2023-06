“Women on Web” e “Women on Waves” lanciano “Find Your Abortion Project” (FYAP). FYAP è uno strumento online progettato per aiutare le donne incinte e le persone incinte che cercano di abortire a trovare il supporto e l’accesso di cui hanno bisogno nel loro paese. È un progetto collaborativo unico basato su un modello open source di persone che condividono le loro esperienze e suggerimenti sull’accesso alle cure per l’aborto nel loro paese, nonostante le normative e gli ostacoli locali.

“Find Your Abortion Project “(FYAP) è il nuovo Progetto lanciato da “Women on Web”, ong canadese nata per permettere alle donne l’accesso ad un aborto sicuro negli stati in cui questa procedura è ancora illegale o molto limitata, insieme a “Women on Waves”, organizzazione non-profit olandese incentrata sul fornire aiuto e informazioni sull’aborto sicuro e sui metodi contraccettivi in contesti in cui questi sono illegali. La particolarità di questo progetto è che, come comunicato da entrambe le organizzazioni, esso è reso possibile grazie al supporto e alla condivisione di informazioni e conoscenze della community. FYAP è infatti “uno strumento online progettato per aiutare le donne e le gestanti che vogliono abortire a trovare il supporto e l’accesso di cui hanno bisogno nel loro Paese. Si tratta di un progetto collaborativo unico nel suo genere, basato su un modello open-source in cui le persone condividono le loro esperienze e i loro consigli per accedere all’assistenza all’aborto nel loro Paese, nonostante le normative e gli ostacoli locali”.

“Find Your Abortion Project”: semplice ed efficace

Alla base di questo progetto vi è ovviamente un’ottica femminista, la quale ha come obiettivo quello di supportare in maniera concreta le persone di tutto il mondo ed aiutarle per consentire loro l’accesso al diritto fondamentale dell’assistenza sanitaria. Questo obiettivo viene proprio portato avanti grazie al modo in cui FYAP è stato configurato, ovvero uno strumento accessibile a tutti, attraverso il quale è possibile cercare e leggere informazioni facilmente, ma soprattutto basato sul knowledge-sharing di esperienze personali, le quali possono essere estremamente d’aiuto per chi si trova in difficoltà ed ha bisogno di ascoltare il parere di qualcuno che ha già vissuto quella determinata situazione. Inoltre, “WoW” e “WoWaves” fanno sapere:

“Per renderlo uno strumento prezioso, abbiamo mappato leggi e politiche, regolamenti e disponibilità delle pillole abortive Mifepristone e Misoprostol, nonché utili organizzazioni e risorse locali per ogni paese”.

Il team “Women on Waves” e “Women on Web”

La storia di “Women on Waves” inizia nel 1999, anno in cui il progetto ha fatto il suo debutto come uno dei primi database online finalizzato alla raccolta delle informazioni sulle leggi sull’aborto di ogni paese del mondo. Il sito riceve ad oggi più di 2,6 milioni di visitatori all’anno e inoltre per alcuni questo è ancora l’unico sito che compare come risultato quando si è alla ricerca di pillole abortive nel proprio Paese, il che lo rende di fondamentale importanza. Nel 2022 “Women on Waves” ha poi iniziato la sua collaborazione con “Women on Web” per lavorare al rilancio e ad un aggiornamento sistematico del database, lavoro finanziato dall’UKRI, attraverso l’Economic and Social Research Council (UK) New Investigator Grant, e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Geografia dell’Università di Exeter, Regno Unito.

Il metodo di FYAP

Il metodo utilizzato da “Find Your Abortion Project” è semplice ed efficace. Il profilo di ogni Paese è formato da due sezioni. La prima riguardante il panorama legale dell’aborto, dunque tutto ciò che riguarda leggi, politiche, motivi legali per abortire e stato di registrazione delle pillole abortive. L’altra sezione è invece quella costituita dai contributi della comunità, dalle conoscenze, esperienze personali, consigli, contatti e risorse utili di chi condivide la propria storia, la quale ha come obiettivo quello di riflettere la realtà effettiva e concreta dell’assistenza all’aborto del Paese interessato. I dati presenti nella prima sezione sulle normative della distribuzione delle pillole abortive sono stati raccolti attraverso una ricerca a tavolino e, quando disponibili, sono state utilizzate fonti provenienti direttamente dal database dei Paesi o da organizzazioni quali la “World Health Organization”. Il materiale presente nella seconda sezione invece, costituito dai commenti della comunità, dalle informazioni sulle organizzazioni e le risorse locali e dal costo delle pillole abortive proviene dai contributi forniti dai contatti locali attraverso dei questionari sulla disponibilità di pillole e servizi abortivi, sezione che a partire dal rilancio del 2022/2023 sarà aggiornata sistematicamente ogni 5 anni.

La centralità della community

In particolare, il rilancio e l’aggiornamento del progetto sono avvenuti in visione del fatto che, con il passare del tempo, ricerca ed esperienza hanno dimostrato che lo stato legale dell’aborto e delle pillole abortive nei diversi Paesi non corrispondono pienamente alla realtà dell’accesso all’aborto. Dunque, rilanciando il database di “Women on Waves”, il “Find Your Abortion Project” si impegna a colmare le varie lacune informative proprio grazie alla collaborazione della community, la quale attraverso un modello di condivisione di informazioni orientate verso un approccio comunitario, costruisce un quadro più accurato e completo delle modalità di accesso all’aborto in tutto il mondo. Come sottolinea infatti Venny Ala-Siurua, direttrice esecutiva di “Women of Web”:

È sempre più difficile per le persone trovare informazioni di buona qualità sull’aborto online, mentre sempre più persone cercano risposte sull’aborto su Internet. Pertanto, è fondamentale che progetti come “Find Your Abortion” continuino a diffondere informazioni sull’aborto online basate su dati concreti, specifiche per ogni Paese e pratiche, affinché le persone possano avere accesso all’aborto alle loro condizioni.

Simone Acquaviva

