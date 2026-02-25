La missione partita come Nuestra América Flotilla ha cambiato scala e natura. Non più soltanto una traversata via mare, ma un’operazione coordinata che viaggerà per aria, terra e mare e convergerà sul Malecón dell’Avana il 21 marzo 2026. Il passaggio da flottiglia a convoglio globale racconta una dinamica precisa: quando i canali ordinari dell’economia vengono compressi dalla politica delle sanzioni, la solidarietà si organizza come infrastruttura alternativa. È una risposta che non nasce dal nulla, ma da una rete transnazionale di movimenti, sindacati, organizzazioni umanitarie, parlamentari e personalità pubbliche che hanno deciso di trasformare un gesto simbolico in una mobilitazione coordinata.

Il convoglio è promosso dall’Internazionale Progressista e punta a consegnare cibo, medicine, forniture mediche e beni essenziali alle comunità cubane colpite dalle carenze che si sono aggravate negli ultimi mesi. L’orizzonte è quello di una concentrazione fisica e politica: l’Avana come un punto d’arrivo logistico e, insieme, come terreno di una contestazione pubblica contro il meccanismo delle sanzioni che da anni soffoca l’isola.

Guardare alla Flotilla Nuestra América con una lente soltanto umanitaria sarebbe riduttivo. Qui si incrociano economia e politica, mercato e potere, finanza e diplomazia dei porti. Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti hanno effetti che vanno ben oltre le relazioni tra governi: spezzano catene di fornitura, complicano i pagamenti internazionali, rendono costosi e rischiosi i trasporti. Ogni transazione che coinvolge Cuba porta con sé premi di rischio più alti, intermediari riluttanti, tempi che si allungano. L’inflazione che ne deriva non è solo monetaria: è un’inflazione di frizioni. Il convoglio nasce proprio dentro questa economia dell’attrito, come tentativo di aggirare colli di bottiglia che il mercato, da solo, non riesce a sciogliere quando la geopolitica alza muri.

Il collasso energetico: il fattore che ha portato Cuba sull’orlo

Qui si innesta il fattore che ha spinto l’isola al limite: la crisi energetica. Negli ultimi anni l’accesso al petrolio e ai carburanti necessari a far funzionare centrali elettriche, trasporti, ospedali e catene del freddo per farmaci e vaccini si è ridotto drasticamente. Le restrizioni non colpiscono solo i rapporti diretti con l’isola, ma anche le compagnie e le navi di Paesi terzi che la riforniscono di combustibili, trasformando ogni carico in un’operazione ad alto rischio legale e finanziario.

L’effetto macroeconomico è stato devastante: senza energia stabile, l’intera economia rallenta. Le fabbriche interrompono la produzione, l’agroalimentare perde raccolti per mancanza di refrigerazione, la logistica interna si inceppa. I blackout prolungati non sono solo un disagio quotidiano: sono un moltiplicatore di povertà. In un sistema già fragile, l’energia è il fattore abilitante che tiene insieme sanità, trasporti e produzione. Quando viene meno, anche l’aiuto umanitario fatica a essere distribuito in modo efficiente.

Sul piano politico, la crisi energetica ha trasformato le sanzioni in qualcosa di percepito come un assedio materiale. Non è solo la difficoltà a importare beni: è l’impossibilità di garantire la continuità dei servizi essenziali. Gli allarmi lanciati dalle agenzie ONU sugli effetti delle restrizioni in settori vitali trovano qui la loro espressione più concreta: terapie intensive dipendenti da generatori, vaccini a rischio per la catena del freddo, servizi di emergenza intermittenti. È il punto in cui la pressione geopolitica si traduce in vulnerabilità strutturale della vita quotidiana.

Questo spiega anche perché la Flotilla Nuestra América includa attrezzature a energia solare e sistemi di supporto energetico di base: non è un dettaglio logistico, ma il riconoscimento che senza elettricità l’aiuto perde efficacia. Portare cibo e medicine è necessario; garantire che possano essere conservati, distribuiti e utilizzati è altrettanto cruciale. L’umanitario, qui, si fa infrastruttura minima in un contesto in cui l’infrastruttura è diventata il bersaglio indiretto delle sanzioni.

Gli organizzatori parlano apertamente di un’escalation delle difficoltà materiali sull’isola. L’effetto combinato delle restrizioni finanziarie e dei vincoli sull’energia ha ripercussioni dirette su settori sensibili: sanità, catene del freddo per i vaccini, servizi di emergenza. Le Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme sugli impatti umanitari delle misure coercitive unilaterali, richiamando il rischio di una violazione del diritto internazionale e di un danno sproporzionato alla popolazione civile. Quando le unità di terapia intensiva dipendono da generatori e la logistica dei farmaci si inceppa per problemi bancari, la linea che separa la pressione politica dalla punizione collettiva si assottiglia pericolosamente.







Il convoglio si inserisce in questo spazio ambiguo: non è una trattativa diplomatica, ma una pressione dal basso che mette in scena l’effetto reale delle sanzioni. In altre parole, trasforma l’umanitario in un atto di politica economica: portare beni essenziali diventa un modo per denunciare che quei beni dovrebbero circolare normalmente. L’operazione si ispira allo spirito delle missioni di solidarietà verso Gaza e trae forza da reti costruite in America Latina, dove l’idea di “Nuestra América” continua a evocare un progetto di autonomia regionale. Non è un dettaglio retorico: i simboli contano perché orientano le alleanze e chiariscono il campo. Il riferimento all’eredità di José Martí non è un omaggio letterario, ma un posizionamento politico che salda sovranità e solidarietà.

Dal punto di vista economico, il convoglio mette a nudo un paradosso delle sanzioni: per funzionare, devono essere porose. Le deroghe umanitarie sono ammesse perché senza di esse l’impatto sarebbe intollerabile; ma quando le deroghe diventano strutturali, il sistema delle sanzioni si trasforma in una gestione permanente dell’emergenza. È un’architettura che genera mercati secondari, canali informali, dipendenze dalle rimesse e una segmentazione sociale tra chi ha accesso a valuta estera e chi no. La resilienza delle comunità cubane – reti di scambio, micro-importazioni, cooperazione di quartiere – è spesso celebrata come virtù, ma ha un costo in termini di capitale umano, incentivi alla migrazione e dualismi economici.

La dimensione politica del convoglio emerge anche dalle reazioni dei protagonisti della scena pubblica internazionale. Parlamentari statunitensi hanno definito le sanzioni una politica crudele che non rappresenta il sentire di ampie fasce dell’opinione pubblica americana. Attivisti climatici hanno avvertito contro la normalizzazione delle “tattiche d’assedio” come strumento di governo delle crisi globali, ricordando che l’eccezione rischia di diventare la regola in un mondo segnato da conflitti prolungati. Ex amministratori locali europei hanno letto l’iniziativa come una dimostrazione di solidarietà dal basso che, però, chiama in causa la responsabilità dei governi: senza una svolta politica, l’umanitario resta un cerotto su una ferita aperta.

C’è poi la diplomazia dei porti, un teatro spesso invisibile ma decisivo. Ogni scalo è una scelta: consentire l’attracco significa assumersi una quota di autonomia rispetto alle pressioni finanziarie; ostacolarlo significa allinearsi a una linea che privilegia la coerenza sanzionatoria anche quando il carico è umanitario. Le compagnie assicurative, le banche corrispondenti, gli operatori logistici diventano attori politici de facto: ritirando coperture o servizi, alzano il costo del gesto solidale. In questa catena di decisioni si misura la forza reale delle sanzioni: non solo nella volontà dei governi, ma nella compliance degli intermediari privati.

Il convoglio, nel suo dispiegarsi per aria, terra e mare, prova a diluire il rischio proprio moltiplicando i canali. È una strategia di ridondanza tipica delle reti resilienti: se un nodo cade, altri possono reggere. Ma è anche un messaggio: la pressione non si esercita solo sui governi, si esercita sulle infrastrutture. Rendere visibile la complessità logistica dell’aiuto serve a mostrare quanto la normalità degli scambi sia diventata anormale.

Resta la domanda di fondo, che intreccia economia e politica in modo indissolubile: qual è il bilancio di una strategia di sanzioni che dura da decenni? Se l’obiettivo dichiarato è produrre cambiamenti politici, i risultati appaiono controversi; se l’effetto collaterale è una compressione prolungata del benessere dei civili, la responsabilità morale non può essere archiviata come “costo necessario”. Il convoglio non assolve le inefficienze interne né pretende di risolvere nodi strutturali dell’economia cubana. Ma costringe a guardare in faccia il paradosso: quando l’accesso a beni vitali dipende da eccezioni umanitarie, la politica delle sanzioni ha già ammesso il proprio fallimento sul terreno della vita quotidiana.

Il 21 marzo, sul Malecón, approderà più di un carico. Approderà una tesi: che la solidarietà, per essere efficace, deve diventare infrastruttura; e che l’umanitario, quando si muove dentro un’economia strangolata dalla geopolitica, non può evitare di essere un atto politico. In un mondo che ha fatto dell’“assedio” una categoria ordinaria della gestione dei conflitti, il convoglio verso Cuba chiede di rovesciare la prospettiva: riportare al centro le persone, e costringere le sanzioni a rispondere delle loro conseguenze.