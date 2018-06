Flow Festival: la soluzione della Finlandia alla musica e alle arti

Il Flow Festival è un festival di musica e arti urbane che si svolge a Helsinki, in Finlandia, divenuto sinonimo portatore di musica che va dalle leggende della vecchia scuola ai nuovi emergenti nel panorama musicale. Da anni si svolge a Suvilahti, non lontano da Helsinki, nell’area in cui risiede una seducente ex centrale elettrica progettata dall’architetto Selim A. Lindqvist. Da dieci anni a questa parte è stata riconvertita a spazio dedicato a eventi culturali.

Mentre la scena dei festival europei è cambiata drasticamente negli ultimi anni, è immediatamente evidente che il Flow Festival di Helsinki è riuscito ad abbracciare il cambiamento pur mantenendo le tradizioni che hanno costantemente fatto emergere da una moltitudine di eventi simili.

Se questo equilibrio, musicalmente parlando, funziona abbastanza è un po ‘by-the-by’, e mentre è vero che c’è una differenza tangibile tra gli artisti locali durante il giorno e i grandi internazionali la notte, l’importanza di rimanere fedele alle sue radici, sicuramente supera qualsiasi iris minore.









La musica presentata al Flow Festival è una variegata selezione di artisti, dall’indie rock all’anima e al jazz e dal folk al jazz contemporaneo, sia dalla scena finlandese che internazionale. Oltre alla musica, Flow Festival parla di spazi urbani, arti visive, proiezioni di film, conferenze, design, cibo e bevande. Il festival mette in scena artisti musicali affermati, ma è anche noto per dare spazio a artisti nuovi ed emergenti.

Le apparizioni di artisti importanti al Flow Festival nel corso degli anni hanno incluso artisti come: Nick Cave e The Bad Seeds, Kanye West , Lily Allen, The Roots, The Black Keys, Beach House, Kraftwerk, Björk, MIA, Bon Iver, Alicia Keys. Kendrick Lamar , Public Enemy , Cat Power , The National , Outkast ,Azione Bronson. Manic Street Preachers , Vampire Weekend , Iron & Wine , My Blody Valentine e Lykke Li .

Flow Festival 2018

Immergersi nella prima fusione finlandese di musica, arte e cucina irresistibile durante il Flow Festival. I partecipanti potranno sfuggire al mondo reale nella città alla moda di Helsinki durante un fine settimana estivo di fine agosto. Il centro della città è ricostruito da un sito di architettura industriale a una scena di festival strabiliante per due giorni.

L’area sarà caratterizzata da 12 diversi palchi interni ed esterni, 150 artisti e oltre 75.000 partecipanti. Il famigerato punto di riferimento di Flow Festival è il tetto del palco Balloon 360 °. Ogni svolta fatta durante l’evento sarà accolta da una varietà di installazioni video esclusive, gallerie d’arte e progetti di luci per il piacere della visione. Nell’area del festival verranno inoltre mostrate animazioni sperimentali e cortometraggi.

Del resto l’evento è una via di mezzo tra il Primavera Sound e il Sonar, in parte dedicato a icone del rock. Senz’altro attento all’Hip Hop e al mondo dell’r’n’b di qualità. Ddedito all’art pop e al pop internazionale emergente ma anche – e per buona parte – specializzato nelle proposte di area indie ed elettronica/dance. Ovvero ad artisti che vanno da scafati producer non prettamente dancefloor come Bonobo e giovani promesse.

Tra i nomi annunciati in lineup troviamo: Kendrick Lamar; Arctic Monkeys; Ms. Lauryn Hill; Patty Smith e tanti altri. Non mancano le selezioni locali, le proposte indirizzate al songwriting . E soprattutto il jazz che in Filandia gode di un longevo e discreto seguito intergenerazionale.

I fondatori del Flow Festival

Flow Festival è stato creato dal produttore musicale finlandese Tuomas Kallio e dai suoi amici del collettivo musicale Helsinki Nuspirit Helsinki . L’obiettivo degli organizzatori era offrire qualcosa di nuovo alla musica finlandese e alla scena urbana. Dal 2004, Flow Festival è stato organizzato ogni anno durante le prime settimane di agosto.

Durante la sua storia di oltre 10 anni, Flow Festival è stato organizzato in tre diverse location. L’evento è cresciuto da un relativamente piccolo evento soul & jazz club a un significativo festival musicale e artistico del Nord Europa con un interesse internazionale sempre crescente. Nel 2007 si è trasferito la sua sede nella vasta area di Suvilahti.









Uno dei motivi della popolarità è l’attenzione che gli organizzatori mettono nella reale esperienza del festival, oltre ai nomi della line-up. Flow è noto anche per il cibo, le bevande, il design, l’atmosfera e l’arte. Dal 2004 al 2010 il festival è stato organizzato nell’ambito del festival multi-arts Helsingin juhlaviikot (Festival di Helsinki), ma con il crescere dell’evento gli organizzatori hanno deciso di organizzare il Flow Festival in modo indipendente.

Ruolo del design

Il design è molto importante per il festival. È una parte cruciale del marchio di Flow, che è visivamente ed esteticamente molto raffinato. Il marketing, la comunicazione e la sede del festival sono pensati e resi moderni e distinguibili dagli altri festival. Soprattutto la progettazione e l’esecuzione dell’area del festival è un campo in cui Flow Festival ha fatto una differenza rivoluzionaria per altri festival finlandesi, prestando molta attenzione sia al piano generale che ai dettagli.

Il contrasto tra vecchi e nuovi, gli edifici delle centrali elettriche protette e le strutture temporanee del festival si intrecciano tra loro, è una parte importante dell’esperienza Flow. Nel 2012 Flow Festival ha collaborato con European Architect Students Assembly, creando il Balloon 360 ° stage, utilizzato da allora in ogni festival.

Nel 2011, lo studio di Helsinki Tsto ha progettato un’identità per il Flow Festival con un audace trattamento tipografico diventato sinonimo del nome del festival. Nei cinque anni successivi lo studio ha continuato a diffondere l’identità del festival sotto questo linguaggio visivo. Prima di prendersi una pausa di tre anni. Il 2018 segna il ritorno di Tsto nel sedile di guida del design grafico, spingendo ulteriormente l’identità sette anni più tardi da quando si è seduto per farlo.

Felicia Bruscino