Flixbus sperimenta i primi autobus elettrici in Francia

Svolta epocale per quanto concerne i trasporti a lunga percorrenza. La nota compagnia di bus extraurbani Flixbus ha infatti in mente di proporre degli autobus elettrici per gravare di meno sull’ambiente.

La sperimentazione partirà a fine Aprile in Francia, per l’esattezza sulla linea che collega Parigi ad Amiens. Dall’estate 2018, FlixBus prevede di estendere il test degli autobus elettrici anche alla Germania, aggiungendo un ulteriore Flix-E-Bus tra le regioni dell’Assia e del Baden-Württemberg.

Naturalmente questa è solo una base, il progetto finale è ben più ampio, così come dichiarato da André Schwämmlein, fondatore e amministratore delegato di FlixBus: “Il nostro obiettivo è quello di contribuire a costruire la mobilità del futuro, e siamo convinti che gli E-Bus rappresentino un valido investimento sul lungo periodo, tanto per la nostra azienda quanto per i nostri clienti e l’ambiente. È un progetto a cui teniamo particolarmente e in cui crediamo fortemente, in quanto riteniamo possa rappresentare un importante punto di svolta per l’intero settore”.

Già di per sé utilizzare l’autobus anziché un mezzo proprio per spostamenti medio lunghi è utile per ridurre l’inquinamento (riduce il proprio impatto ambientale di circa l’80%), se poi ci si aggiunge la prospettiva di poterlo fare in maniera ecologica, il discorso diventa ancor più interessante.

In Italia purtroppo gli autobus elettrici non sono ancora troppo in auge. Al Nord si sta iniziando a fare qualcosa in tal senso, nella fattispecie a Milano dove l’azienda leader dei trasporti ATM ha in programma di acquistare in futuro solo ibridi e full electric. La transizione è già iniziata e ha come obiettivo quello di ridurre i consumi di 30 milioni di litri annui di annui entro il 2030.

Tra le realtà del centro sud che si stanno avviando verso gli autobus elettrici meritano una menzione particolare L’Aquila e Siracusa, che ha addirittura istituito dei biglietti digitali caricati direttamente su una card turistica, come avviene nelle principali città europee.

Antonio Pilato