Flavio Tosi: Matteo Salvini? “Razzista” e “antimeridionalista”

L’ex leghista Flavio Tosi, candidato alle Politiche nelle liste centriste di Noi con l’Italia, ha duramente attaccato Matteo Salvini. Tosi ha accusato, senza mezzi termini, il suo ex compagno di partito di essere xenofobo e razzista e di aver sposato la causa meridionale per puro interesse. In campagna elettorale, si sa, tutto è possibile ma soprattutto fioccano le verità lapalissiane.









In un’intervista l’ex sindaco di Verona ha definito il leader del suo vecchio partito “razzista” e “antimeridionalista“. Tosi ha sottolineato, poi, quanto le frasi sui meridionali pronunciate negli anni da Matteo Salvini rappresentino un “razzismo della peggior specie“.

Tosi contro Matteo Salvini in difesa di Attilio Fontana









Flavio Tosi ha continuato affermando di condividere l’appello del presidente dei vescovi italiani, Gualtiero Bassetti. Nei giorni scorsi il presidente della Cei ha richiamato i vari rappresentanti delle diverse forze politiche.

“Bisogna reagire a una cultura della paura che non può mai tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare discorsi sulla razza che pensavamo fossero sepolti definitivamente“

ha dichiarato il cardinale Bassetti.

Esplicito è il riferimento alle parole pronunciate da Attilio Fontana, candidato per il centrodestra alla Regione Lombardia. L’ex sindaco di Varese, infatti, aveva riesumato il tema della “razza bianca” agitando il “pericolo di invasione“.

Ma, diversamente da Matteo Salvini, Fontana non è per nulla razzista secondo Tosi.

“La cosa veramente paradossale è che passa per razzista il candidato governatore […] ma razzista non lo è per nulla […] lo conosco da più di vent’anni, potrei mettere la mano sul fuoco“

così Tosi ha difeso Fontana.

A proposito dell’attivismo al sud e dell’eliminazione della parola Nord dal simbolo della Lega, l’ex sindaco di Verona ha affermato:

“Lui (Salvini) è l’altro grande demagogo della politica italiana al pari di Grillo. Da antieuropeista adesso ammette che dall’euro non si può uscire, da antimeridionalista finge di sposare la causa meridionale, da novello economista parla di Flat tax al 15% non spiegando come recuperare il buco di 90 miliardi di euro in bilancio. È una vera barzelletta“.

E di barzellette in campagna elettorale se ne raccontano troppe.

