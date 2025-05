Focolai di morbillo stanno colpendo aree del sud-ovest degli Stati Uniti, del Messico e del Canada, preoccupando gli esperti di sanità pubblica per il calo delle coperture vaccinali. Le infezioni si stanno diffondendo in comunità con bassi livelli di immunizzazione e minano decenni di progressi nella prevenzione di malattie infettive. Uno dei principali immunologi americani ha descritto la situazione attuale come un “mondo post-immunità di gregge”.

I focolai di morbillo riportano l’allarme sanitario negli USA

Negli Stati Uniti, il morbillo è tornato a diffondersi con una forza che non si vedeva da oltre venticinque anni. L’epidemia più significativa si è sviluppata nel Texas occidentale e ha causato la morte di tre persone, tra cui due bambini non vaccinati. Il virus ha oltrepassato i confini statali, raggiungendo anche il Nuovo Messico e l’Oklahoma.

Paul Offit, direttore del Centro per l’Educazione sui Vaccini presso l’Ospedale Pediatrico di Philadelphia, ha espresso profonda preoccupazione. Secondo lui, la ricomparsa del morbillo dimostra che l’immunità di gregge sta venendo meno. Ha inoltre ricordato come il morbillo sia una delle malattie più contagiose trasmissibili tra esseri umani, rendendolo particolarmente difficile da contenere una volta che la soglia di copertura vaccinale scende al di sotto dei livelli raccomandati.







Nel 2000, gli Stati Uniti avevano ufficialmente dichiarato eradicato il morbillo, ma l’attuale impennata nei casi minaccia questo risultato. I dati aggiornati al 1° maggio segnano 935 infezioni confermate in 30 giurisdizioni americane, con circa un terzo dei casi che riguarda bambini sotto i cinque anni, molti dei quali sono stati ricoverati.

Vaccini in calo, disinformazione in aumento

Nel complesso, le Americhe hanno registrato circa 2.300 casi, con focolai di morbillo concentrati principalmente in Stati Uniti, Messico e Canada. Il rischio nella regione, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è aumentato di oltre dieci volte rispetto all’anno precedente. Parallelamente, anche in Europa si assiste a una recrudescenza: i dati più recenti mostrano un aumento di dieci volte dei casi rispetto al 2023, con la Romania che rappresenta l’87% delle nuove infezioni segnalate nel continente.

Le cause di questa nuova ondata epidemica sono molteplici. In alcune zone, come quelle abitate da comunità mennonite nel sud-ovest americano, in Messico e in Canada, la vaccinazione non è diffusa. Nonostante non ci siano divieti religiosi espliciti, la distanza culturale e linguistica – molti parlano ancora un dialetto del tedesco basso – ostacola la comunicazione con le autorità sanitarie e limita l’accesso alle campagne di immunizzazione.

Oltre alle difficoltà logistiche, vi è una crescente disinformazione sui vaccini. L’attuale segretario alla sanità degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., è stato criticato da numerosi esperti per aver diffuso affermazioni infondate sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini. Sebbene abbia espresso un sostegno parziale al vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia), ha anche sostenuto teorie fuorvianti, come la presenza di “resti fetali” nei vaccini, alimentando paure infondate.

Kennedy ha visitato recentemente le aree più colpite, proponendo trattamenti alternativi non validati scientificamente, come l’uso di antibiotici e steroidi, per contrastare il morbillo. Tuttavia, organizzazioni mediche come l’American Academy of Pediatrics hanno ribadito che il morbillo è causato da un virus, non curabile con antibiotici, e che l’unica protezione efficace è la vaccinazione preventiva. Promuovere terapie inefficaci non solo è fuorviante, ma anche potenzialmente pericoloso.

Gli scienziati sottolineano che mettere in discussione l’efficacia di vaccini ampiamente testati, come quello MPR, potrebbe avere conseguenze drammatiche. Tornare a condurre sperimentazioni su vaccini consolidati sarebbe eticamente discutibile, poiché esporrebbe individui a malattie gravi per le quali esiste già una protezione sicura.

Il morbillo non solo può essere letale – con un tasso di mortalità di circa 1 bambino ogni 1.000 casi – ma può anche provocare encefaliti e altre gravi complicanze. Inoltre, il virus danneggia il sistema immunitario, rendendo i pazienti vulnerabili ad altre infezioni per mesi dopo la guarigione.

Secondo l’OMS, le campagne di vaccinazione contro il morbillo hanno salvato oltre 93 milioni di vite nel mondo tra il 1974 e il 2024. Il declino delle vaccinazioni rischia di invertire questo progresso.

È essenziale che le istituzioni, gli operatori sanitari e le comunità collaborino per fermare la diffusione della disinformazione, migliorare l’accesso ai vaccini e riconquistare la fiducia dell’opinione pubblica. Solo così sarà possibile prevenire nuovi focolai di morbillo e proteggere le generazioni future da malattie che non dovrebbero più rappresentare una minaccia.

Elena Caccioppoli