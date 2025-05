Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato ufficialmente la propria dissoluzione al termine del suo dodicesimo congresso, tenutosi dal 5 al 7 maggio 2025 nei monti Qandil, roccaforte della guerriglia curda nel nord dell’Iraq. Il congresso ha rappresentato la fine del PKK, non vista come un fulmine a ciel sereno, ma come l’epilogo di un lungo processo avviato mesi prima, in seguito a un appello del leader storico Abdullah Öcalan, detenuto da oltre due decenni sull’isola-prigione di İmralı. Dopo decenni di conflitto, segnati da una scia di sangue e da circa 40.000 vittime, la scelta di porre fine alla lotta armata è stata presentata come “un’opportunità storica per la pace”.

L’appello di Öcalan e il ruolo dei mediatori politici

Il 27 febbraio, in una lettera recapitata dal carcere, Öcalan aveva chiesto la chiusura del partito e la cessazione delle ostilità. Questa richiesta di dichiarare la fine del PKK si è inserita in un più ampio quadro di mediazione politica che ha visto protagonisti esponenti del partito curdo Dem e figure influenti della scena politica turca, come Devlet Bahçeli, alleato di Recep Tayyip Erdoğan.

I colloqui condotti da Dem con diverse forze politiche turche e con il ministero della Giustizia hanno accompagnato la fase preparatoria del congresso, pur in un clima di forte tensione e diffidenza.

Il congresso e la commemorazione di una figura chiave

La sessione congressuale, celebrata tra strette misure di sicurezza, ha accolto l’appello di Öcalan e sancito lo scioglimento del partito, secondo quanto riportato dall’agenzia ANF. Il dibattito ha avuto anche un forte valore simbolico, con la commemorazione di Sırrı Süreyya Önder, figura centrale nel processo di pace e membro della delegazione che si era recata a Imralı per incontrare Öcalan.

Önder è deceduto pochi giorni prima dell’apertura del congresso, in circostanze che alimentano sospetti, a causa di un infarto seguito da un edema cerebrale.







Una fine controversa: accuse reciproche e incertezze future

Nonostante l’annuncio della fine del PKK, permangono dubbi sulla reale interruzione delle ostilità. Durante i mesi precedenti al congresso, il PKK aveva più volte lamentato bombardamenti turchi contro le proprie postazioni, nonostante il cessate il fuoco unilaterale dichiarato il 1° marzo. Dall’altra parte, fonti governative accusavano il PKK di non voler concretamente rispondere all’invito alla pace, vedendo nell’appello di Öcalan una richiesta di resa incondizionata.

Questo scambio di accuse ha creato un clima di sospensione e di fragilità nei negoziati, lasciando aperti numerosi interrogativi.

La sorte incerta di Öcalan e le implicazioni politiche

Un altro punto ancora nebuloso è quello legato al futuro di Öcalan. Secondo indiscrezioni riportate da media vicini al governo turco, non si esclude un alleggerimento delle sue condizioni detentive, ma nulla lascia presagire una sua liberazione. Durante il congresso, è stata confermata una sua partecipazione in videoconferenza insieme ad altri tre detenuti, dettaglio che conferma il suo coinvolgimento diretto nel processo di scioglimento del PKK.

Tuttavia, il governo iracheno ha chiesto il ritiro totale sia delle truppe turche che dei combattenti curdi dal proprio territorio, come condizione per un eventuale accordo di pace stabile.

Dal separatismo alla richiesta di autonomia: l’evoluzione del PKK

Fondato nel 1978, il PKK nacque con l’obiettivo dichiarato di ottenere l’indipendenza dei curdi in Turchia. Con il passare del tempo, però, il movimento si è trasformato, rinunciando a rivendicazioni separatiste e chiedendo invece maggiore autonomia regionale, il riconoscimento dell’identità curda e l’insegnamento della lingua nelle scuole.

Lo Stato turco ha sempre opposto un netto rifiuto a queste richieste. Dopo un primo piano di pace proposto da Öcalan nel 1998 e un cessate il fuoco durato fino al 2004, i rapporti tra il PKK e il governo sono nuovamente degenerati, soprattutto a partire dal 2015, quando fallirono gli ultimi tentativi di negoziato.

Verso una nuova fase: “Non è una fine, ma un inizio”

Il partito Dem ha definito la conclusione del congresso “una delle svolte più significative della storia turca recente”. Nel suo comunicato, ha rivolto un appello alla Grande Assemblea Nazionale affinché si assuma la responsabilità di portare a termine un processo di democratizzazione del Paese e risolvere definitivamente la questione curda.

Il messaggio si è concluso con parole di speranza: “Questa non è una fine, ma un nuovo inizio. Riporteremo la luce della pace e della fratellanza in queste terre”.

Lucrezia Agliani