Nel cuore delle nostre città si sta verificando una metamorfosi silenziosa, ma profonda. Interi quartieri, un tempo caratterizzati da botteghe storiche, mercerie, ferramenta e piccoli esercizi a conduzione familiare, stanno progressivamente scomparendo, sostituiti da un numero crescente di ristoranti, wine bar, paninerie gourmet e locali trendy. Questo processo prende il nome di “foodification”, un termine ancora poco noto al grande pubblico, ma che descrive una delle più recenti e pervasive dinamiche di trasformazione urbana.

Origini del termine e significato profondo

Coniato nel 2010 dal Brooklyn Paper, il neologismo “foodification” unisce la parola “food” (cibo) al suffisso “-ification”, usato per indicare un processo di trasformazione. In origine, il concetto si riferiva all’invasione dei locali di ristorazione nei quartieri di Brooklyn, ma in poco tempo si è diffuso in molte metropoli occidentali, arrivando anche in Europa. La foodification rappresenta una nuova forma di gentrificazione, diversa da quella tradizionale che vedeva arte, cultura e design come forze trainanti. Oggi, il cibo – o meglio, l’offerta gastronomica “esperienziale” – diventa motore di riqualificazione, ma anche di esclusione sociale.

Il cibo come leva economica e simbolica

Il fenomeno della foodification si basa su una strategia economica ben precisa: la trasformazione del cibo in elemento di attrattività urbana. Quartieri storicamente popolari o degradati vengono ripensati come luoghi del gusto, offrendo esperienze culinarie esclusive, locali alla moda e cucine etniche rivisitate in chiave occidentale. Il cibo, in questo contesto, non è più solo nutrimento, ma diventa simbolo di status, cultura, estetica. E attira un nuovo tipo di abitante: giovane, benestante, con un alto livello d’istruzione e una predilezione per il consumo esperienziale.

L’impatto sul tessuto commerciale tradizionale

Questa trasformazione, se da un lato può contribuire a rivitalizzare aree in declino, dall’altro comporta l’espulsione lenta ma inesorabile delle attività commerciali tradizionali. I piccoli esercenti non riescono a sostenere i costi crescenti degli affitti e della concorrenza, cedendo il passo a catene di ristorazione o locali gestiti da imprenditori capaci di investire somme consistenti. Il risultato è una monocultura commerciale incentrata sulla ristorazione, che riduce la varietà merceologica e snatura l’identità storica dei quartieri.

Turismo, Instagram e la spettacolarizzazione del quotidiano

Un altro aspetto fondamentale della foodification è la sua stretta connessione con il turismo e i social media. Le città diventano scenari da fotografare, e i piatti serviti nei locali trendy assumono un ruolo di protagonismo estetico, pensati non solo per essere gustati, ma anche per essere immortalati e condivisi online. Questo meccanismo contribuisce a rendere i quartieri sempre più “instagrammabili”, alimentando un turismo mordi e fuggi che spesso ignora la storia e le necessità reali della comunità locale.

Una nuova classe di “colonizzatori urbani”

Non si tratta più dei creativi degli anni ’90, né dei pionieri dell’arte che ripopolavano le periferie industriali abbandonate. I nuovi protagonisti della trasformazione urbana sono imprenditori della ristorazione, chef, food blogger e investitori del settore hospitality. Questi soggetti, sostenuti da un marketing raffinato e da strategie comunicative aggressive, operano una vera e propria colonizzazione commerciale che si presenta come rigenerazione urbana, ma che spesso maschera dinamiche escludenti.







Le città diventano spazi di consumo continuo

La foodification contribuisce alla trasformazione delle città in spazi dedicati quasi esclusivamente al consumo. Il tempo libero, l’intrattenimento, la socialità – tutto ruota attorno all’atto del mangiare fuori casa. Questo modello urbanistico, però, riduce le funzioni della città, escludendo progressivamente le attività non redditizie o meno glamour. Una città che vive solo per servire cibo rischia di perdere la sua complessità funzionale e sociale.

Il caso emblematico di molte città europee

Milano, Barcellona, Berlino, Lisbona: sono solo alcune delle capitali europee dove la foodification ha assunto proporzioni rilevanti. A Milano, interi quartieri come Isola, Navigli e Porta Romana sono stati completamente trasformati dalla presenza di locali alla moda. In Portogallo, la storica Rua da Prata a Lisbona ha visto sparire le vecchie botteghe in favore di fast food e bistrot per turisti. A Berlino, Kreuzberg e Neukölln stanno affrontando le conseguenze di un’espansione gastronomica senza controllo, che ha fatto impennare i prezzi degli immobili e modificato la composizione demografica.

Le risposte delle amministrazioni locali

In alcuni casi, le amministrazioni locali stanno cercando di porre un freno al fenomeno. A Barcellona, ad esempio, è stato introdotto un regolamento che limita il numero di nuovi esercizi di ristorazione nelle aree più turistiche. A Parigi, alcune municipalità stanno incentivando il ritorno dei negozi di vicinato attraverso politiche fiscali agevolate.

Una città in cui tutto ruota attorno al consumo gastronomico rischia di diventare inaccessibile ai suoi stessi abitanti. Le trasformazioni urbane devono essere guidate da una visione inclusiva, capace di tutelare la diversità economica, culturale e sociale. Altrimenti, il rischio è quello di creare città-vetrina, perfette per i turisti e per i social media, ma sempre meno vivibili per chi le abita quotidianamente.

Patricia Iori