Il ministro Fontana a “La Verità”: lo Stato aiuti le donne a non abortire

Le ultime dichiarazioni rilasciate a La Verità dal ministro Fontana riaccendono le polemiche su aborto, fecondazione eterologa e stepchild adoption.

Lorenzo Fontana è, forse, il ministro della nuova legislatura che ha fatto più parlare di sè, naturalmente dopo il duo Salvini-Di Maio. La sua idiosincrasia nei confronti dei diritti civili, di aborto o maternità surrogata ha conquistato i cuori dei più conservatori e fatto infiammare i progressisti e i rappresentanti dei movimenti LGBT. Ma chi è Lorenzo Fontana?

Lorenzo Fontana

Trentottenne, veronese, politicamente nato tra le fila del Movimento Giovani Padani (di cui è stato vicesegretario) è stato eurodeputato dal 2009 al giorno della sua elezione alla Camera dei Deputati. Con la maggioranza venuta fuori dalle urne di marzo è stato eletto vicepresidente della stessa Camera per poi assurgere alla carica di ministro della Famiglia e della Disabilità il 31 Maggio.

La sua nomina ha destato scalpore, sin da subito. Più che altro per i suoi precedenti. Durante la sua attività (c’è da dirlo, frenetica) di europarlamentare, ha prodotto una serie di proposte di risoluzione individuali a dir poco inquietanti, e in pieno stile leghista. Una tra queste titola: “sulla compromissione delle istituzioni europee con l’Islam radicale”, giusto per intenderci. Ma non solo, ce n’è per tutti i gusti: dalla verniciatura dei feretri a proposte per l’aumento della natalità, per arrivare fino all’introduzione di un divieto contro l’aborto o all’equiparazione della maternità surrogata alla tratta degli esseri umani. Un po’ conservatore, un po’ retrogrado.









La Vera Famiglia

Il problema è che il ministro sembra avere tra le mani il vademecum per l’identificazione della vera famiglia. Chi non rispetta i rigidi parametri del suo inflessibile schema mentale non può rientrare nella definizione, non esiste, come le famiglie arcobaleno. O peggio, è fuorilegge. È quanto accaduto, per esempio, con la questione del riconoscimento dei figli da parte di coppie gay, la cosiddetta stepchild adoption, o la fecondazione eterologa.

Purtroppo, però, non tutti la pensano come lui, anche all’interno dello stesso governo. Le due anime della legislatura affronteranno proprio su questi temi il più insidioso degli ostacoli che hanno di fronte.

Aborto

L’ultima tra le mille trovate inopportune di Lorenzo Fontana riguarda l’aborto. In una intervista al quotidiano filogovernativo La Verità, illustra il suo progetto per un rilancio della natalità in Italia. Dopo un sacrosanto “bisogna correggere le storture del sistema fiscale”, il ministro della Famiglia interpreta l’aborto come una necessità di tipo soltanto economico. È lo Stato che deve aiutare le donne “a non farlo”, incentivando le misure in favore della maternità nelle aziende, “perché fare tanti figli è un bene per lo Stato”. Affermazioni anacronistiche che appaiono ingenue, ma contengono un messaggio che in Italia abbiamo già avuto modo di ascoltare. Negli anni ‘30, per capirci. Ma non serve un’invenzione ermeneutica per cogliere il vero pensiero del ministro, perché lo specifica proprio lui, poco dopo:

“In molti casi è per una preoccupazione economica che alcune donne decidono di non avere figli. Mi piacerebbe che lo Stato fosse più vicino a queste donne per far capire loro che, nel dubbio, un figlio è meglio farlo”.

Nel dubbio, insomma, sarebbe meglio ascoltare il ministro. A parlare, tramite lui, non è soltanto un’opinione individuale, ma la Verità sacrosanta che è in mano allo Stato e alle sue istituzioni. Una Verità che però, fortunatamente, prima di diventare sentenza incontestabile, dovrà passare tra i banchi parlamentari, dove la nostra democrazia la smaschererà per ciò che è: una semplice, banale e becera opinione.

Giorgio Garzaniti