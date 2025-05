Il monitoraggio dei disastri climatici da parte della NOAA, l’agenzia statunitense preposta alla meteorologia e al clima, verrà interrotto. Con questa decisione, comunicata ufficialmente a maggio, gli Stati Uniti perderanno una delle fonti più affidabili per valutare economicamente gli effetti devastanti degli eventi meteorologici estremi. L’annuncio rappresenta un ulteriore segnale dell’impronta politica impressa dall’amministrazione Trump sulle politiche ambientali federali.

Le implicazioni della fine del monitoraggio dei disastri climatici della NOAA

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), sotto il Dipartimento del Commercio, è responsabile di previsioni meteorologiche, allerte per tempeste e raccolta dati sul clima. Tra i suoi compiti c’era anche la gestione del database relativo ai disastri naturali con impatti economici superiori al miliardo di dollari. Questa banca dati, nota per la sua completezza e accuratezza, non sarà più aggiornata oltre il 2024, anche se continuerà a essere archiviata per la consultazione storica.

Negli ultimi decenni, la NOAA ha raccolto dati su centinaia di eventi estremi – uragani, siccità e incendi boschivi – che hanno causato danni per trilioni di dollari. Le informazioni venivano elaborate grazie alla collaborazione con agenzie come FEMA, compagnie assicurative e autorità locali, creando un quadro chiaro e condiviso dei costi dei disastri climatici negli Stati Uniti. La sospensione di questa attività lascia un vuoto che difficilmente potrà essere colmato da fonti private, spesso meno trasparenti e non accessibili al pubblico.







Secondo la direzione della NOAA, la scelta è stata dettata da una ridefinizione delle priorità operative, da nuovi obblighi normativi e da variazioni nell’organico. Tuttavia, in molti leggono la decisione come parte di una più ampia strategia politica che punta a ridimensionare il ruolo delle agenzie scientifiche nel dibattito pubblico sulla crisi climatica.

Non è un caso che la notizia arrivi nel contesto di una serie di cambiamenti istituzionali. Nei giorni successivi all’annuncio, il responsabile ad interim della FEMA è stato sostituito dopo essersi espresso contro l’idea di smantellare l’agenzia. Si tratta di una mossa che rafforza la sensazione di un progressivo indebolimento delle strutture pubbliche impegnate nella gestione e prevenzione dei disastri naturali.

La preoccupazione degli esperti sui disastri climatici

Gli esperti del settore non nascondono la loro preoccupazione. Secondo meteorologi e climatologi, la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi stanno aumentando in modo significativo a causa del riscaldamento globale. Senza dati affidabili, diventa più difficile calcolare i costi effettivi dei danni, con ripercussioni anche per il settore assicurativo e le politiche di adattamento climatico.

Il monitoraggio dei disastri climatici, inoltre, rappresenta uno degli strumenti principali per sensibilizzare l’opinione pubblica. Gli eventi estremi sono spesso la manifestazione più visibile degli effetti del cambiamento climatico, e privare cittadini e decisori politici di dati chiari potrebbe ridurre la consapevolezza del problema e rallentare le azioni correttive.

Tra i dati più significativi messi a rischio, ci sono le stime sulle vittime, gli impatti economici locali e le tendenze a lungo termine. Alcuni analisti citano fonti alternative, come quelle fornite dalle compagnie assicurative o da banche dati internazionali, ma nessuna di queste ha l’ampiezza e l’affidabilità della banca dati della NOAA.

Il monitoraggio dei disastri climatici ha avuto finora un ruolo importante nel dibattito pubblico e nella pianificazione delle politiche ambientali. Il suo abbandono rappresenta, secondo molti osservatori, una perdita grave, soprattutto in un momento in cui gli Stati Uniti affrontano una crescente esposizione ai fenomeni estremi, come incendi in California, uragani sulla costa orientale e ondate di calore sempre più letali.

Questo passo si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione Trump, che ha già ridotto drasticamente i riferimenti al cambiamento climatico nei documenti ufficiali, ha licenziato centinaia di dipendenti NOAA in nome di un’efficienza governativa gestita informalmente da Elon Musk, e ha avviato tagli al bilancio delle agenzie ambientali. Un contesto che lascia intravedere un futuro più incerto per la scienza pubblica negli Stati Uniti e per la capacità del paese di affrontare con strumenti adeguati l’emergenza climatica.

Elena Caccioppoli