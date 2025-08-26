Il fondo norvegese, dal valore di 2 trilioni di dollari, ha adottato la decisione di disinvestire dal gruppo statunitense Caterpillar e da cinque banche israeliane, sulla base del coinvolgimento attivo nella violazione dei diritti umani della popolazione palestinese e della distruzione portata avanti da parte dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

La decisione del garante etico del fondo sovrano della Norvegia

La decisione è arrivata lunedì, giornata in cui la Banca Centrale della Norvegia ha deciso di tenere fuori dai propri investimenti il gruppo Caterpillar (CAT). Il rischio, il quale costituisce la realtà, è quello che essa contribuisca attivamente al massacro, alla distruzione e alla continua violazione dei diritti della popolazione palestinese, sia nella West Bank che a Gaza. La decisione è arrivata dalle valutazioni fatte dal Consiglio Etico, un organo pubblico che emette delle valutazioni sulla possibilità di escludere le aziende dai propri investimenti sulla base di motivazioni etiche.

Il Consiglio Etico ha dichiarato che «i bulldozer prodotti da Caterpillar sono utilizzati dalle autorità israeliane nell’estesa ed illegale distruzione delle proprietà palestinesi». Tali decisioni vengono intraprese sulla base di linee guida stabilite dal Parlamento che propone raccomandazioni; l’ultima parola, poi, spetta al consiglio della Banca Centrale della Norvegia.







I bulldozer utilizzati dall’esercito israeliano per radere al suolo terre e abitazioni palestinesi, sarebbero di produzione della stessa CAT, complice di non aver intrapreso alcun provvedimento per impedire l’utilizzo dei propri prodotti da parte dell’esercito israeliano per portare avanti la loro campagna di distruzione.

Il coinvolgimento di cinque banche israeliane

L’azione della Norvegia non ha coinvolto unicamente Caterpillar ma anche cinque banche israeliane, sulla base delle criticità etiche del loro operato. Le banche coinvolte sono la Banca Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot Bank, la banca Hapoalim e la Prima Banca Internazionale d’Israele e la FIBI Holdings. Queste contribuiscono a fornire servizi di tipo finanziario per consentire l’insediamento dei coloni israeliani in Cisgiordania e a stabilizzare i loro insediamenti illegali, continuando a commettere violazioni del diritto internazionale sulla pelle della popolazione palestinese. Queste, inoltre, non avrebbero risposto immediatamente alle azioni annunciate dalla Norvegia.

Le colonia illegale E1 promossa dal governo israeliano e il valore monetario delle azioni della Norvegia

Di fatto gli insediamenti illegali continuano ad essere portati avanti dai coloni israeliani senza ripercussioni, ma anzi, invogliati. Ciò avviene anche alla luce anche del nuovo piano elaborato da Israele per la costruzione di un insediamento illegale denominato E1, a est di Gerusalemme. Questo piano prevederebbe più di tremila nuovi insediamenti, tagliando ciò che rimane del territorio palestinese. L’ennesima azione illegale di Israele mira a rendere remota, se non impossibile, la creazione di un futuro stato palestinese. Il piano è stato condannato da 21 Paesi in una dichiarazione congiunta.

Come riportato da Al Jazeera, prima di questa decisione il fondo norvegese deteneva l’1.17% delle quote di Caterpillar, per un valore di 2 miliardi di dollari e un valore di 661 milioni di dollari per le quote nelle cinque banche israeliane. Come riportato invece dal Financial Times, nell’arco di poche settimane il fondo della Norvegia ha diminuito il numero di aziende israeliane di cui detiene azioni da 61 a 33, proprio come risultato di forte pressione politica, data dall’attiva partecipazione della Norvegia negli investimenti anche nel settore militare.

L’azione storica suscita timori per la reazione statunitense

È la prima volta che il Paese scandinavo ha adottato azioni concrete sulla base delle violazioni israeliane del diritto internazionale e dei diritti umani della popolazione palestinese. La risposta alle pressioni pubbliche circa la necessità di intraprendere azioni concrete contro il genocidio palestinese. La questione ha aperto dei punti interrogativi per i più ferventi atlantisti, che vedono nella mossa della banca centrale della Norvegia un terreno di preoccupazione per le relazioni con gli Stati Uniti di Trump e le ripercussioni che questo potrebbe portare sul Paese scandinavo.

Elisa Del Beato