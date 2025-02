Le foreste europee stanno vivendo un cambiamento profondo e rapido, conseguenza del cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico. Questi fattori, che alterano l’ambiente in modo crescente, non solo influenzano la crescita degli alberi e la loro capacità di adattamento, ma incide anche su un aspetto spesso ignorato: il microbiota presente nelle chiome delle piante. Sebbene questi microrganismi siano essenziali per la salute delle piante e la loro resistenza agli stress ambientali, i cambiamenti climatici e l’inquinamento potrebbero alterarne l’equilibrio.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment ha evidenziato come clima e inquinamento atmosferico stiano alterando le comunità batteriche che popolano le chiome degli alberi in Europa. Con un team di ricercatori provenienti da diverse università, tra cui l’Università di Bologna, lo studio ha esaminato le foreste di faggio e pino silvestre in diverse zone d’Europa, mettendo in luce le dinamiche tra questi microrganismi e il loro ambiente.

Il microbiota delle chiome: un ruolo fondamentale nella crescita delle piante

I microrganismi che vivono sulla superficie delle foglie (la fillosfera) sono essenziali per la salute delle piante. Questi batteri non solo contribuiscono a proteggere le piante da malattie, ma sono anche coinvolti in funzioni cruciali come la regolazione dei cicli del carbonio, dell’azoto, del fosforo e dello zolfo. Inoltre, svolgono un ruolo determinante nel migliorare la resistenza degli alberi a fattori di stress come la siccità o gli sbalzi di temperatura.

Per esempio, alcuni batteri presenti sulle foglie del pino silvestre sono in grado di fissare l’azoto, un processo che è particolarmente importante in ambienti dove l’azoto è scarso. Questi batteri aiutano le piante ad adattarsi a suoli poveri di nutrienti, favorendo la crescita anche in condizioni più difficili. Tuttavia, questo delicato equilibrio potrebbe essere messo a rischio da fattori esterni, come l’aumento delle temperature o l’eccessiva deposizione di azoto atmosferico.

I fattori che modellano la composizione del microbiota

Secondo la ricerca, i principali fattori che determinano la composizione e la diversità dei batteri sulle chiome sono la specie ospitante, la temperatura e la qualità dell’aria. Ad esempio, il pino silvestre, che cresce in ambienti più freschi e asciutti, ospita comunità batteriche diverse rispetto al faggio, che si trova in ambienti più umidi e temperati. La specie ospitante, dunque, gioca un ruolo centrale nel determinare quali batteri sono presenti, ma anche le condizioni climatiche locali influenzano fortemente queste dinamiche.

Una delle osservazioni chiave dello studio è che, spostandosi da nord a sud dell’Europa, la temperatura e la deposizione di azoto cambiano significativamente. Le foreste che si trovano in regioni più settentrionali, come quelle della Finlandia, sono meno esposte all’inquinamento atmosferico rispetto a quelle meridionali, dove l’inquinamento è maggiore, in particolare per quanto riguarda i composti reattivi dell’azoto. Questi cambiamenti potrebbero avere un impatto profondo sul microbiota e, di conseguenza, sulla salute delle piante.

L’impatto dell’inquinamento atmosferico

Uno degli aspetti più preoccupanti emersi dallo studio è l’effetto negativo dell’inquinamento atmosferico sul microbiota delle chiome. L’azoto atmosferico, derivante dalle emissioni industriali e dal traffico veicolare, si deposita sulle foglie e sugli aghi degli alberi, alterando la composizione delle comunità batteriche. L’eccessiva disponibilità di azoto può portare alla proliferazione di alcuni batteri a discapito di altri, creando squilibri che possono influire sulla capacità delle piante di resistere a malattie o stress ambientali.

Inoltre, l’inquinamento può modificare le funzioni ecologiche svolte da questi batteri. Per esempio, alcuni batteri che normalmente aiutano nella fissazione del carbonio o nel miglioramento della nutrizione azotata delle piante potrebbero ridurre la loro attività in ambienti più inquinati, con effetti negativi sulla salute delle foreste. Di fronte a un aumento continuo dei livelli di inquinamento, è essenziale monitorare e comprendere come tali cambiamenti influenzeranno il ruolo del microbiota nelle foreste europee.







La necessità di un monitoraggio globale

Lo studio mette in evidenza l’importanza di indagini su larga scala per comprendere meglio come il microbiota della fillosfera risponda ai cambiamenti globali. Le foreste europee sono tra le più monitorate al mondo grazie alla rete ICP Forests, un programma che ha lo scopo di raccogliere dati sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi forestali. Tuttavia, il cambiamento climatico e l’inquinamento stanno accelerando, il che richiede un continuo aggiornamento delle tecniche di monitoraggio.

In Italia, ad esempio, il gruppo di ricerca dell’Università di Bologna sta conducendo da più di dieci anni un esperimento nella faggeta di Cansiglio, per simulare l’aumento dell’inquinamento e studiarne gli effetti sulle foreste. Questo esperimento è un esempio di come le università e le istituzioni italiane stiano contribuendo alla ricerca su larga scala sul microbiota delle foreste.

La salute delle foreste europee è un aspetto cruciale per la conservazione dell’ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici. Gli alberi e il loro microbiota svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione del cambiamento climatico, regolando i cicli dei gas serra e migliorando la qualità dell’aria. Pertanto, comprendere come i fattori esterni influenzino questi ecosistemi è essenziale per sviluppare strategie di protezione e adattamento.

In conclusione, lo studio sul microbiota delle chiome delle foreste europee ci offre un’importante lezione sul delicato equilibrio che regola le nostre risorse naturali e sull’importanza di monitorare costantemente gli effetti dei cambiamenti globali. I risultati ottenuti evidenziano la necessità di proseguire nella ricerca, con un focus crescente sull’impatto del clima e dell’inquinamento atmosferico sulle funzioni ecologiche fondamentali per la salute delle foreste.

Vincenzo Ciervo