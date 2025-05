La Cina guarda con decisione all’America Latina e ai Caraibi, annunciando un nuovo piano di investimenti del valore di 9,2 miliardi di dollari. La proposta, presentata nel contesto della quarta riunione ministeriale del Forum Cina-CELAC, mira a rafforzare la cooperazione Sud-Sud attraverso progetti di sviluppo sostenibile, infrastrutture strategiche e nuove opportunità commerciali. I fondi saranno destinati ai Paesi membri della CELAC sotto forma di prestiti, a sostegno della crescita economica e dell’auto-sufficienza regionale.

L’impegno cinese non si ferma agli investimenti: Pechino ha dichiarato di voler aumentare le importazioni dai Paesi latinoamericani e caraibici, promuovendo uno scambio più equo e stimolando la presenza delle aziende cinesi nei mercati della regione. L’annuncio conferma il rafforzamento del partenariato globale tra la Cina e la CELAC, che in dieci anni di vita ha trasformato un semplice strumento di dialogo in un ponte economico, politico e culturale.

Un decennio di relazioni rafforzate: la voce unitaria del Sud globale

Il Forum Cina-CELAC, istituito ufficialmente nel 2015, ha compiuto dieci anni proprio nel 2025. In questo lasso di tempo, il meccanismo ha favorito un profondo allineamento tra le strategie di sviluppo delle due aree, con una crescita della fiducia politica reciproca e un potenziamento della cooperazione tra i popoli. Il vertice di Pechino si inserisce in un momento in cui l’America Latina e i Caraibi, insieme alla Cina, puntano a rafforzare la propria voce nel contesto globale, difendendo l’equità internazionale e opponendosi a politiche di potere e intimidazione unilaterale.

Secondo quanto dichiarato dalla cancelleria cubana, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione per affrontare sfide comuni, promuovere la solidarietà tra i paesi in via di sviluppo e progettare strategie condivise per il futuro. La Cina e la CELAC sembrano voler costruire insieme una nuova architettura della cooperazione internazionale fondata sulla multipolarità e sull’uguaglianza.

Cuba e Cina: una lunga alleanza socialista

Nel quadro degli eventi legati al Forum Cina-CELAC, si è rafforzata ulteriormente l’intesa tra Cuba e Cina. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dopo aver partecipato alle celebrazioni per l’80° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica in Russia, ha incontrato Xi Jinping a Pechino. I due leader hanno celebrato i 65 anni di relazioni diplomatiche, riaffermando la solidità della loro amicizia e la volontà di dare un esempio concreto di cooperazione tra paesi socialisti.

Xi Jinping ha sottolineato l’importanza del legame con Cuba, dichiarando che Pechino continuerà a sostenere l’isola nella sua lotta per la sovranità, opponendosi fermamente all’embargo e alle ingerenze esterne. Díaz-Canel, da parte sua, ha ringraziato la Cina per il costante appoggio allo sviluppo economico e sociale del paese caraibico e ha ribadito l’adesione dell’Avana alle tre principali iniziative globali proposte da Pechino.







La forza della diplomazia: leader a confronto a Pechino

La riunione del 13 maggio del Forum Cina-CELAC ha visto la partecipazione di numerose figure di spicco del continente latinoamericano. Oltre al ministro cinese Wang Yi, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista, erano presenti i ministri degli Esteri dei Paesi CELAC e delegazioni provenienti da oltre venti nazioni. Tra i presenti, anche i presidenti del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, della Colombia, Gustavo Petro, e del Cile, Gabriel Boric.

L’incontro ha offerto un’occasione per riaffermare gli obiettivi comuni, tra cui la riduzione delle disuguaglianze, la promozione dello sviluppo inclusivo e la difesa dell’autonomia regionale. Pechino si è confermata come un interlocutore strategico per i governi latinoamericani, interessati a costruire relazioni che vadano oltre il semplice scambio commerciale.

Collaborazione concreta e innovazione tecnologica: il Forum Cina-CELAC 2025

Uno dei punti cardine emersi durante il Forum Cina-CELAC è stato il forte impegno per l’innovazione e la cooperazione tecnica. Oltre all’implementazione dell’80% del pacchetto di finanziamento promesso dalla Cina, sono stati evidenziati numerosi progetti infrastrutturali già avviati, come il porto di Chancay in Perù e diversi parchi industriali a tecnologia avanzata. Le aree di collaborazione includono le energie rinnovabili, la mobilità elettrica, il fotovoltaico, l’e-commerce transfrontaliero e il digitale.

Questa strategia pragmatica ha permesso di cementare le relazioni tra Cina e CELAC su basi tangibili, capaci di produrre impatti duraturi sia sul piano economico che su quello occupazionale. L’obiettivo dichiarato è una cooperazione bilanciata, in grado di generare benefici concreti per le popolazioni dei due continenti.

Costruire legami duraturi: cultura, formazione e scambi

Oltre alla dimensione economica, la Cina ha investito anche nel rafforzamento dei legami culturali e umani con l’America Latina e i Caraibi. In questi anni, Pechino ha sostenuto programmi di borse di studio per studenti latinoamericani, organizzato corsi di formazione in Cina e lanciato un’iniziativa che ha coinvolto oltre 1.000 giovani leader della regione. Si tratta di uno sforzo mirato a creare una generazione di professionisti che abbiano una conoscenza diretta della Cina e possano fungere da ponte tra le rispettive culture.

Questi strumenti si inseriscono in una visione a lungo termine che mira alla costruzione di una “comunità dal futuro condiviso”, in cui la conoscenza reciproca e il rispetto delle identità culturali diventino elementi centrali del partenariato.

