Negli ultimi mesi, l’attenzione internazionale si è nuovamente concentrata sull’influenza aviaria, un virus che continua a destare preoccupazione per la sua capacità di passare dagli uccelli all’uomo. La situazione è particolarmente critica nel Nord Italia, dove i focolai hanno portato a sequestri di aziende e abbattimenti preventivi di animali, in un tentativo di contenere la diffusione del virus. Parallelamente, dall’altro lato dell’Atlantico, negli Stati Uniti è stato confermato il primo contagio umano da virus aviario. In questo contesto emerge un contributo scientifico italiano di notevole rilievo: FluWarning, un sistema digitale sviluppato congiuntamente dal Politecnico di Milano e dall’Università degli Studi di Milano, concepito per identificare i virus influenzali con maggiore potenziale di spillover, ossia di passaggio tra specie diverse.

Il progetto, frutto di una collaborazione multidisciplinare tra virologi, ingegneri e biologi, rappresenta un significativo passo avanti nella prevenzione e nella sorveglianza epidemiologica.

Un sistema di sorveglianza genetica avanzata

FluWarning si basa sull’analisi approfondita del codice genetico dei virus influenzali, individuando mutazioni sottili ma cruciali che possono facilitare il passaggio da specie animali a specie umane o ad altri animali domestici. Secondo i ricercatori del Politecnico e della Statale, questa capacità predittiva è fondamentale per anticipare epidemie e prevenire il diffondersi di virus con elevato rischio zoonotico. Il sistema non si limita a segnalare la presenza di un virus, ma valuta la probabilità concreta che esso possa adattarsi a nuove ospiti, fornendo così un “segnale di allarme precoce” alle autorità sanitarie e agli allevatori.

Il meccanismo di funzionamento di FluWarning si basa su algoritmi di intelligenza artificiale applicati a grandi database di sequenze virali. In pratica, il software confronta nuovi isolati virali con migliaia di sequenze già note, mostrando cambiamenti che, seppur minimi, potrebbero essere sintomatici di un aumento del rischio di trasmissione interspecie. La capacità di analizzare milioni di dati in tempi ridotti rappresenta un vantaggio significativo rispetto ai metodi tradizionali, che richiedono settimane di laboratorio e test biologici complessi.

Dalla ricerca italiana alla pubblicazione internazionale

Il sistema è stato recentemente descritto in un articolo pubblicato su Science Advances, una delle riviste scientifiche più autorevoli nel campo delle scienze naturali e della biomedicina. Lo studio è stato sviluppato nell’ambito del progetto Prin Pnrr 2022 denominato Sensible, coordinato dalla professoressa Anna Bernasconi. L’iniziativa ha ricevuto finanziamenti pubblici per favorire l’innovazione scientifica nel settore della sanità e della sicurezza alimentare, con l’obiettivo di creare strumenti capaci di prevenire epidemie prima che raggiungano proporzioni pandemiche.

I risultati ottenuti dai ricercatori italiani sono particolarmente rilevanti perché offrono una prospettiva preventiva. Tradizionalmente, il controllo dell’influenza aviaria si è basato sull’osservazione dei sintomi negli allevamenti e sulla sorveglianza dei casi umani. FluWarning aggiunge una dimensione predittiva, permettendo di individuare i virus pericolosi prima che generino focolai estesi. Questo approccio anticipatorio può ridurre il ricorso a misure drastiche come l’abbattimento massivo di animali o i sequestri aziendali, ottimizzando le risorse e proteggendo la salute pubblica.

L’influenza aviaria, causata da virus del tipo A, è una malattia altamente contagiosa tra gli uccelli, con potenziale zoonotico. Negli ultimi anni, numerosi ceppi hanno mostrato capacità di adattamento a mammiferi, inclusi gli esseri umani, generando allarmi internazionali. Gli episodi di contagio umano, seppur rari, rappresentano un indicatore della possibilità di evoluzione verso forme più pericolose. In questo quadro, sistemi come FluWarning diventano strumenti strategici di prevenzione, capaci di fornire dati essenziali per decisioni tempestive da parte di sanità pubblica, allevatori e istituzioni.

Il Nord Italia, con i suoi allevamenti intensivi di pollame e suini, rappresenta un ambiente particolarmente vulnerabile alla diffusione di virus influenzali. Gli abbattimenti e i sequestri aziendali effettuati negli ultimi mesi sono misure preventive volte a limitare la trasmissione, ma comportano costi economici e sociali significativi. L’adozione di strumenti digitali predittivi potrebbe quindi ridurre l’impatto di tali interventi, consentendo una gestione più mirata dei focolai.

FluWarning nasce dalla combinazione di competenze diverse: virologia, genomica, bioinformatica e ingegneria informatica. Il Politecnico di Milano ha fornito l’expertise nell’elaborazione di algoritmi complessi e nell’analisi di big data, mentre l’Università degli Studi di Milano ha contribuito con le conoscenze in microbiologia e patologia virale. Questo approccio integrato ha permesso di creare uno strumento capace di interpretare mutazioni genetiche apparentemente insignificanti ma potenzialmente letali, fornendo indicazioni operative immediate.

Il sistema non si limita a monitorare i virus aviari. La sua struttura modulare permette di adattarlo ad altri patogeni a rischio zoonotico, aprendo la strada a una sorveglianza predittiva più ampia. Gli algoritmi possono essere aggiornati continuamente con nuove sequenze, migliorando progressivamente l’accuratezza delle previsioni. Questo significa che FluWarning non è solo uno strumento diagnostico, ma una piattaforma dinamica di monitoraggio a lungo termine.

L’applicazione pratica di FluWarning riguarda direttamente la tutela della salute pubblica. Identificando tempestivamente virus con alta probabilità di spillover, le autorità sanitarie possono attivare protocolli di prevenzione mirati, come vaccinazioni selettive o restrizioni mirate alla movimentazione di animali. Inoltre, la piattaforma può supportare decisioni strategiche a livello economico, riducendo il ricorso a misure generiche e spesso onerose come abbattimenti di massa.

La sicurezza alimentare è un altro ambito di interesse. L’influenza aviaria non solo minaccia la salute umana, ma può compromettere la produzione di carne e uova, con ripercussioni sul mercato nazionale e internazionale. Strumenti predittivi come FluWarning permettono di gestire meglio i rischi, garantendo una continuità produttiva più sicura e proteggendo i consumatori.

Verso una sorveglianza pandemica globale

In futuro, l’integrazione di FluWarning con reti internazionali di monitoraggio potrebbe permettere una risposta rapida a minacce emergenti in qualsiasi parte del mondo. L’anticipazione dei focolai non solo protegge la salute pubblica, ma offre anche un vantaggio economico e logistico, riducendo tempi di reazione e costi associati a emergenze sanitarie.

FluWarning rappresenta un esempio concreto di come la ricerca italiana possa contribuire alla prevenzione globale delle malattie infettive. Attraverso l’analisi genetica avanzata e l’impiego di algoritmi intelligenti, il sistema consente di identificare virus influenzali con alto rischio di spillover prima che causino epidemie. La pubblicazione su Science Advances conferma la validità scientifica del progetto, mentre l’applicazione pratica nel contesto italiano dimostra il potenziale impatto sulla salute pubblica, sulla sicurezza alimentare e sulla gestione dei focolai.

Patricia Iori