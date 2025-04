Negli ultimi anni, il diesel è passato da simbolo di efficienza e risparmio a capro espiatorio della mobilità moderna. Dalle restrizioni in città alle campagne pubblicitarie “green”, il destino del motore diesel sembra segnato. Ma dietro questa transizione si nascondono davvero motivi ambientali oppure è in atto una manovra più complessa, fatta di interessi industriali, pressioni politiche e scelte ideologiche?

L’obiettivo dichiarato è ridurre le emissioni e combattere il cambiamento climatico, ma la narrazione anti-diesel appare, a tratti, troppo univoca. In mezzo a divieti, bonus rottamazione e dichiarazioni di guerra ai combustibili fossili, è lecito domandarsi: la fine del diesel è davvero necessaria, oppure si sta spingendo il pubblico verso nuove forme di mobilità per altri scopi?

Anche nel mercato dell’usato si avvertono gli effetti di questa demonizzazione. Su portali come dyler.it , dedicati alle auto d’epoca e sportive, si nota un cambiamento: i modelli diesel, anche quelli iconici e performanti, stanno perdendo appeal rispetto alle versioni benzina o ibride. Il valore affettivo e collezionistico rimane, ma il mercato si muove in un’altra direzione. È un riflesso del clima culturale, prima ancora che economico.

Il diesel non è nato inquinante

Per comprendere questa transizione, è fondamentale ricordare che il motore diesel, in origine, era considerato una soluzione virtuosa. Consuma meno rispetto alla benzina, produce meno CO₂ per chilometro e, con le tecnologie moderne, è in grado di limitare anche le emissioni di particolato e NOx.

I motori diesel Euro 6d-Temp e successivi, infatti, emettono quantità minime di sostanze inquinanti. Alcuni test indipendenti dimostrano che in condizioni reali possono persino inquinare meno di certi motori a benzina o ibridi leggeri. Tuttavia, questo non è bastato a salvarli dall’ondata di sfiducia collettiva.

Il vero punto di svolta fu il Dieselgate del 2015. Lo scandalo delle centraline truccate ha inferto un colpo devastante alla reputazione del diesel, gettando ombre su tutta l’industria automobilistica. Da lì in avanti, l’opinione pubblica ha cominciato a percepire il diesel non solo come inquinante, ma anche come simbolo di frode e inganno.

L’auto come nemico pubblico

Nel discorso pubblico, l’auto privata è sempre più vista come un problema, non una risorsa. Ma è davvero la principale responsabile dell’inquinamento urbano?

Secondo i dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), i trasporti contribuiscono per circa il 25% alle emissioni di gas serra in Italia. Di questi, però, una fetta rilevante è imputabile al trasporto merci, non alle auto private. E tra le auto, le più vecchie e mal manutenute sono le più inquinanti – indipendentemente dal tipo di carburante.

In molte città italiane si assiste a misure drastiche: blocchi del traffico selettivi, ZTL sempre più estese, incentivi all’elettrico. Ma spesso il criterio di selezione è l’alimentazione e non l’effettiva efficienza del veicolo. Un diesel Euro 6 moderno può essere meno impattante di un SUV ibrido da due tonnellate, ma finisce comunque nel mirino.

Transizione ecologica o transizione di mercato?

L’aspetto più controverso riguarda la velocità con cui si vuole eliminare il diesel, spingendo milioni di automobilisti verso l’acquisto di auto nuove – spesso elettriche o ibride – che non sono ancora alla portata di tutti. Il rischio è che la transizione ecologica si trasformi in una transizione commerciale forzata.

L’Unione Europea ha fissato il 2035 come data per lo stop alla vendita di auto termiche. Una scelta drastica, che ha messo in difficoltà molte case automobilistiche e, soprattutto, i consumatori. L’auto elettrica viene presentata come la soluzione definitiva, ma pone ancora sfide importanti: costi elevati, infrastrutture di ricarica carenti, sostenibilità della filiera produttiva (batterie in primis).

In questo contesto, l’abbandono del diesel sembra meno una necessità ambientale e più una strategia politica ed economica, utile a ridisegnare il mercato e stimolare il consumo, anziché la sostenibilità reale.

Diesel e futuro: una condanna prematura?

Alcuni esperti sostengono che il diesel avrebbe ancora molto da offrire, soprattutto in settori specifici come il trasporto a lunga percorrenza. Tecnologie come il biodiesel, i carburanti sintetici e i sistemi ibridi plug-in a gasolio potrebbero rappresentare un compromesso virtuoso.

Inoltre, eliminare completamente il diesel senza un piano di sostituzione realmente sostenibile rischia di generare effetti collaterali: aumento dei rifiuti da rottamazione, maggiore pressione sulla rete elettrica, dipendenza da nuove filiere industriali non sempre trasparenti (come il cobalto e il litio per le batterie).

Sarebbe più sensato puntare su una transizione graduale, basata su criteri oggettivi di impatto ambientale e non solo su slogan. Il diesel moderno potrebbe convivere, almeno per un certo periodo, con le nuove tecnologie, contribuendo alla riduzione complessiva delle emissioni in modo più equilibrato.

Conclusione: tra ideologia e pragmatismo

La questione del diesel va oltre la semplice scelta tecnologica. È un campo di battaglia simbolico, dove si scontrano visioni del futuro, interessi economici e strategie politiche. È giusto puntare su una mobilità più pulita, ma bisogna evitare semplificazioni eccessive.

Eliminare il diesel può sembrare una scelta “green”, ma se non è accompagnata da una vera analisi costi-benefici, rischia di trasformarsi in un’operazione di facciata. La vera sostenibilità passa per la responsabilità, la tecnologia intelligente e una visione di lungo termine, non per le crociate contro un singolo carburante.

In fondo, forse la domanda da porsi non è solo “il diesel deve sparire?”, ma: che tipo di mobilità vogliamo davvero?