Fontana: ‘No al riconoscimento dei figli di coppie gay’

Il ministro della famiglia Fontana si trova nuovamente al centro di un polverone mediatico e politico.

Ascoltato in commissione affari sociali sul programma del suo dicastero, il leghista comincia pronunciandosi molto negativamente sulla maternità surrogata: “Si fa ricorso a pratiche vietate, anche penalmente, dal nostro ordinamento e che tali dovrebbero rimanere“. Tra le pratiche elencate dal ministro, oltre alla maternità surrogata, vi è anche la fecondazione eterologa che figura secondo lo stesso tra le “tecniche parimenti non consentite in base alla legislazione nazionale a coppie dello stesso sesso“. Fontana infine conclude con il desiderio di voler “preservare valori fondamentali quali innanzitutto la dignità della donna e del bambino ridotti a meri oggetti” e ribadisce che “Il divieto di gestazione per altri va fatto rispettare in termini concreti, evitando che il ricorso a tali pratiche all’estero si traduca poi in un continuo aggiramento di un divieto“.

Facciamo chiarezza: quali sono oggi le leggi che disciplinano la procreazione assistita e la stepchild adoption?

La norma che disciplina la fecondazione assistita è la legge 40/2004 e nel corso degli anni è stata rimaneggiata, modificata ed aggiornata. Inizialmente permetteva solo la fecondazione omologa e consentiva un numero limitato di impianti, in più anche il numero di persone che potevano usufruirne era esiguo per via di parametri e condizioni molto stringenti. La Corte Costituzionale esprimendosi più volte in varie sentenze, l’ha dichiarata in molti punti incostituzionale e l’ha scomposta eliminando diverse restrizioni tecniche ed aprendo le porte alla fecondazione eterologa. Sarà proprio a quest’ultima modifica che si appelleranno i vari sindaci per poter riconoscere le adozioni.

La legge Cirinnà (20 maggio 2016, n.76) sulle unioni civili ha lasciato invece, non con poche polemiche, un vuoto giurisprudenziale sulla stepchild adoption, specificando tuttavia all’articolo 3 che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti“. Viene così delegata alla magistratura la valutazione caso per caso dell’adozione del figlio del partner.

Le reazioni del mondo politico e lo scontro col M5S

Le reazioni politiche e social non tardano ad arrivare. Tra i primi a pronunciarsi, e tra i più duri, vi è il sottosegretario con delega delle pari opportunità Vincenzo Spadafora (M5S): “Invito il ministro Fontana a fermare la propaganda e ad aprire un dialogo culturalmente serio” e continua “su questi temi è necessario andare al di là delle battaglie identitarie“. Rifacendosi poi alle norme vigenti, il pentastellato conclude: ” la Corte Costituzionale, con la sentenza 162 del 2014, ha superato il principio espresso dalla legge 40 del 2004, per il quale vi doveva essere coincidenza fra genitorialità biologica e genitorialità sociale. Secondo la Corte Costituzionale infatti, questo principio è illegittimo sul piano costituzionale e non costituisce un bene giuridico meritevole di protezione”.

Dopo i dibattiti sulle nomine RAI che hanno infiammato il governo in questi giorni e dopo le campagne simbolo leghiste (immigrazione e sicurezza) che hanno monopolizzato la stampa tutta, ora è il M5S che ha tutto l’interesse nel voler puntare i piedi almeno su alcune posizioni di bandiera. Il sindaco di Torino Chiara Appendino (M5S), il primo sindaco italiano a decidere per un’adozione senza il permesso del tribunale, rincara la dose: “Questa amministrazione continuerà a registrare sugli atti di nascita l’annotazione che attesta il riconoscimento dei bambini da parte di entrambi i genitori dello stesso sesso. Proseguiremo su questa strada, per garantire alle bambine e ai bambini il diritto di avere una famiglia in cui l’amore sia l’unica condizione necessaria”.

Le voci a difesa

Tante le voci che si sono alzate a difesa della stepchild adoption: tra le altre quella dell’Arcigay: “Giù le mani dai bambini” e quella di Monica Cirinnà: “Quello che Salvini e Fontana si ostinano ad ignorare, continuando vergognosamente a negare l’esistenza stessa delle bambine e dei bambini arcobaleno, è che la giurisprudenza ha già riconosciuto la piena legittimità degli atti di nascita con due padri e due madri. Ha inoltre riconosciuto che l’interesse del minore prevale sulla legittimità delle tecniche di procreazione medico-assistita grazie alle quali il minore stesso è venuto al mondo”.

L’unica voce solidale a Fontana arriva da Salvini che si esprime a totale difesa del ministro:

Fino a quando io sarò ministro, gameti in vendita ed utero in affitto non esisteranno come pratica, sono reati. Difenderemo in ogni sede immaginabile il diritto del bambino di avere una mamma ed un papà.

Aldilà del merito dell’argomento, che tenderà a polarizzare sempre maggiormente l’opinione pubblica, una certezza si fa sempre più vivida: quella che fino alle prossime elezioni europee le prove di forza tra le due anime di governo non mancheranno di certo.

Anna Rosa Carullo