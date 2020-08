I fiumi di Marte: molti meno di quanto si supponeva

Arriva dall’Università della British Columbia la notizia che rattristerà tutti i sognatori che amavano lo scenario di un antico Marte caldo (relativamente) ed umido.

La ricerca pubblicata su Nature Geoscience smentisce l’ipotesi che siano stati i fiumi di Marte, che una volta, si supponeva, scorrevano liberi sulla superficie, a scavare le numerose valli che solcano l’arido Pianeta Rosso.

Smentita l’ipotesi corrente sul passato di Marte

Per circa 40 anni, da quando furono scoperte le valli di Marte, l’ipotesi di un passato del pianeta più caldo e bagnato rispetto all’attuale deserto gelido ed arido ha regnato incontrastata.

Gli autori della ricerca, tra cui la prima autrice è Anna Grau Galofre ex dottoranda del dipartimento scienze della Terra, oceaniche ed atmosferiche, si sono però accorti che le valli di Marte hanno una straordinaria somiglianza con le valli terrestri scavate da canali subglaciali di Devon Island, nell’artico canadese.

In realtà se si guarda la Terra da un satellite si vedono numerose valli, alcune scavate da fiumi, altre da fenomeni subglaciali e altre da altri processi ancora e tutte hanno una forma ben distinta a indicare l’origine.









Marte non è diverso, però una significativa frazione delle sue valli sembrerebbero di origine subglaciale.

Che significa di origine subglaciale?

Che l’acqua che le ha scavate è quella che scorre sotto i ghiacciai, ricordate sempre che un ghiacciaio non è qualcosa di statico ed immutabile, un ghiacciaio è cosa viva.

Paradossalmente uno scenario di un Marte coperto da ghiacciai invece che da fiumi non è una cattiva notizia per chi indaga la possibilità che qualche semplice forma di vita abbia abitato il pianeta.

Le acque liquide che scorrevano sotto i ghiacciai offrivano in realtà un ambiente molto più protetto della superficie. Ad esempio dalle radiazioni solari, su un pianeta che ha avuto un campo magnetico ma l’ha perso miliardi di anni fa.

Scenario più coerente con la storia del Sistema Solare

Inoltre questo scenario si accorda molto meglio con la storia del Sistema Solare, Marte è più lontano dal Sole della Terra e come non bastasse sappiamo che nel periodo di formazione delle valli marziane il Sole era anche più debole, un Marte caldo ed umido con acqua allo stato liquido che scorreva in superficie mal si accorda con la storia del Sistema Solare.

Roberto Todini