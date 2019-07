La nota società di trasporti FlixBus ha licenziato un proprio dipendente in seguito ad una segnalazione da parte di un passeggero che ha notato sul braccio dell’autista un tatuaggio che inneggia al nazismo.

FlixBus licenzia dipendente a causa della scritta “Mein Kampf” (titolo della “Bibbia” del Nazismo di Adolf Hitler) trovata sul braccio dell’automobilista denunciato su Twitter da un passeggero indignato. L’uomo guidava gli autobus sulla linea che comprende il tratto dalla Francia del Sud fino all’Italia settentrionale.

L’uomo in questione risulta essere un dipendente di un’azienda italiana che lavora in collaborazione con la compagnia FlixBus. Il Tweet del passeggero postato sulla tratta Tolosa-Milano, precisamente all’altezza di Bergamo manifesta una grande indignazione. Nel messaggio postato sui social l’uomo si è chiesto come fosse possibile che un’azienda nota abbia assunto un uomo con tali ideali nazisti. Il Tweet è stato condiviso da migliaia di utenti. La foto del tatuaggio che accompagnava il post è diventata virale in pochi minuti.









Immediata la risposta della compagnia low-cost che ha dichiarato di essere contraria ad ogni forma di razzismo e a qualsiasi messaggio che inneggia all’odio o alla violenza. L’automobilista in seguito alla segnalazione è stato sospeso da parte della compagnia francese sulle proprie tratte così come dichiarato dal portavoce Raphael Daniel. Poi licenziato dall’azienda FlixBus.

In un Tweet l’azienda di trasporti FlixBus ha dichiarato:

“Orgogliosa di essere una multinazionale con un team multinazionale e autisti di tutti i settori culturali che lavorano per noi, quindi non accettiamo alcuna discriminazione di origine o religione nei confronti dei nostri clienti o dipendenti. Flixbus è sinonimo di tolleranza e pari opportunità. I nostri autisti faccia della nostra azienda giocano in questo un ruolo chiave. Per questo motivo, l’autista è stato licenziato.”

Il messaggio nazista sul braccio del dipendente è assolutamente contro la policy dell’azienda il licenziamento è quindi un fatto lecito.